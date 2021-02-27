Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (9)

Son dakika habere göre Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)207.000,101,81İş Bankası (B)40.