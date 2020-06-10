Son dakika haber! Yavuz Selim Mahallesinin altyapısı yenileniyor Son dakika güncel haberine göre Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Selim Mahallesinde altyapı çalışmalarına başladı.

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Selim Mahallesinde altyapı çalışmalarına başladı.

Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını dile getiren yetkililer, "Yavuz Selim Mahallesinde başlattığımız altyapı döşeme çalışması ile mahallede meydana gelen göllenme ve diğer sorunların önüne geçmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere ve ekiplere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA