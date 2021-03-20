Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (9)
20.03.2021 11:05 | Son Güncelleme: 20.03.2021 11:09
Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)270.000,00-2,0032,80İş Bankası (B)42.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|270.000,00
|-2,00
|32,80
|İş Bankası (B)
|42.990,00
|-12,19
|6,15
|İş Bankası (C)
|5,73
|-2,05
|-18,14
|İş Bankası (Kur.)
|500.000,00
|31,58
|İş Fin.Kir.
|3,74
|-3,61
|-3,11
|İş Girişim
|19,23
|-7,99
|1,48
|İş GMYO
|2,08
|-7,56
|-18,11
|İş Y. Men. Değ.
|17,30
|-8,95
|-2,04
|İş Yat. Ort.
|3,50
|-5,41
|-0,57
|İşbir Holding
|8.000,00
|-1,84
|191,97
|Işık Plastik Sanayi
|41,94
|5,80
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,86
|7,51
|63,16
|İttifak Holding
|2,64
|-3,30
|18,39
|İz Hayvancılık Tarım
|27,00
|0,52
|50,00
|İzmir Demir Çelik
|2,50
|-7,75
|-24,46
|İzmir Fırça
|7,40
|-6,09
|33,09
|Jantsa Jant Sanayi
|584,90
|3,07
|76,33
|Kafein Yazılım
|29,14
|-3,51
|36,30
|Kaplamin
|29,70
|13,88
|-12,13
|Kardemir (A)
|5,99
|-5,22
|0,67
|Kardemir (B)
|5,93
|-5,72
|12,52
|Kardemir (D)
|7,33
|-4,06
|26,82
|Karel Elektronik
|33,90
|5,94
|47,01
|Karsan Otomotiv
|4,10
|-3,98
|26,15
|Karsu Tekstil
|14,15
|6,39
|65,50
|Kartonsan
|71,50
|-4,22
|-25,17
|Katmerciler Ekipman
|4,10
|-7,45
|33,12
|Kent Gıda
|342,50
|-9,15
|-3,68
|Kerevitaş Gıda
|5,92
|-7,79
|-10,03
|Kervan Gıda
|17,28
|-3,73
|30,71
|Kervansaray Yat. Holding
|0,82
|-5,75
|-34,92
|Kiler GMYO
|2,30
|-5,35
|-8,37
|Klimasan Klima
|23,22
|-0,51
|36,83
|Koç Holding
|22,94
|-1,46
|8,62
|Konfrut Gıda
|18,10
|-5,68
|7,10
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|86,50
|-7,34
|265,29
|Konya Çimento
|1.181,00
|-1,83
|4,51
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,64
|-4,05
|58,46
|Koza Altın
|122,00
|-2,87
|26,16
|Koza Madencilik
|14,56
|-7,26
|-6,00
|Körfez GMYO
|7,18
|-8,88
|23,79
|Kristal Kola
|2,94
|-9,26
|-25,00
|Kron Telekomünikasyon
|52,90
|-8,08
|43,59
|Kuştur Kuşadası Turizm
|281,50
|-18,41
|78,96
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,24
|-1,32
|-2,61
|Kütahya Porselen
|52,15
|-1,60
|3,37
|Lider Faktoring
|3,79
|-6,42
|11,14
|Link Bilgisayar
|42,30
|-8,52
|32,71
|Logo Yazılım
|170,40
|15,60
|35,78
|Lokman Hekim Sağlık
|18,27
|-4,74
|69,92
|Lüks Kadife
|81,75
|59,20
|182,87
|Makina Takım
|4,39
|-9,30
|28,74
|Marka Yatırım Holding
|5,21
|-10,48
|-18,97
|Marmaris Altınyunus
|246,00
|-2,77
|121,42
|Marshall
|295,80
|-3,96
|-3,55
|Martı GMYO
|2,71
|-0,37
|-1,45
|Martı Otel
|2,48
|-3,50
|16,43
|Mavi Giyim
|57,70
|9,49
|10,54
|Mazhar Zorlu Holding
|40,04
|-7,78
|27,19
|Mega Polietilen
|8,05
|0,37
|5,09
|Menderes Tekstil
|3,40
|-0,87
|10,03
|Merit Turizm
|285,00
|-8,51
|240,50
|Merko Gıda
|7,38
|-0,54
|-14,58
|Metemtur Otelcilik
|32,40
|-5,92
|46,61
|Metro Holding
|2,11
|-8,26
|1,44
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,79
|-7,00
|-3,46
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,20
|-3,51
|-5,58
|Migros Ticaret
|38,86
|-2,70
|-9,21
|Milpa
|5,10
|-3,23
|10,87
|Mistral GMYO
|4,95
|-7,30
|5,10
|MLP Sağlık
|24,00
|-2,60
|20,79
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,75
|-3,36
|25,00
|Mondi Tire Kutsan
|7,24
|-4,74
|-4,74
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|44,00
|3,14
|23,46
|Net Holding
|5,79
|8,43
|68,80
|Netaş Telekom.
|30,92
|-6,30
|10,11
|Niğbaş Niğde Beton
|20,98
|-14,30
|-59,65
|Nuh Çimento
|62,75
|-1,57
|27,44
|Nurol GMYO
|17,52
|14,14
|140,33
|Odaş Elektrik
|3,76
|0,27
|-3,59
|Olmuksan-IP
|7,78
|-4,66
|-34,35
|Orge Enerji Elektrik
|10,73
|-1,11
|45,39
|Orma Orman Mahsulleri
|18,70
|2,58
|27,04
|Osmanlı Menkul
|34,42
|-8,99
|11,25
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,77
|-2,12
|0,59
|Otokar
|393,10
|-2,43
|23,46
|Oyak Çimento
|7,59
|-4,41
|-13,55
|Oyak Yat. Ort.
|9,10
|-2,99
|30,94
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,38
|-6,41
|-7,01
|Özak GMYO
|5,29
|-4,17
|3,73
|Özbal Çelik Boru
|7,60
|-2,69
|16,03
|Özderici GMYO
|2,09
|-4,57
|-5,86
|Özerden Plastik
|10,00
|-13,04
|11,11
|Pamukova Elektrik
|30,00
|-7,41
|40,71
|Panora GMYO
|6,67
|-0,88
|9,21
|Papilon Savunma
|21,46
|-3,77
|-5,71
|Park Elek.Madencilik
|5,71
|-0,87
|6,33
|Parsan
|35,22
|-0,51
|44,94
|Pegasus
|81,50
|-3,89
|9,25
|Peker GMYO
|2,16
|-5,68
|-17,24
|Penguen Gıda
|4,15
|-9,78
|-17,82
|Pera GMYO
|2,03
|-7,73
|15,89
|Pergamon Dış Ticaret
|26,90
|-6,27
|40,94
|Petkim
|6,05
|-2,26
|21,49
|Petrokent Turizm
|2.400,60
|3,25
|164,85
|Pınar Et ve Un
|22,66
|-2,75
|-2,66
|Pınar Su
|7,68
|-1,79
|3,36
|Pınar Süt
|22,70
|-2,58
|-1,65
|Plastikkart
|17,24
|1,53
|19,31
|Polisan Holding
|3,54
|-6,84
|-8,29
|Politeknik Metal
|324,00
|-12,67
|-20,14
|Prizma Press Matbaacılık
|4,95
|-4,81
|-9,67
|QNB Finans Fin. Kir.
|123,80
|-2,44
|-1,20
|QNB Finansbank
|60,70
|-1,46
|-13,72
|Ral Yatırım Holding
|4,00
|-2,91
|-9,91
|Ray Sigorta
|13,89
|-5,51
|-10,10
|Reysaş GMYO
|5,35
|0,94
|-1,83
|Reysaş Lojistik
|7,50
|-5,66
|-18,83
|Rhea Girişim
|3,38
|3,36
|-9,14
|Rodrigo Tekstil
|20,10
|-14,47
|46,61
|Royal Halı
|3,61
|5,56
|4,94
|RTA Laboratuvarları
|20,70
|-10,00
|-31,64
|Sabancı Holding
|9,99
|-5,40
|-12,83
|Safkar Ege Soğutmacılık
|11,64
|-3,80
|6,99
|Sanel Mühendislik
|5,97
|7,96
|74,56
|Sanifoam Sünger
|18,74
|2,29
|37,79
|Sanko Pazarlama
|13,29
|10,66
|41,53
|Saray Matbaacılık
|6,00
|-4,76
|-31,58
|Sarkuysan
|13,15
|1,15
|48,76
|Sasa Polyester
|43,32
|-3,90
|114,24
|Say Yenilenebilir Enerji
|19,77
|9,77
|132,31
|Sekuro Plastik
|31,30
|-11,83
|124,21
|Selçuk Ecza Deposu
|11,00
|-9,39
|-19,41
|Selçuk Gıda
|4,53
|0,67
|-9,04
|Senkron Güvenlik
|39,00
|-4,41
|48,51
|Serve Film Prodüksiyon
|17,75
|-3,27
|10,94
|Servet GMYO
|108,00
|-12,55
|37,76
|Seyitler Kimya
|34,60
|2,31
|37,90
|Silverline Endüstri
|6,54
|-2,39
|-23,95
|Sinpaş GMYO
|4,75
|-2,06
|13,64
|Smartiks Yazılım
|7,81
|-2,62
|-11,85
|Sodaş Sodyum Sanayii
|43,50
|12,29
|63,08
|Söktaş
|5,32
|3,91
|4,52
|Sönmez Filament
|72,10
|-5,07
|2,71
|Sönmez Pamuklu
|24,34
|2,35
|1,42
|Sumaş Suni Tahta
|69,00
|-4,96
|34,63
|Şeker Fin. Kir.
|11,23
|-9,80
|75,47
|Şekerbank
|1,30
|-5,80
|-13,91
|Şişe Cam
|7,70
|0,52
|5,34
|Şok Marketler Ticaret
|13,69
|8,91
|8,48
|T. Halk Bankası
|5,19
|-3,35
|-6,65
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|28,58
|-4,61
|-7,98
|T.S.K.B.
|1,63
|-4,12
|-8,43
|T.Tuborg
|20,28
|-3,52
|12,23
|Taç Tarım Ürünleri
|24,80
|-3,50
|135,52
|Tat Gıda
|10,18
|-5,04
|-14,17
|TAV Havalimanları
|24,00
|-5,88
|12,68
|Taze Kuru Gıda
|252,50
|-4,36
|16,74
|Tek-Art Turizm
|1,88
|-7,39
|-6,93
|Tekfen Holding
|16,19
|-5,49
|-1,28
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|14,13
|-5,29
|10,56
|Temapol Polimer Plastik
|20,52
|5,34
|78,43
|TGS Dış Ticaret
|18,22
|-8,99
|43,35
|Tofaş Oto. Fab.
|37,00
|-2,89
|9,08
|Torunlar GMYO
|3,79
|-2,57
|-2,82
|Trabzon Liman
|31,98
|-7,30
|-0,44
|Trabzonspor Sportif
|2,23
|-1,33
|-8,61
|Trend GMYO
|7,56
|-4,18
|-39,86
|TSKB GMYO
|6,16
|4,41
|7,13
|Tuğçelik
|7,46
|-3,99
|-7,67
|Tukaş
|8,27
|-5,27
|-14,65
|Turcas Petrol
|4,97
|-3,87
|2,47
|Turkcell
|15,85
|-4,35
|-1,55
|Tümosan Motor ve Traktör
|23,08
|12,04
|64,04
|Tüpraş
|100,60
|-6,24
|-6,85
|Türk Hava Yolları
|13,79
|-4,90
|6,82
|Türk İlaç Serum
|28,48
|60,81
|Türk Prysmian Kablo
|12,68
|-4,59
|4,79
|Türk Telekom
|7,67
|-2,79
|-10,19
|Türk Traktör
|241,40
|6,86
|32,13
|Türker Proje Gayrimenkul
|137,30
|-7,73
|21,61
|Türkiye Sigorta
|6,56
|-5,20
|-0,61
|Ufuk Yatırım
|22,68
|-10,00
|69,25
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,80
|35,51
|36,79
|Ulusoy Elektrik
|57,45
|-3,85
|11,88
|Ulusoy Un Sanayi
|16,98
|-3,36
|47,65
|Umpaş Holding
|1,82
|58,26
|-30,27
|Uşak Seramik
|2,44
|-7,58
|4,27
|Utopya Turizm
|41,00
|-4,43
|5,67
|Uzertaş Boya
|56,70
|-3,24
|0,18
|Ülker Bisküvi
|24,64
|2,67
|6,48
|Vakıf Fin. Kir.
|29,08
|17,73
|582,63
|Vakıf GMYO
|3,34
|-5,65
|-7,73
|Vakıf Yat. Ort.
|9,00
|-1,85
|22,28
|Vakıflar Bankası
|4,07
|-2,63
|-13,59
|Vakko Tekstil
|16,45
|15,52
|152,30
|Vanet Gıda
|6,87
|-1,86
|-11,13
|Verusa Holding
|64,40
|5,57
|42,79
|Verusaturk Girisim
|29,16
|-3,76
|122,94
|Vestel
|31,64
|3,13
|50,24
|Vestel Beyaz Eşya
|55,30
|4,93
|35,27
|Viking Kağıt
|7,80
|-10,55
|-13,33
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,98
|-3,06
|56,85
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,65
|-3,28
|-13,96
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|109,00
|-11,38
|50,55
|Yataş
|17,39
|2,11
|20,35
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,17
|0,24
|-5,23
|Yeni Gimat GMYO
|15,16
|0,13
|21,96
|Yeşil GMYO
|1,40
|-10,26
|1,45
|Yeşil Yapı
|2,06
|-7,62
|11,96
|Yeşil Yatırım Holding
|105,30
|-19,37
|10,44
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.449,90
|-17,34
|5,45
|Yonga Mobilya
|29,30
|-4,81
|-2,15
|Yükselen Çelik
|5,06
|-0,78
|-3,28
|Yünsa
|17,25
|-2,16
|17,67
|Zorlu Enerji
|2,42
|-3,59
|-12,64
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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