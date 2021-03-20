Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (9)
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Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (9)

20.03.2021 11:05 | Son Güncelleme: 20.03.2021 11:09
Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (9)

Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)270.000,00-2,0032,80İş Bankası (B)42.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)270.000,00-2,0032,80
İş Bankası (B)42.990,00-12,196,15
İş Bankası (C)5,73-2,05-18,14
İş Bankası (Kur.)500.000,00

31,58
İş Fin.Kir.3,74-3,61-3,11
İş Girişim19,23-7,991,48
İş GMYO2,08-7,56-18,11
İş Y. Men. Değ.17,30-8,95-2,04
İş Yat. Ort.3,50-5,41-0,57
İşbir Holding8.000,00-1,84191,97
Işık Plastik Sanayi41,945,80

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,867,5163,16
İttifak Holding2,64-3,3018,39
İz Hayvancılık Tarım27,000,5250,00
İzmir Demir Çelik2,50-7,75-24,46
İzmir Fırça7,40-6,0933,09
Jantsa Jant Sanayi584,903,0776,33
Kafein Yazılım29,14-3,5136,30
Kaplamin29,7013,88-12,13
Kardemir (A)5,99-5,220,67
Kardemir (B)5,93-5,7212,52
Kardemir (D)7,33-4,0626,82
Karel Elektronik33,905,9447,01
Karsan Otomotiv4,10-3,9826,15
Karsu Tekstil14,156,3965,50
Kartonsan71,50-4,22-25,17
Katmerciler Ekipman4,10-7,4533,12
Kent Gıda342,50-9,15-3,68
Kerevitaş Gıda5,92-7,79-10,03
Kervan Gıda17,28-3,7330,71
Kervansaray Yat. Holding0,82-5,75-34,92
Kiler GMYO2,30-5,35-8,37
Klimasan Klima23,22-0,5136,83
Koç Holding22,94-1,468,62
Konfrut Gıda18,10-5,687,10
Kontrolmatik Teknoloji Enerji86,50-7,34265,29
Konya Çimento1.181,00-1,834,51
Kordsa Teknik Tekstil24,64-4,0558,46
Koza Altın122,00-2,8726,16
Koza Madencilik14,56-7,26-6,00
Körfez GMYO7,18-8,8823,79
Kristal Kola2,94-9,26-25,00
Kron Telekomünikasyon52,90-8,0843,59
Kuştur Kuşadası Turizm281,50-18,4178,96
Kuyumcukent Gayrimenkul2,24-1,32-2,61
Kütahya Porselen52,15-1,603,37
Lider Faktoring3,79-6,4211,14
Link Bilgisayar42,30-8,5232,71
Logo Yazılım170,4015,6035,78
Lokman Hekim Sağlık18,27-4,7469,92
Lüks Kadife81,7559,20182,87
Makina Takım4,39-9,3028,74
Marka Yatırım Holding5,21-10,48-18,97
Marmaris Altınyunus246,00-2,77121,42
Marshall295,80-3,96-3,55
Martı GMYO2,71-0,37-1,45
Martı Otel2,48-3,5016,43
Mavi Giyim57,709,4910,54
Mazhar Zorlu Holding40,04-7,7827,19
Mega Polietilen8,050,375,09
Menderes Tekstil3,40-0,8710,03
Merit Turizm285,00-8,51240,50
Merko Gıda7,38-0,54-14,58
Metemtur Otelcilik32,40-5,9246,61
Metro Holding2,11-8,261,44
Metro Petrol ve Tesisleri2,79-7,00-3,46
Metro Yatırım Ortaklığı2,20-3,51-5,58
Migros Ticaret38,86-2,70-9,21
Milpa5,10-3,2310,87
Mistral GMYO4,95-7,305,10
MLP Sağlık24,00-2,6020,79
MMC San. ve Tic. Yat.5,75-3,3625,00
Mondi Tire Kutsan7,24-4,74-4,74
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret44,003,1423,46
Net Holding5,798,4368,80
Netaş Telekom.30,92-6,3010,11
Niğbaş Niğde Beton20,98-14,30-59,65
Nuh Çimento62,75-1,5727,44
Nurol GMYO17,5214,14140,33
Odaş Elektrik3,760,27-3,59
Olmuksan-IP7,78-4,66-34,35
Orge Enerji Elektrik10,73-1,1145,39
Orma Orman Mahsulleri18,702,5827,04
Osmanlı Menkul34,42-8,9911,25
Ostim Endüstriyel Yat2,77-2,120,59
Otokar393,10-2,4323,46
Oyak Çimento7,59-4,41-13,55
Oyak Yat. Ort.9,10-2,9930,94
Oylum Sınai Yatırımlar4,38-6,41-7,01
Özak GMYO5,29-4,173,73
Özbal Çelik Boru7,60-2,6916,03
Özderici GMYO2,09-4,57-5,86
Özerden Plastik10,00-13,0411,11
Pamukova Elektrik30,00-7,4140,71
Panora GMYO6,67-0,889,21
Papilon Savunma21,46-3,77-5,71
Park Elek.Madencilik5,71-0,876,33
Parsan35,22-0,5144,94
Pegasus81,50-3,899,25
Peker GMYO2,16-5,68-17,24
Penguen Gıda4,15-9,78-17,82
Pera GMYO2,03-7,7315,89
Pergamon Dış Ticaret26,90-6,2740,94
Petkim6,05-2,2621,49
Petrokent Turizm2.400,603,25164,85
Pınar Et ve Un22,66-2,75-2,66
Pınar Su7,68-1,793,36
Pınar Süt22,70-2,58-1,65
Plastikkart17,241,5319,31
Polisan Holding3,54-6,84-8,29
Politeknik Metal324,00-12,67-20,14
Prizma Press Matbaacılık4,95-4,81-9,67
QNB Finans Fin. Kir.123,80-2,44-1,20
QNB Finansbank60,70-1,46-13,72
Ral Yatırım Holding4,00-2,91-9,91
Ray Sigorta13,89-5,51-10,10
Reysaş GMYO5,350,94-1,83
Reysaş Lojistik7,50-5,66-18,83
Rhea Girişim3,383,36-9,14
Rodrigo Tekstil20,10-14,4746,61
Royal Halı3,615,564,94
RTA Laboratuvarları20,70-10,00-31,64
Sabancı Holding9,99-5,40-12,83
Safkar Ege Soğutmacılık11,64-3,806,99
Sanel Mühendislik5,977,9674,56
Sanifoam Sünger18,742,2937,79
Sanko Pazarlama13,2910,6641,53
Saray Matbaacılık6,00-4,76-31,58
Sarkuysan13,151,1548,76
Sasa Polyester43,32-3,90114,24
Say Yenilenebilir Enerji19,779,77132,31
Sekuro Plastik31,30-11,83124,21
Selçuk Ecza Deposu11,00-9,39-19,41
Selçuk Gıda4,530,67-9,04
Senkron Güvenlik39,00-4,4148,51
Serve Film Prodüksiyon17,75-3,2710,94
Servet GMYO108,00-12,5537,76
Seyitler Kimya34,602,3137,90
Silverline Endüstri6,54-2,39-23,95
Sinpaş GMYO4,75-2,0613,64
Smartiks Yazılım7,81-2,62-11,85
Sodaş Sodyum Sanayii43,5012,2963,08
Söktaş5,323,914,52
Sönmez Filament72,10-5,072,71
Sönmez Pamuklu24,342,351,42
Sumaş Suni Tahta69,00-4,9634,63
Şeker Fin. Kir.11,23-9,8075,47
Şekerbank1,30-5,80-13,91
Şişe Cam7,700,525,34
Şok Marketler Ticaret13,698,918,48
T. Halk Bankası5,19-3,35-6,65
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası28,58-4,61-7,98
T.S.K.B.1,63-4,12-8,43
T.Tuborg20,28-3,5212,23
Taç Tarım Ürünleri24,80-3,50135,52
Tat Gıda10,18-5,04-14,17
TAV Havalimanları24,00-5,8812,68
Taze Kuru Gıda252,50-4,3616,74
Tek-Art Turizm1,88-7,39-6,93
Tekfen Holding16,19-5,49-1,28
Teknosa İç ve Dış Ticaret14,13-5,2910,56
Temapol Polimer Plastik20,525,3478,43
TGS Dış Ticaret18,22-8,9943,35
Tofaş Oto. Fab.37,00-2,899,08
Torunlar GMYO3,79-2,57-2,82
Trabzon Liman31,98-7,30-0,44
Trabzonspor Sportif2,23-1,33-8,61
Trend GMYO7,56-4,18-39,86
TSKB GMYO6,164,417,13
Tuğçelik7,46-3,99-7,67
Tukaş8,27-5,27-14,65
Turcas Petrol4,97-3,872,47
Turkcell15,85-4,35-1,55
Tümosan Motor ve Traktör23,0812,0464,04
Tüpraş100,60-6,24-6,85
Türk Hava Yolları13,79-4,906,82
Türk İlaç Serum28,4860,81

Türk Prysmian Kablo12,68-4,594,79
Türk Telekom7,67-2,79-10,19
Türk Traktör241,406,8632,13
Türker Proje Gayrimenkul137,30-7,7321,61
Türkiye Sigorta6,56-5,20-0,61
Ufuk Yatırım22,68-10,0069,25
Ulaşlar Turizm Yat.5,8035,5136,79
Ulusoy Elektrik57,45-3,8511,88
Ulusoy Un Sanayi16,98-3,3647,65
Umpaş Holding1,8258,26-30,27
Uşak Seramik2,44-7,584,27
Utopya Turizm41,00-4,435,67
Uzertaş Boya56,70-3,240,18
Ülker Bisküvi24,642,676,48
Vakıf Fin. Kir.29,0817,73582,63
Vakıf GMYO3,34-5,65-7,73
Vakıf Yat. Ort.9,00-1,8522,28
Vakıflar Bankası4,07-2,63-13,59
Vakko Tekstil16,4515,52152,30
Vanet Gıda6,87-1,86-11,13
Verusa Holding64,405,5742,79
Verusaturk Girisim29,16-3,76122,94
Vestel31,643,1350,24
Vestel Beyaz Eşya55,304,9335,27
Viking Kağıt7,80-10,55-13,33
Yapı Kredi Koray GMYO6,98-3,0656,85
Yapı ve Kredi Bank.2,65-3,28-13,96
Yaprak Süt ve Besi Çift.109,00-11,3850,55
Yataş17,392,1120,35
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,170,24-5,23
Yeni Gimat GMYO15,160,1321,96
Yeşil GMYO1,40-10,261,45
Yeşil Yapı2,06-7,6211,96
Yeşil Yatırım Holding105,30-19,3710,44
Yibitaş İnşaat Malzeme16.449,90-17,345,45
Yonga Mobilya29,30-4,81-2,15
Yükselen Çelik5,06-0,78-3,28
Yünsa17,25-2,1617,67
Zorlu Enerji2,42-3,59-12,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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