Yavru kedi ile muhabbet kuşunun dostluğu
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Yavru kedi ile muhabbet kuşunun dostluğu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gaziosmanpaşa'da bir evde yavru kedi ile muhabbet kuşunun topla oynadığı anlar kameraya yansıdı.

Gaziosmanpaşa'da bir evde yavru kedi ile muhabbet kuşunun topla oynadığı anlar kameraya yansıdı.

Gaziosmanpaşa'da muhabbet kuşu ile yavru kedinin topla oynadığı anlar, onları besleyen ailenin dikkatini çekti. Yavru kedi ile muhabbet kuşunun alışılmışın dışında olan dostluğu aileyi şaşırttı. Adeta bir kardeş gibi oyun oynayan kedi ile kuş, kavga etmeden oyunlarını sürdürdü. Kedi ile kuşun topu paylaşmakta zorlandıkları eğlenceli anlar cep telefonuyla kayıt altına alındı. - İSTANBUL

Yavru kedi ile muhabbet kuşunun dostluğu
Yavru kedi ile muhabbet kuşunun dostluğu
Yavru kedi ile muhabbet kuşunun dostluğu
Yavru kedi ile muhabbet kuşunun dostluğu
Yavru kedi ile muhabbet kuşunun dostluğu
Yavru kedi ile muhabbet kuşunun dostluğu
Yavru kedi ile muhabbet kuşunun dostluğu
Yavru kedi ile muhabbet kuşunun dostluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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