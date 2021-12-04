Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (9)
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Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)342.861,2046,4168,64İş Bankası (B)51.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|342.861,20
|46,41
|68,64
|İş Bankası (B)
|51.243,50
|46,41
|26,53
|İş Bankası (C)
|7,01
|4,63
|3,20
|İş Bankası (Kur.)
|550.000,00
|42,86
|44,74
|İş Fin.Kir.
|3,47
|4,83
|-10,10
|İş Girişim
|9,07
|11,29
|-52,14
|İş GMYO
|2,68
|12,61
|5,51
|İş Y. Men. Değ.
|20,06
|1,16
|20,86
|İş Yat. Ort.
|3,00
|4,90
|-10,80
|İşbir Holding
|43,20
|6,98
|-19,52
|İşbir Sentetik Dokuma
|11,85
|10,96
|Işık Plastik
|5,63
|2,55
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,00
|11,11
|-12,28
|İttifak Holding
|1,51
|10,22
|-32,29
|İz Hayvancılık Tarım
|20,58
|-2,46
|14,33
|İzmir Demir Çelik
|2,58
|7,05
|-22,04
|İzmir Fırça
|6,82
|-1,02
|22,66
|Jantsa Jant Sanayi
|66,75
|3,97
|61,04
|Kafein Yazılım
|22,70
|9,13
|6,37
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|18,85
|-4,80
|Kaplamin
|30,32
|17,98
|-10,30
|Kardemir (A)
|8,69
|13,45
|46,05
|Kardemir (B)
|8,60
|12,71
|63,19
|Kardemir (D)
|9,33
|8,24
|61,42
|Karel Elektronik
|11,96
|15,33
|77,86
|Karsan Otomotiv
|4,39
|12,56
|35,08
|Karsu Tekstil
|8,89
|10,57
|3,98
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,09
|14,23
|Kartonsan
|63,95
|4,32
|-32,45
|Katmerciler Ekipman
|1,60
|3,23
|-7,64
|Kent Gıda
|181,90
|7,19
|-48,85
|Kerevitaş Gıda
|5,22
|2,76
|-20,67
|Kervan Gıda
|13,05
|-1,14
|27,50
|Kervansaray Yat. Holding
|0,65
|-1,52
|-48,41
|Kiler GMYO
|2,23
|0,90
|-11,16
|Kızılbük GYO
|29,50
|5,36
|Klimasan Klima
|10,55
|11,52
|25,03
|Koç Holding
|31,44
|11,02
|53,72
|Konfrut Gıda
|4,43
|4,48
|4,85
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|73,30
|3,24
|210,59
|Konya Çimento
|991,40
|0,13
|-12,27
|Konya Kağıt
|7,88
|3,14
|Koray GMYO
|6,93
|2,67
|55,73
|Kordsa Teknik Tekstil
|36,44
|12,68
|134,34
|Koza Altın
|135,20
|12,67
|39,81
|Koza Madencilik
|21,28
|11,47
|37,38
|Körfez GMYO
|6,50
|12,65
|12,07
|Kristal Kola
|1,59
|8,16
|-47,95
|Kron Telekomünikasyon
|43,24
|16,74
|17,37
|Kuştur Kuşadası Turizm
|220,50
|2,65
|40,18
|Kuyas Yatırım
|3,67
|21,12
|59,57
|Kütahya Porselen
|101,80
|-11,94
|101,78
|Kütahya Şeker Fabrikası
|35,72
|25,77
|Lider Faktoring
|3,84
|3,78
|12,61
|Link Bilgisayar
|32,40
|13,29
|2,54
|Logo Yazılım
|48,96
|3,07
|57,23
|Lokman Hekim Sağlık
|12,85
|6,20
|82,74
|Lüks Kadife
|56,10
|8,30
|95,37
|Makina Takım
|3,74
|16,15
|9,68
|Manas Enerji Yönetimi
|16,95
|6,27
|Margün Enerji
|9,83
|10,82
|Marka Yatırım Holding
|3,87
|1,04
|-39,81
|Marmaris Altınyunus
|208,20
|13,15
|87,40
|Marshall
|249,40
|7,50
|-18,68
|Martı GMYO
|0,98
|5,38
|-61,62
|Martı Otel
|1,87
|3,89
|-12,21
|Matriks Bilgi Dağıtım
|24,40
|7,21
|Mavi Giyim
|75,40
|4,50
|46,10
|Mazhar Zorlu Holding
|31,94
|3,37
|1,46
|Meditera Tıbbi Malzeme
|39,94
|-7,12
|Mega Polietilen
|7,01
|32,51
|-8,49
|Menderes Tekstil
|2,44
|15,64
|-21,04
|Mercan Kimya
|10,40
|4,21
|Merit Turizm
|26,10
|3,08
|151,95
|Merko Gıda
|5,66
|6,79
|-34,49
|Metemtur Yatırım
|3,36
|12,37
|-58,44
|Metro Holding
|1,19
|4,93
|-36,44
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,43
|-10,99
|-15,92
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,78
|1,14
|-23,61
|Mia Teknoloji
|35,20
|38,47
|Migros Ticaret
|42,40
|-3,64
|-0,93
|Milpa
|4,19
|7,99
|-8,91
|Mistral GMYO
|4,50
|2,51
|-3,76
|MLP Sağlık
|33,40
|10,16
|68,09
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,61
|5,65
|21,96
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1,70
|1,80
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,53
|11,39
|-36,46
|Mondi Tire Kutsan
|10,58
|20,36
|39,21
|Nasmed Egepol
|9,19
|19,51
|Naturel Enerji
|40,00
|9,95
|12,65
|Naturelgaz
|8,05
|9,67
|Net Holding
|5,58
|11,38
|62,68
|Netaş Telekom.
|20,64
|3,98
|-26,50
|Niğbaş Niğde Beton
|8,11
|15,69
|-84,40
|Nuh Çimento
|48,86
|16,61
|1,73
|Nurol GMYO
|7,63
|-22,77
|4,66
|Odaş Elektrik
|1,63
|5,84
|-44,24
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|15,48
|-1,78
|Orge Enerji Elektrik
|6,97
|9,76
|51,11
|Orma Orman Mahsulleri
|34,56
|31,91
|134,78
|Osmanlı Menkul
|26,18
|1,55
|-14,85
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,83
|6,40
|-21,58
|Otokar
|426,00
|5,97
|40,00
|Oyak Çimento
|8,10
|13,29
|-7,74
|Oyak Yat. Ort.
|7,53
|7,42
|9,10
|Oyak Yatırım Menkul
|36,70
|18,01
|Oylum Sınai Yatırımlar
|8,36
|-7,01
|77,49
|Özak GMYO
|6,48
|3,85
|27,06
|Özbal Çelik Boru
|24,20
|14,58
|269,47
|Özderici GMYO
|1,75
|8,70
|-21,17
|Özerden Plastik
|8,19
|5,00
|-9,00
|Pamel Elektrik
|70,60
|15,74
|231,14
|Panora GMYO
|8,52
|10,65
|45,12
|Papilon Savunma
|15,52
|10,86
|-31,74
|Park Elek.Madencilik
|6,59
|13,82
|22,72
|Parsan
|36,46
|5,01
|50,04
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri
|12,63
|Pegasus
|92,95
|5,27
|24,60
|Peker GMYO
|1,05
|2,94
|-55,11
|Penguen Gıda
|4,71
|4,43
|-6,73
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|340,00
|12,66
|Pera GMYO
|1,39
|2,96
|-20,65
|Pergamon Dış Ticaret
|27,02
|11,65
|47,42
|Petkim
|8,20
|8,18
|64,66
|Petrokent Turizm
|4.478,20
|19,60
|394,06
|Pınar Et ve Un
|21,40
|4,49
|-2,21
|Pınar Su
|3,80
|2,15
|-6,50
|Pınar Süt
|19,55
|9,16
|-13,30
|Plastikkart
|19,40
|7,78
|36,20
|Polisan Holding
|3,31
|12,59
|-13,91
|Politeknik Metal
|409,40
|9,09
|0,91
|Prizma Press Matbaacılık
|3,93
|5,36
|-28,28
|QNB Finans Fin. Kir.
|89,90
|40,25
|-28,25
|QNB Finansbank
|48,04
|33,30
|-31,71
|QUA Granite Hayal Yapı
|14,46
|21,31
|Ral Yatırım Holding
|15,58
|-12,62
|250,90
|Ray Sigorta
|13,60
|-0,73
|-11,97
|Reysaş GMYO
|3,89
|10,51
|19,99
|Reysaş Lojistik
|5,73
|12,80
|10,75
|Rhea Girişim
|2,01
|0,50
|-45,97
|Rodrigo Tekstil
|14,16
|5,44
|3,28
|Royal Halı
|3,15
|3,28
|-8,43
|RTA Laboratuvarları
|22,42
|-2,18
|-25,96
|Sabancı Holding
|13,87
|6,69
|25,79
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,25
|10,15
|-24,17
|Sanel Mühendislik
|5,26
|6,91
|53,80
|Sanifoam Sünger
|36,44
|2,71
|167,94
|Sanko Pazarlama
|10,53
|3,34
|13,62
|Saray Matbaacılık
|4,96
|16,16
|-43,44
|Sarkuysan
|20,40
|14,48
|134,55
|Sasa Polyester
|46,26
|17,35
|208,72
|Say Yenilenebilir Enerji
|28,40
|5,81
|233,73
|Sekuro Plastik
|19,93
|10,78
|42,77
|Selçuk Ecza Deposu
|11,50
|1,68
|-14,38
|Selçuk Gıda
|5,20
|9,47
|4,42
|Selva Gıda Sanayi
|11,11
|28,00
|Senkron Güvenlik
|23,88
|-5,31
|-9,06
|Serve Film Prodüksiyon
|13,39
|-1,83
|-16,31
|Servet GMYO
|104,00
|12,19
|32,65
|Seyitler Kimya
|16,40
|-1,80
|21,81
|Silverline Endüstri
|5,79
|8,43
|-32,67
|Sinpaş GMYO
|4,28
|2,88
|2,39
|Smartiks Yazılım
|5,66
|11,20
|-36,12
|Sodaş Sodyum Sanayii
|32,04
|31,64
|21,66
|Söktaş
|2,94
|2,44
|-9,56
|Sönmez Filament
|37,58
|33,74
|-29,34
|Sönmez Pamuklu
|9,67
|15,81
|-34,47
|Sumaş Suni Tahta
|84,15
|-4,92
|64,97
|Şeker Fin. Kir.
|5,26
|10,04
|-17,81
|Şekerbank
|1,21
|8,04
|-19,87
|Şişe Cam
|13,25
|10,97
|85,07
|Şok Marketler Ticaret
|14,75
|2,15
|18,19
|T. Halk Bankası
|4,93
|1,02
|-11,33
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,50
|1,32
|-30,78
|T.S.K.B.
|1,59
|8,16
|-8,96
|T.Tuborg
|21,84
|19,02
|23,17
|Taç Tarım Ürünleri
|27,30
|5,00
|159,26
|Tat Gıda
|11,80
|-1,58
|2,06
|TAV Havalimanları
|31,96
|18,20
|50,05
|Tek-Art Turizm
|1,44
|6,67
|-28,71
|Tekfen Holding
|19,67
|9,34
|19,94
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,50
|11,44
|-13,39
|Temapol Polimer Plastik
|17,46
|8,18
|51,83
|Tetamat Gıda Yatırımları
|274,00
|20,70
|26,68
|TGS Dış Ticaret
|16,19
|2,47
|27,38
|Tofaş Oto. Fab.
|91,65
|16,45
|196,50
|Torunlar GMYO
|4,09
|7,92
|4,87
|Trabzon Liman
|39,70
|14,41
|23,60
|Trabzonspor Sportif
|7,43
|-4,13
|204,51
|Trend GMYO
|6,62
|4,25
|-47,33
|TSKB GMYO
|2,91
|15,48
|-39,71
|Tuğçelik
|18,98
|2,87
|134,90
|Tukaş
|8,70
|8,75
|-10,22
|Turcas Petrol
|4,06
|6,01
|-16,29
|Tureks Turizm Taşımacılık
|15,59
|4,63
|Turkcell
|20,30
|10,51
|36,09
|Tümosan Motor ve Traktör
|19,96
|9,73
|41,86
|Tüpraş
|155,00
|4,03
|43,52
|Türk Hava Yolları
|18,53
|9,06
|43,53
|Türk İlaç Serum
|12,96
|-0,77
|Türk Prysmian Kablo
|57,15
|-27,75
|373,79
|Türk Telekom
|10,60
|15,59
|34,19
|Türk Traktör
|219,50
|12,62
|28,84
|Türker Proje Gayrimenkul
|134,90
|3,13
|19,49
|Türkiye Sigorta
|5,66
|10,98
|-8,39
|Ufuk Yatırım
|20,52
|6,71
|53,13
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,67
|2,80
|-13,44
|Ulusal Faktoring
|2,49
|11,16
|Ulusoy Elektrik
|57,50
|2,22
|11,98
|Ulusoy Un Sanayi
|6,81
|-3,27
|33,83
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,90
|13,10
|-18,80
|Utopya Turizm
|17,06
|-3,07
|-56,03
|Uzertaş Boya
|35,64
|5,69
|-37,03
|Ülker Bisküvi
|21,28
|7,69
|-4,65
|Ünlü Yatırım Holding
|5,68
|3,65
|Vakıf Fin. Kir.
|5,22
|-2,25
|53,17
|Vakıf GMYO
|1,87
|6,86
|-22,04
|Vakıf Yat. Ort.
|5,98
|3,46
|-18,75
|Vakıflar Bankası
|3,84
|1,59
|-18,47
|Vakko Tekstil
|10,75
|6,54
|71,55
|Vanet Gıda
|6,67
|4,22
|-13,71
|VBT Yazılım
|23,36
|10,40
|Verusa Holding
|56,50
|13,00
|25,33
|Verusaturk Girisim
|25,80
|7,23
|97,73
|Vestel
|28,42
|2,49
|71,37
|Vestel Beyaz Eşya
|7,52
|5,03
|69,43
|Viking Kağıt
|6,90
|8,66
|-23,33
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,44
|7,84
|14,78
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|32,82
|8,10
|-9,31
|Yataş
|13,26
|6,42
|-6,29
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,30
|7,14
|-25,00
|Yeni Gimat GMYO
|17,96
|4,60
|54,93
|Yeo Teknoloji
|58,55
|-4,17
|Yeşil GMYO
|0,91
|5,81
|-34,06
|Yeşil Yapı
|1,05
|2,94
|-42,93
|Yeşil Yatırım Holding
|2,02
|3,59
|-52,76
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|12.134,00
|10,37
|-22,22
|Yonga Mobilya
|26,86
|17,91
|-9,83
|Yükselen Çelik
|6,51
|21,00
|25,30
|Yünsa
|13,41
|2,92
|-3,47
|Ziraat GMYO
|2,63
|12,88
|Zorlu Enerji
|1,83
|9,58
|-27,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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