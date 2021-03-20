Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (9)

Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)270.000,00-2,0032,80İş Bankası (B)42.