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Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (9)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (9)

Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)342.861,2046,4168,64İş Bankası (B)51.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)342.861,2046,4168,64
İş Bankası (B)51.243,5046,4126,53
İş Bankası (C)7,014,633,20
İş Bankası (Kur.)550.000,0042,8644,74
İş Fin.Kir.3,474,83-10,10
İş Girişim9,0711,29-52,14
İş GMYO2,6812,615,51
İş Y. Men. Değ.20,061,1620,86
İş Yat. Ort.3,004,90-10,80
İşbir Holding43,206,98-19,52
İşbir Sentetik Dokuma11,8510,96

Işık Plastik5,632,55

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,0011,11-12,28
İttifak Holding1,5110,22-32,29
İz Hayvancılık Tarım20,58-2,4614,33
İzmir Demir Çelik2,587,05-22,04
İzmir Fırça6,82-1,0222,66
Jantsa Jant Sanayi66,753,9761,04
Kafein Yazılım22,709,136,37
Kalekim Kimyevi Maddeler18,85-4,80

Kaplamin30,3217,98-10,30
Kardemir (A)8,6913,4546,05
Kardemir (B)8,6012,7163,19
Kardemir (D)9,338,2461,42
Karel Elektronik11,9615,3377,86
Karsan Otomotiv4,3912,5635,08
Karsu Tekstil8,8910,573,98
Kartal Yenilenebilir Enerji15,0914,23

Kartonsan63,954,32-32,45
Katmerciler Ekipman1,603,23-7,64
Kent Gıda181,907,19-48,85
Kerevitaş Gıda5,222,76-20,67
Kervan Gıda13,05-1,1427,50
Kervansaray Yat. Holding0,65-1,52-48,41
Kiler GMYO2,230,90-11,16
Kızılbük GYO29,505,36

Klimasan Klima10,5511,5225,03
Koç Holding31,4411,0253,72
Konfrut Gıda4,434,484,85
Kontrolmatik Teknoloji Enerji73,303,24210,59
Konya Çimento991,400,13-12,27
Konya Kağıt7,883,14

Koray GMYO6,932,6755,73
Kordsa Teknik Tekstil36,4412,68134,34
Koza Altın135,2012,6739,81
Koza Madencilik21,2811,4737,38
Körfez GMYO6,5012,6512,07
Kristal Kola1,598,16-47,95
Kron Telekomünikasyon43,2416,7417,37
Kuştur Kuşadası Turizm220,502,6540,18
Kuyas Yatırım3,6721,1259,57
Kütahya Porselen101,80-11,94101,78
Kütahya Şeker Fabrikası35,7225,77

Lider Faktoring3,843,7812,61
Link Bilgisayar32,4013,292,54
Logo Yazılım48,963,0757,23
Lokman Hekim Sağlık12,856,2082,74
Lüks Kadife56,108,3095,37
Makina Takım3,7416,159,68
Manas Enerji Yönetimi16,956,27

Margün Enerji9,8310,82

Marka Yatırım Holding3,871,04-39,81
Marmaris Altınyunus208,2013,1587,40
Marshall249,407,50-18,68
Martı GMYO0,985,38-61,62
Martı Otel1,873,89-12,21
Matriks Bilgi Dağıtım24,407,21

Mavi Giyim75,404,5046,10
Mazhar Zorlu Holding31,943,371,46
Meditera Tıbbi Malzeme39,94-7,12

Mega Polietilen7,0132,51-8,49
Menderes Tekstil2,4415,64-21,04
Mercan Kimya10,404,21

Merit Turizm26,103,08151,95
Merko Gıda5,666,79-34,49
Metemtur Yatırım3,3612,37-58,44
Metro Holding1,194,93-36,44
Metro Petrol ve Tesisleri2,43-10,99-15,92
Metro Yatırım Ortaklığı1,781,14-23,61
Mia Teknoloji35,2038,47

Migros Ticaret42,40-3,64-0,93
Milpa4,197,99-8,91
Mistral GMYO4,502,51-3,76
MLP Sağlık33,4010,1668,09
MMC San. ve Tic. Yat.5,615,6521,96
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,701,80

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,5311,39-36,46
Mondi Tire Kutsan10,5820,3639,21
Nasmed Egepol9,1919,51

Naturel Enerji40,009,9512,65
Naturelgaz8,059,67

Net Holding5,5811,3862,68
Netaş Telekom.20,643,98-26,50
Niğbaş Niğde Beton8,1115,69-84,40
Nuh Çimento48,8616,611,73
Nurol GMYO7,63-22,774,66
Odaş Elektrik1,635,84-44,24
Orçay Ortaköy Çay Sanayi15,48-1,78

Orge Enerji Elektrik6,979,7651,11
Orma Orman Mahsulleri34,5631,91134,78
Osmanlı Menkul26,181,55-14,85
Ostim Endüstriyel Yat1,836,40-21,58
Otokar426,005,9740,00
Oyak Çimento8,1013,29-7,74
Oyak Yat. Ort.7,537,429,10
Oyak Yatırım Menkul36,7018,01

Oylum Sınai Yatırımlar8,36-7,0177,49
Özak GMYO6,483,8527,06
Özbal Çelik Boru24,2014,58269,47
Özderici GMYO1,758,70-21,17
Özerden Plastik8,195,00-9,00
Pamel Elektrik70,6015,74231,14
Panora GMYO8,5210,6545,12
Papilon Savunma15,5210,86-31,74
Park Elek.Madencilik6,5913,8222,72
Parsan36,465,0150,04
PC İletişim ve Medya Hizmetleri12,63

Pegasus92,955,2724,60
Peker GMYO1,052,94-55,11
Penguen Gıda4,714,43-6,73
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım340,0012,66

Pera GMYO1,392,96-20,65
Pergamon Dış Ticaret27,0211,6547,42
Petkim8,208,1864,66
Petrokent Turizm4.478,2019,60394,06
Pınar Et ve Un21,404,49-2,21
Pınar Su3,802,15-6,50
Pınar Süt19,559,16-13,30
Plastikkart19,407,7836,20
Polisan Holding3,3112,59-13,91
Politeknik Metal409,409,090,91
Prizma Press Matbaacılık3,935,36-28,28
QNB Finans Fin. Kir.89,9040,25-28,25
QNB Finansbank48,0433,30-31,71
QUA Granite Hayal Yapı14,4621,31

Ral Yatırım Holding15,58-12,62250,90
Ray Sigorta13,60-0,73-11,97
Reysaş GMYO3,8910,5119,99
Reysaş Lojistik5,7312,8010,75
Rhea Girişim2,010,50-45,97
Rodrigo Tekstil14,165,443,28
Royal Halı3,153,28-8,43
RTA Laboratuvarları22,42-2,18-25,96
Sabancı Holding13,876,6925,79
Safkar Ege Soğutmacılık8,2510,15-24,17
Sanel Mühendislik5,266,9153,80
Sanifoam Sünger36,442,71167,94
Sanko Pazarlama10,533,3413,62
Saray Matbaacılık4,9616,16-43,44
Sarkuysan20,4014,48134,55
Sasa Polyester46,2617,35208,72
Say Yenilenebilir Enerji28,405,81233,73
Sekuro Plastik19,9310,7842,77
Selçuk Ecza Deposu11,501,68-14,38
Selçuk Gıda5,209,474,42
Selva Gıda Sanayi11,1128,00

Senkron Güvenlik23,88-5,31-9,06
Serve Film Prodüksiyon13,39-1,83-16,31
Servet GMYO104,0012,1932,65
Seyitler Kimya16,40-1,8021,81
Silverline Endüstri5,798,43-32,67
Sinpaş GMYO4,282,882,39
Smartiks Yazılım5,6611,20-36,12
Sodaş Sodyum Sanayii32,0431,6421,66
Söktaş2,942,44-9,56
Sönmez Filament37,5833,74-29,34
Sönmez Pamuklu9,6715,81-34,47
Sumaş Suni Tahta84,15-4,9264,97
Şeker Fin. Kir.5,2610,04-17,81
Şekerbank1,218,04-19,87
Şişe Cam13,2510,9785,07
Şok Marketler Ticaret14,752,1518,19
T. Halk Bankası4,931,02-11,33
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,501,32-30,78
T.S.K.B.1,598,16-8,96
T.Tuborg21,8419,0223,17
Taç Tarım Ürünleri27,305,00159,26
Tat Gıda11,80-1,582,06
TAV Havalimanları31,9618,2050,05
Tek-Art Turizm1,446,67-28,71
Tekfen Holding19,679,3419,94
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,5011,44-13,39
Temapol Polimer Plastik17,468,1851,83
Tetamat Gıda Yatırımları274,0020,7026,68
TGS Dış Ticaret16,192,4727,38
Tofaş Oto. Fab.91,6516,45196,50
Torunlar GMYO4,097,924,87
Trabzon Liman39,7014,4123,60
Trabzonspor Sportif7,43-4,13204,51
Trend GMYO6,624,25-47,33
TSKB GMYO2,9115,48-39,71
Tuğçelik18,982,87134,90
Tukaş8,708,75-10,22
Turcas Petrol4,066,01-16,29
Tureks Turizm Taşımacılık15,594,63

Turkcell20,3010,5136,09
Tümosan Motor ve Traktör19,969,7341,86
Tüpraş155,004,0343,52
Türk Hava Yolları18,539,0643,53
Türk İlaç Serum12,96-0,77

Türk Prysmian Kablo57,15-27,75373,79
Türk Telekom10,6015,5934,19
Türk Traktör219,5012,6228,84
Türker Proje Gayrimenkul134,903,1319,49
Türkiye Sigorta5,6610,98-8,39
Ufuk Yatırım20,526,7153,13
Ulaşlar Turizm Yat.3,672,80-13,44
Ulusal Faktoring2,4911,16

Ulusoy Elektrik57,502,2211,98
Ulusoy Un Sanayi6,81-3,2733,83
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,9013,10-18,80
Utopya Turizm17,06-3,07-56,03
Uzertaş Boya35,645,69-37,03
Ülker Bisküvi21,287,69-4,65
Ünlü Yatırım Holding5,683,65

Vakıf Fin. Kir.5,22-2,2553,17
Vakıf GMYO1,876,86-22,04
Vakıf Yat. Ort.5,983,46-18,75
Vakıflar Bankası3,841,59-18,47
Vakko Tekstil10,756,5471,55
Vanet Gıda6,674,22-13,71
VBT Yazılım23,3610,40

Verusa Holding56,5013,0025,33
Verusaturk Girisim25,807,2397,73
Vestel28,422,4971,37
Vestel Beyaz Eşya7,525,0369,43
Viking Kağıt6,908,66-23,33
Yapı ve Kredi Bank.3,447,8414,78
Yaprak Süt ve Besi Çift.32,828,10-9,31
Yataş13,266,42-6,29
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,307,14-25,00
Yeni Gimat GMYO17,964,6054,93
Yeo Teknoloji58,55-4,17

Yeşil GMYO0,915,81-34,06
Yeşil Yapı1,052,94-42,93
Yeşil Yatırım Holding2,023,59-52,76
Yibitaş İnşaat Malzeme12.134,0010,37-22,22
Yonga Mobilya26,8617,91-9,83
Yükselen Çelik6,5121,0025,30
Yünsa13,412,92-3,47
Ziraat GMYO2,6312,88

Zorlu Enerji1,839,58-27,64

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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