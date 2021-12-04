Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 342.861,20 46,41 68,64 İş Bankası (B) 51.243,50 46,41 26,53 İş Bankası (C) 7,01 4,63 3,20 İş Bankası (Kur.) 550.000,00 42,86 44,74 İş Fin.Kir. 3,47 4,83 -10,10 İş Girişim 9,07 11,29 -52,14 İş GMYO 2,68 12,61 5,51 İş Y. Men. Değ. 20,06 1,16 20,86 İş Yat. Ort. 3,00 4,90 -10,80 İşbir Holding 43,20 6,98 -19,52 İşbir Sentetik Dokuma 11,85 10,96 Işık Plastik 5,63 2,55 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,00 11,11 -12,28 İttifak Holding 1,51 10,22 -32,29 İz Hayvancılık Tarım 20,58 -2,46 14,33 İzmir Demir Çelik 2,58 7,05 -22,04 İzmir Fırça 6,82 -1,02 22,66 Jantsa Jant Sanayi 66,75 3,97 61,04 Kafein Yazılım 22,70 9,13 6,37 Kalekim Kimyevi Maddeler 18,85 -4,80 Kaplamin 30,32 17,98 -10,30 Kardemir (A) 8,69 13,45 46,05 Kardemir (B) 8,60 12,71 63,19 Kardemir (D) 9,33 8,24 61,42 Karel Elektronik 11,96 15,33 77,86 Karsan Otomotiv 4,39 12,56 35,08 Karsu Tekstil 8,89 10,57 3,98 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,09 14,23 Kartonsan 63,95 4,32 -32,45 Katmerciler Ekipman 1,60 3,23 -7,64 Kent Gıda 181,90 7,19 -48,85 Kerevitaş Gıda 5,22 2,76 -20,67 Kervan Gıda 13,05 -1,14 27,50 Kervansaray Yat. Holding 0,65 -1,52 -48,41 Kiler GMYO 2,23 0,90 -11,16 Kızılbük GYO 29,50 5,36 Klimasan Klima 10,55 11,52 25,03 Koç Holding 31,44 11,02 53,72 Konfrut Gıda 4,43 4,48 4,85 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 73,30 3,24 210,59 Konya Çimento 991,40 0,13 -12,27 Konya Kağıt 7,88 3,14 Koray GMYO 6,93 2,67 55,73 Kordsa Teknik Tekstil 36,44 12,68 134,34 Koza Altın 135,20 12,67 39,81 Koza Madencilik 21,28 11,47 37,38 Körfez GMYO 6,50 12,65 12,07 Kristal Kola 1,59 8,16 -47,95 Kron Telekomünikasyon 43,24 16,74 17,37 Kuştur Kuşadası Turizm 220,50 2,65 40,18 Kuyas Yatırım 3,67 21,12 59,57 Kütahya Porselen 101,80 -11,94 101,78 Kütahya Şeker Fabrikası 35,72 25,77 Lider Faktoring 3,84 3,78 12,61 Link Bilgisayar 32,40 13,29 2,54 Logo Yazılım 48,96 3,07 57,23 Lokman Hekim Sağlık 12,85 6,20 82,74 Lüks Kadife 56,10 8,30 95,37 Makina Takım 3,74 16,15 9,68 Manas Enerji Yönetimi 16,95 6,27 Margün Enerji 9,83 10,82 Marka Yatırım Holding 3,87 1,04 -39,81 Marmaris Altınyunus 208,20 13,15 87,40 Marshall 249,40 7,50 -18,68 Martı GMYO 0,98 5,38 -61,62 Martı Otel 1,87 3,89 -12,21 Matriks Bilgi Dağıtım 24,40 7,21 Mavi Giyim 75,40 4,50 46,10 Mazhar Zorlu Holding 31,94 3,37 1,46 Meditera Tıbbi Malzeme 39,94 -7,12 Mega Polietilen 7,01 32,51 -8,49 Menderes Tekstil 2,44 15,64 -21,04 Mercan Kimya 10,40 4,21 Merit Turizm 26,10 3,08 151,95 Merko Gıda 5,66 6,79 -34,49 Metemtur Yatırım 3,36 12,37 -58,44 Metro Holding 1,19 4,93 -36,44 Metro Petrol ve Tesisleri 2,43 -10,99 -15,92 Metro Yatırım Ortaklığı 1,78 1,14 -23,61 Mia Teknoloji 35,20 38,47 Migros Ticaret 42,40 -3,64 -0,93 Milpa 4,19 7,99 -8,91 Mistral GMYO 4,50 2,51 -3,76 MLP Sağlık 33,40 10,16 68,09 MMC San. ve Tic. Yat. 5,61 5,65 21,96 Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,70 1,80 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,53 11,39 -36,46 Mondi Tire Kutsan 10,58 20,36 39,21 Nasmed Egepol 9,19 19,51 Naturel Enerji 40,00 9,95 12,65 Naturelgaz 8,05 9,67 Net Holding 5,58 11,38 62,68 Netaş Telekom. 20,64 3,98 -26,50 Niğbaş Niğde Beton 8,11 15,69 -84,40 Nuh Çimento 48,86 16,61 1,73 Nurol GMYO 7,63 -22,77 4,66 Odaş Elektrik 1,63 5,84 -44,24 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 15,48 -1,78 Orge Enerji Elektrik 6,97 9,76 51,11 Orma Orman Mahsulleri 34,56 31,91 134,78 Osmanlı Menkul 26,18 1,55 -14,85 Ostim Endüstriyel Yat 1,83 6,40 -21,58 Otokar 426,00 5,97 40,00 Oyak Çimento 8,10 13,29 -7,74 Oyak Yat. Ort. 7,53 7,42 9,10 Oyak Yatırım Menkul 36,70 18,01 Oylum Sınai Yatırımlar 8,36 -7,01 77,49 Özak GMYO 6,48 3,85 27,06 Özbal Çelik Boru 24,20 14,58 269,47 Özderici GMYO 1,75 8,70 -21,17 Özerden Plastik 8,19 5,00 -9,00 Pamel Elektrik 70,60 15,74 231,14 Panora GMYO 8,52 10,65 45,12 Papilon Savunma 15,52 10,86 -31,74 Park Elek.Madencilik 6,59 13,82 22,72 Parsan 36,46 5,01 50,04 PC İletişim ve Medya Hizmetleri 12,63 Pegasus 92,95 5,27 24,60 Peker GMYO 1,05 2,94 -55,11 Penguen Gıda 4,71 4,43 -6,73 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 340,00 12,66 Pera GMYO 1,39 2,96 -20,65 Pergamon Dış Ticaret 27,02 11,65 47,42 Petkim 8,20 8,18 64,66 Petrokent Turizm 4.478,20 19,60 394,06 Pınar Et ve Un 21,40 4,49 -2,21 Pınar Su 3,80 2,15 -6,50 Pınar Süt 19,55 9,16 -13,30 Plastikkart 19,40 7,78 36,20 Polisan Holding 3,31 12,59 -13,91 Politeknik Metal 409,40 9,09 0,91 Prizma Press Matbaacılık 3,93 5,36 -28,28 QNB Finans Fin. Kir. 89,90 40,25 -28,25 QNB Finansbank 48,04 33,30 -31,71 QUA Granite Hayal Yapı 14,46 21,31 Ral Yatırım Holding 15,58 -12,62 250,90 Ray Sigorta 13,60 -0,73 -11,97 Reysaş GMYO 3,89 10,51 19,99 Reysaş Lojistik 5,73 12,80 10,75 Rhea Girişim 2,01 0,50 -45,97 Rodrigo Tekstil 14,16 5,44 3,28 Royal Halı 3,15 3,28 -8,43 RTA Laboratuvarları 22,42 -2,18 -25,96 Sabancı Holding 13,87 6,69 25,79 Safkar Ege Soğutmacılık 8,25 10,15 -24,17 Sanel Mühendislik 5,26 6,91 53,80 Sanifoam Sünger 36,44 2,71 167,94 Sanko Pazarlama 10,53 3,34 13,62 Saray Matbaacılık 4,96 16,16 -43,44 Sarkuysan 20,40 14,48 134,55 Sasa Polyester 46,26 17,35 208,72 Say Yenilenebilir Enerji 28,40 5,81 233,73 Sekuro Plastik 19,93 10,78 42,77 Selçuk Ecza Deposu 11,50 1,68 -14,38 Selçuk Gıda 5,20 9,47 4,42 Selva Gıda Sanayi 11,11 28,00 Senkron Güvenlik 23,88 -5,31 -9,06 Serve Film Prodüksiyon 13,39 -1,83 -16,31 Servet GMYO 104,00 12,19 32,65 Seyitler Kimya 16,40 -1,80 21,81 Silverline Endüstri 5,79 8,43 -32,67 Sinpaş GMYO 4,28 2,88 2,39 Smartiks Yazılım 5,66 11,20 -36,12 Sodaş Sodyum Sanayii 32,04 31,64 21,66 Söktaş 2,94 2,44 -9,56 Sönmez Filament 37,58 33,74 -29,34 Sönmez Pamuklu 9,67 15,81 -34,47 Sumaş Suni Tahta 84,15 -4,92 64,97 Şeker Fin. Kir. 5,26 10,04 -17,81 Şekerbank 1,21 8,04 -19,87 Şişe Cam 13,25 10,97 85,07 Şok Marketler Ticaret 14,75 2,15 18,19 T. Halk Bankası 4,93 1,02 -11,33 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,50 1,32 -30,78 T.S.K.B. 1,59 8,16 -8,96 T.Tuborg 21,84 19,02 23,17 Taç Tarım Ürünleri 27,30 5,00 159,26 Tat Gıda 11,80 -1,58 2,06 TAV Havalimanları 31,96 18,20 50,05 Tek-Art Turizm 1,44 6,67 -28,71 Tekfen Holding 19,67 9,34 19,94 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,50 11,44 -13,39 Temapol Polimer Plastik 17,46 8,18 51,83 Tetamat Gıda Yatırımları 274,00 20,70 26,68 TGS Dış Ticaret 16,19 2,47 27,38 Tofaş Oto. Fab. 91,65 16,45 196,50 Torunlar GMYO 4,09 7,92 4,87 Trabzon Liman 39,70 14,41 23,60 Trabzonspor Sportif 7,43 -4,13 204,51 Trend GMYO 6,62 4,25 -47,33 TSKB GMYO 2,91 15,48 -39,71 Tuğçelik 18,98 2,87 134,90 Tukaş 8,70 8,75 -10,22 Turcas Petrol 4,06 6,01 -16,29 Tureks Turizm Taşımacılık 15,59 4,63 Turkcell 20,30 10,51 36,09 Tümosan Motor ve Traktör 19,96 9,73 41,86 Tüpraş 155,00 4,03 43,52 Türk Hava Yolları 18,53 9,06 43,53 Türk İlaç Serum 12,96 -0,77 Türk Prysmian Kablo 57,15 -27,75 373,79 Türk Telekom 10,60 15,59 34,19 Türk Traktör 219,50 12,62 28,84 Türker Proje Gayrimenkul 134,90 3,13 19,49 Türkiye Sigorta 5,66 10,98 -8,39 Ufuk Yatırım 20,52 6,71 53,13 Ulaşlar Turizm Yat. 3,67 2,80 -13,44 Ulusal Faktoring 2,49 11,16 Ulusoy Elektrik 57,50 2,22 11,98 Ulusoy Un Sanayi 6,81 -3,27 33,83 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,90 13,10 -18,80 Utopya Turizm 17,06 -3,07 -56,03 Uzertaş Boya 35,64 5,69 -37,03 Ülker Bisküvi 21,28 7,69 -4,65 Ünlü Yatırım Holding 5,68 3,65 Vakıf Fin. Kir. 5,22 -2,25 53,17 Vakıf GMYO 1,87 6,86 -22,04 Vakıf Yat. Ort. 5,98 3,46 -18,75 Vakıflar Bankası 3,84 1,59 -18,47 Vakko Tekstil 10,75 6,54 71,55 Vanet Gıda 6,67 4,22 -13,71 VBT Yazılım 23,36 10,40 Verusa Holding 56,50 13,00 25,33 Verusaturk Girisim 25,80 7,23 97,73 Vestel 28,42 2,49 71,37 Vestel Beyaz Eşya 7,52 5,03 69,43 Viking Kağıt 6,90 8,66 -23,33 Yapı ve Kredi Bank. 3,44 7,84 14,78 Yaprak Süt ve Besi Çift. 32,82 8,10 -9,31 Yataş 13,26 6,42 -6,29 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,30 7,14 -25,00 Yeni Gimat GMYO 17,96 4,60 54,93 Yeo Teknoloji 58,55 -4,17 Yeşil GMYO 0,91 5,81 -34,06 Yeşil Yapı 1,05 2,94 -42,93 Yeşil Yatırım Holding 2,02 3,59 -52,76 Yibitaş İnşaat Malzeme 12.134,00 10,37 -22,22 Yonga Mobilya 26,86 17,91 -9,83 Yükselen Çelik 6,51 21,00 25,30 Yünsa 13,41 2,92 -3,47 Ziraat GMYO 2,63 12,88 Zorlu Enerji 1,83 9,58 -27,64 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (9) - Haberler Ekonomi