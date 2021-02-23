Son dakika haber... Yatırımcıların yüzde 40'ı yeni yatırım arayışında

Edinilen son dakika gelişmesine göre Pandemi döneminde yatırımcıların davranışlarını anlamaya yönelik bir araştırma yapıldı.

Pandemi döneminde yatırımcıların davranışlarını anlamaya yönelik bir araştırma yapıldı. Buna göre, yatırımcıların yüzde 40'ı yeni yatırım fırsatlarına odaklanacak. Pandeminin gelirlere etkisinin sektörlere göre değiştiği görülürken, birleşme ve satın alma işlemlerinin sayısının artacağı öngörülüyor.

Kovid-19 salgını, birleşme ve satın alma sektörlerinde yatırımcı davranışlarını kalıcı bir şekilde değiştirdi. İş dünyası olarak yeni dönem stratejilerini belirlemek için Mazars Global, yatırımcı davranışını anlamaya yönelik bir araştırma gerçekleştirdi.

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Mazars Denge Finansal Danışmanlık Hizmetleri Ortağı Gökçen Müftüoğlu Çapa, "2020 yılının ilk ve ikinci çeyreğinde yatırımcıların önceliği özellikle portföylerini korumak adına, olumsuzlukları yöneterek, pandeminin etkilerini en aza indirmekti. 2021 yılında yapılan araştırmanın sonuçları yatırımcı davranışındaki değişikliği gözler önüne seriyor. Yatırımcıların yaklaşık yüzde 40'ı yeni yatırım fırsatlarına odaklanacaklarını belirtti" diye konuştu.

BİRLEŞME VE SATIN ALMA İŞLEMLERİNİN SAYISI ARTACAK

Yatırımcılar yeni fırsatları değerlendireceklerini belirtmesinin, 2021 yılında birleşme ve satın alma işlemlerinin artacağına işaret ettiğini aktaran Çapa, "Mergermarket 2020 yılı Birleşme ve Satın Alma raporuna göre Mart 2020 son zamanların en düşük birleşme ve satın alma işlemin gerçekleştiği ay olarak tarihe geçti. 2020 yılının ikinci çeyreğinde birleşme ve satın alma işlemlerinin yüzde 65'i tamamlandı. 2019 yılında bu oran yüzde 48'di" ifadelerini kullandı.

PANDEMİNİN GELİRE ETKİSİ SEKTÖRE GÖRE DEĞİŞİYOR

Araştırmaya katılan yatırımcıların büyük bir kısmının portföy gelirlerinde düşüş öngördüğünü belirten Çapa, "Ancak özellikle teknoloji tabanlı uygulamalar ve yazılım hizmetleri (SaaS) şirketlerinin yatırımcıları pandeminin etkisiyle gelirlerinde yükseliş beklentisi içerisinde. Bu durum pandeminin gelire etkisinin sektöre bağlı olarak değişeceğini göstermekte. Bununla birlikte özel sermaye fonlarının portföylerindeki şirketlere yönelik gelir beklentilerindeki düşüş oranı 2020 yılının başına göre yüzdesel olarak azaldı. Bu durum yatırım dünyasında iyimser beklenti olarak algılanabilir" dedi.

ZOR DURUMDAKI ŞIRKETLERE YATIRIM DEVAM EDECEK

Çapa, yatırımcıların yüzde 62'sinin pandemi nedeniyle zor durumda kalan şirketlere yatırım yapmayı devam edeceğini aktardı.

EKONOMİDEKİ KÜRESEL İYİLEŞME V ŞEKLİNDE OLACAK

Aşının olumlu etkisine değinen Gökçen Müftüoğlu Çapa, "Pandeminin başlarında yatırımcıların beklentisi küresel ekonomideki iyileşmenin U şeklinde olacağı yönündeyken 2021 yılında yapılan araştırma sonucunda beklentinin küresel anlamda V şeklinde bir iyileşme olacağı yönünde değiştiğini ifade edebiliriz. Bu değişimin aşı denemelerinin artması ve aşının yaygınlaşmasının sonucu olduğunu düşünebiliriz" diye konuştu.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMLE YATIRIMLAR DEVAM EDECEK

Çapa, "Yatırımcıların 2021 yılının zor geçeceğini düşünüyor ancak yeni normale uyum sağlayabilmeleri ve şirketlerde dijital dönüşümün hız kazanması sebebiyle yatırımlar hız kesmeden devam edecektir. Pandemiden olumsuz anlamda etkilenen sektörlerin pandemi öncesi faaliyet düzeyine dönebilmeleri zaman alacak. Devlet desteği büyük olumsuzlukların giderilmesinde büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı