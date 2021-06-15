Son dakika haber! YAVRU KEDİYİ, BOYNUNA GEÇİRİLEN DEMİR HALKADAN İTFAİYE KURTARDI
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Son dakika haber! YAVRU KEDİYİ, BOYNUNA GEÇİRİLEN DEMİR HALKADAN İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre ADANA'da boğazına demir halka geçirilip ölüme terk edilen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ADANA'da boğazına demir halka geçirilip ölüme terk edilen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde dün sabah yürüyüş yapan bir kadın yol kenarında çalılığın arasında yarı baygın kedi gördü. Kedinin yanına yaklaşan kadın hayvanın boğazına sıkışmış halka olduğunu fark etti ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, demir halkanın yavru kedinin boğazına geçirildiğini belirledi. Ekipler, demir kesme makasıyla halkayı keserek kediyi kurtardı. Kurtarma anını cep telefonuyla görüntüleyen kadın, "Bunu yapan cani kimse artık" diye tepki gösterdi.

Son dakika haber! YAVRU KEDİYİ, BOYNUNA GEÇİRİLEN DEMİR HALKADAN İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haber! YAVRU KEDİYİ, BOYNUNA GEÇİRİLEN DEMİR HALKADAN İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haber! YAVRU KEDİYİ, BOYNUNA GEÇİRİLEN DEMİR HALKADAN İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haber! YAVRU KEDİYİ, BOYNUNA GEÇİRİLEN DEMİR HALKADAN İTFAİYE KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haber! YAVRU KEDİYİ, BOYNUNA GEÇİRİLEN DEMİR HALKADAN İTFAİYE KURTARDI - Haberler
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