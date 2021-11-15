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Son dakika haber | Yaya geçidinde yayalara yol vermeyen sürücüler polisten kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Yaya geçidinde yayalara yol vermeyen sürücüler polisten kaçamadı

Son dakika haberi: Yaya geçidinde yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik gerçekleştirilen uygulamada sürücülere 652 TL para cezası uygulandı.

İSTANBUL (İHA) - Yaya geçidinde yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik gerçekleştirilen uygulamada sürücülere 652 TL para cezası uygulandı.

Bahçelievler Yenibosna'da İstanbul Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri yaya geçidi uygulaması gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen uygulamada ekipler yaya geçidinde sivil bir şekilde bekleyerek yaya geçidinde yayalara yol vermeyen sürücüleri çevirmek noktasında bekleyen ekiplere bildirdi. Çevirme noktasında durdurulan sürücülere yayalara yol vermemekten 652 TL cezai işlem uygulandı. Bu sırada yayalara yol verdiğini iddia eden sürücülere de yaya geçidinde bekleyen polis memurunun çektiği ihlal görüntüleri gösterdi. Uygulama da 6 sürücüye toplam da 3 bin 912 TL para cezası uygulandı. - İSTANBUL

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