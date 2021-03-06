Son dakika haber | Yatırımcı rehberi (9)
06.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:13
Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)227.690,0010,0011,99İş Bankası (B)45.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|227.690,00
|10,00
|11,99
|İş Bankası (B)
|45.000,00
|12,50
|11,11
|İş Bankası (C)
|5,94
|3,66
|-15,14
|İş Bankası (Kur.)
|458.000,00
|19,27
|20,53
|İş Fin.Kir.
|3,95
|5,33
|2,33
|İş Girişim
|24,82
|4,46
|30,98
|İş GMYO
|2,28
|2,70
|-10,24
|İş Y. Men. Değ.
|20,68
|-0,29
|17,10
|İş Yat. Ort.
|3,80
|4,68
|7,95
|İşbir Holding
|7.700,00
|51,51
|181,02
|Işık Plastik Sanayi
|37,82
|7,75
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,71
|5,56
|50,00
|İttifak Holding
|2,84
|13,60
|27,35
|İz Hayvancılık Tarım
|23,42
|0,17
|30,11
|İzmir Demir Çelik
|3,13
|-2,80
|-5,43
|İzmir Fırça
|7,16
|6,55
|28,78
|Jantsa Jant Sanayi
|509,00
|0,41
|53,45
|Kafein Yazılım
|29,12
|2,32
|36,20
|Kaplamin
|25,00
|0,48
|-26,04
|Kardemir (A)
|6,02
|15,33
|1,18
|Kardemir (B)
|6,01
|15,80
|14,04
|Kardemir (D)
|7,30
|12,31
|26,30
|Karel Elektronik
|29,00
|9,02
|25,76
|Karsan Otomotiv
|4,47
|10,37
|37,54
|Karsu Tekstil
|13,68
|6,21
|60,00
|Kartonsan
|74,60
|5,52
|-21,93
|Katmerciler Ekipman
|5,12
|19,63
|66,23
|Kent Gıda
|389,70
|31,34
|9,59
|Kerevitaş Gıda
|5,64
|0,89
|-14,29
|Kervan Gıda
|17,90
|22,52
|35,40
|Kervansaray Yat. Holding
|0,92
|-6,12
|-26,98
|Kiler GMYO
|2,48
|0,40
|-1,20
|Klimasan Klima
|23,80
|-4,19
|40,25
|Koç Holding
|23,08
|6,95
|9,28
|Konfrut Gıda
|20,10
|12,48
|18,93
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|97,90
|31,67
|313,43
|Konya Çimento
|1.212,00
|4,12
|7,26
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,72
|1,31
|58,97
|Koza Altın
|128,90
|-0,23
|33,30
|Koza Madencilik
|16,11
|-5,95
|4,00
|Körfez GMYO
|8,00
|7,96
|37,93
|Kristal Kola
|3,42
|1,79
|-12,76
|Kron Telekomünikasyon
|59,85
|6,49
|62,46
|Kuştur Kuşadası Turizm
|381,10
|7,08
|142,28
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,27
|7,08
|-1,30
|Kütahya Porselen
|53,55
|2,78
|6,14
|Lider Faktoring
|4,12
|1,23
|20,82
|Link Bilgisayar
|46,98
|-3,73
|47,39
|Logo Yazılım
|137,30
|4,65
|9,40
|Lokman Hekim Sağlık
|18,67
|10,08
|73,64
|Lüks Kadife
|46,60
|1,70
|61,25
|Makina Takım
|4,91
|17,18
|43,99
|Marka Yatırım Holding
|6,00
|1,69
|-6,69
|Marmaris Altınyunus
|265,00
|14,22
|138,52
|Marshall
|313,00
|0,35
|2,05
|Martı GMYO
|2,73
|-2,50
|-0,73
|Martı Otel
|2,70
|6,72
|26,76
|Mavi Giyim
|52,30
|3,56
|0,19
|Mazhar Zorlu Holding
|47,02
|9,35
|49,36
|Mega Polietilen
|7,93
|0,00
|3,52
|Menderes Tekstil
|3,52
|1,44
|13,92
|Merit Turizm
|287,30
|-23,04
|243,25
|Merko Gıda
|7,23
|1,40
|-16,32
|Metemtur Otelcilik
|36,96
|20,16
|67,24
|Metro Holding
|2,40
|6,67
|15,38
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,17
|7,82
|9,69
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,32
|4,98
|-0,43
|Migros Ticaret
|39,28
|0,56
|-8,22
|Milpa
|5,29
|4,55
|15,00
|Mistral GMYO
|4,92
|4,90
|4,46
|MLP Sağlık
|26,20
|10,36
|31,86
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,24
|0,48
|35,65
|Mondi Tire Kutsan
|7,58
|3,13
|-0,26
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|42,08
|4,42
|18,07
|Net Holding
|4,95
|12,50
|44,31
|Netaş Telekom.
|33,02
|12,47
|17,59
|Niğbaş Niğde Beton
|28,04
|12,16
|-46,08
|Nuh Çimento
|64,50
|1,98
|30,99
|Nurol GMYO
|13,71
|5,79
|88,07
|Odaş Elektrik
|3,91
|5,11
|0,26
|Olmuksan-IP
|8,30
|3,23
|-29,96
|Orge Enerji Elektrik
|10,75
|8,92
|45,66
|Orma Orman Mahsulleri
|20,02
|3,78
|36,01
|Osmanlı Menkul
|37,92
|-9,59
|22,56
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,64
|-36,23
|-35,29
|Otokar
|376,00
|5,32
|18,09
|Oyak Çimento
|8,26
|9,26
|-5,92
|Oyak Yat. Ort.
|9,19
|4,79
|32,23
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,72
|6,31
|0,21
|Özak GMYO
|5,81
|15,28
|13,92
|Özbal Çelik Boru
|8,03
|4,56
|22,60
|Özderici GMYO
|2,25
|7,66
|1,35
|Özerden Plastik
|10,95
|0,64
|21,67
|Pamukova Elektrik
|35,00
|34,00
|64,17
|Panora GMYO
|6,65
|7,95
|7,43
|Papilon Savunma
|22,00
|4,96
|-3,34
|Park Elek.Madencilik
|6,06
|10,79
|12,85
|Parsan
|33,46
|1,76
|37,70
|Pegasus
|88,05
|-1,23
|18,03
|Peker GMYO
|2,25
|6,13
|-13,79
|Penguen Gıda
|4,67
|0,43
|-7,52
|Pera GMYO
|2,11
|-0,94
|20,45
|Pergamon Dış Ticaret
|29,12
|-3,00
|52,57
|Petkim
|6,02
|14,45
|20,88
|Petrokent Turizm
|1.933,30
|12,73
|113,29
|Pınar Et ve Un
|23,56
|5,56
|1,20
|Pınar Su
|8,07
|5,22
|8,61
|Pınar Süt
|24,30
|6,58
|5,29
|Plastikkart
|16,30
|3,82
|12,80
|Polisan Holding
|3,81
|6,42
|-1,30
|Politeknik Metal
|360,00
|2,30
|-11,76
|Prizma Press Matbaacılık
|5,35
|9,63
|-2,37
|QNB Finans Fin. Kir.
|127,10
|-1,47
|1,44
|QNB Finansbank
|62,95
|0,80
|-10,52
|Ral Yatırım Holding
|4,14
|0,98
|-6,76
|Ray Sigorta
|14,49
|4,62
|-6,21
|Reysaş GMYO
|5,36
|4,89
|-1,65
|Reysaş Lojistik
|7,96
|6,99
|-13,85
|Rhea Girişim
|3,54
|17,22
|-4,84
|Rodrigo Tekstil
|20,30
|-3,33
|48,07
|Royal Halı
|3,53
|1,44
|2,62
|RTA Laboratuvarları
|21,96
|3,58
|-27,48
|Sabancı Holding
|10,91
|4,10
|-4,80
|Safkar Ege Soğutmacılık
|11,99
|9,00
|10,20
|Sanel Mühendislik
|4,57
|0,22
|33,63
|Sanifoam Sünger
|19,94
|5,84
|46,62
|Sanko Pazarlama
|9,23
|9,10
|-1,70
|Saray Matbaacılık
|6,06
|5,76
|-30,90
|Sarkuysan
|11,13
|5,80
|25,90
|Sasa Polyester
|39,26
|-2,73
|94,16
|Say Yenilenebilir Enerji
|19,52
|-1,56
|129,38
|Sekuro Plastik
|37,70
|-5,51
|170,06
|Selçuk Ecza Deposu
|11,49
|0,35
|-15,82
|Selçuk Gıda
|4,58
|0,22
|-8,03
|Senkron Güvenlik
|28,00
|6,87
|6,63
|Serve Film Prodüksiyon
|18,50
|-6,09
|15,63
|Servet GMYO
|113,90
|-0,09
|45,28
|Seyitler Kimya
|32,90
|-21,67
|31,12
|Silverline Endüstri
|6,58
|-1,05
|-23,49
|Sinpaş GMYO
|4,63
|0,22
|10,77
|Smartiks Yazılım
|8,24
|5,24
|-7,00
|Sodaş Sodyum Sanayii
|39,00
|4,00
|46,21
|Sok Marketler Ticaret
|12,16
|7,61
|-3,65
|Söktaş
|5,22
|0,58
|2,55
|Sönmez Filament
|86,20
|2,74
|22,79
|Sönmez Pamuklu
|23,20
|1,13
|-3,33
|Sumaş Suni Tahta
|71,80
|0,42
|40,10
|Şeker Fin. Kir.
|12,67
|18,08
|97,97
|Şekerbank
|1,41
|6,82
|-6,62
|Şişe Cam
|7,65
|7,29
|4,65
|T. Halk Bankası
|5,39
|0,75
|-3,06
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|29,48
|-1,73
|-5,09
|T.S.K.B.
|1,74
|5,45
|-2,25
|T.Tuborg
|21,16
|1,93
|17,10
|Taç Tarım Ürünleri
|25,60
|-1,54
|143,11
|Tat Gıda
|10,61
|4,43
|-10,54
|TAV Havalimanları
|25,86
|3,69
|21,41
|Taze Kuru Gıda
|287,50
|-2,77
|32,92
|Tek-Art Turizm
|2,13
|3,90
|5,45
|Tekfen Holding
|17,01
|5,98
|3,72
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|15,84
|4,49
|23,94
|Temapol Polimer Plastik
|20,84
|4,67
|81,22
|TGS Dış Ticaret
|19,85
|-7,85
|56,18
|Tofaş Oto. Fab.
|39,08
|12,75
|15,21
|Torunlar GMYO
|3,62
|4,32
|-7,18
|Trabzon Liman
|33,56
|3,84
|4,48
|Trabzonspor Sportif
|2,40
|-3,23
|-1,64
|Trend GMYO
|7,69
|-4,47
|-38,82
|TSKB GMYO
|5,94
|5,32
|3,30
|Tuğçelik
|7,92
|7,03
|-1,98
|Tukaş
|8,82
|1,03
|-8,98
|Turcas Petrol
|5,22
|5,67
|7,63
|Turkcell
|16,24
|2,46
|0,87
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,77
|8,56
|33,40
|Tüpraş
|106,70
|5,54
|-1,20
|Türk Hava Yolları
|14,78
|9,56
|14,48
|Türk İlaç ve Serum
|11,00
|Türk Prysmian Kablo
|13,28
|8,59
|9,75
|Türk Telekom
|7,93
|3,26
|-7,14
|Türk Traktör
|218,20
|1,35
|19,43
|Türker Proje Gayrimenkul
|165,60
|10,40
|46,68
|Türkiye Sigorta
|6,89
|-2,13
|4,39
|Ufuk Yatırım
|26,50
|10,42
|97,76
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,09
|0,99
|-3,54
|Ulusoy Elektrik
|67,15
|13,81
|30,77
|Ulusoy Un Sanayi
|18,66
|10,61
|62,26
|Umpaş Holding
|1,15
|-25,81
|-55,94
|Uşak Seramik
|2,44
|2,09
|4,27
|Utopya Turizm
|40,00
|8,40
|3,09
|Uzertaş Boya
|65,00
|0,00
|14,84
|Ülker Bisküvi
|22,22
|7,76
|-3,98
|Vakıf Fin. Kir.
|23,86
|48,20
|460,09
|Vakıf GMYO
|3,45
|3,92
|-4,70
|Vakıf Yat. Ort.
|8,10
|9,16
|10,05
|Vakıflar Bankası
|4,26
|2,65
|-9,55
|Vakko Tekstil
|9,87
|26,70
|51,38
|Vanet Gıda
|7,28
|3,41
|-5,82
|Verusa Holding
|59,80
|-1,97
|32,59
|Verusaturk Girisim
|29,98
|-0,40
|129,20
|Vestel
|30,46
|14,60
|44,63
|Vestel Beyaz Eşya
|53,40
|2,69
|30,63
|Viking Kağıt
|8,41
|13,65
|-6,56
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,82
|17,99
|53,26
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,77
|4,53
|-10,06
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|128,00
|3,56
|76,80
|Yataş
|16,85
|8,22
|16,61
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,85
|0,21
|10,23
|Yeni Gimat GMYO
|15,16
|3,48
|21,96
|Yeşil GMYO
|1,66
|-1,78
|20,29
|Yeşil Yapı
|2,28
|-4,60
|23,91
|Yeşil Yatırım Holding
|146,10
|-3,37
|53,22
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.675,00
|11,17
|6,89
|Yonga Mobilya
|30,00
|3,09
|0,18
|Yükselen Çelik
|4,94
|4,66
|-5,58
|Yünsa
|17,84
|3,54
|21,69
|Zorlu Enerji
|2,63
|3,14
|-5,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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