Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (9)
27.02.2021 11:07 | Son Güncelleme: 27.02.2021 11:07
Son dakika habere göre Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)207.000,101,81İş Bankası (B)40.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|207.000,10
|1,81
|İş Bankası (B)
|40.000,00
|0,00
|-1,23
|İş Bankası (C)
|5,73
|-5,45
|-18,14
|İş Bankası (Kur.)
|384.000,00
|0,00
|1,05
|İş Fin.Kir.
|3,75
|-4,82
|-2,85
|İş Girişim
|23,76
|-18,01
|25,38
|İş GMYO
|2,22
|-10,48
|-12,60
|İş Y. Men. Değ.
|20,74
|-1,24
|17,44
|İş Yat. Ort.
|3,63
|-10,81
|3,12
|İşbir Holding
|5.082,10
|2,63
|85,48
|Işık Plastik Sanayi
|35,10
|-6,90
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,62
|-2,99
|42,11
|İttifak Holding
|2,50
|-16,39
|12,11
|İz Hayvancılık Tarım
|23,38
|-7,59
|29,89
|İzmir Demir Çelik
|3,22
|-12,74
|-2,71
|İzmir Fırça
|6,72
|-6,41
|20,86
|Jantsa Jant Sanayi
|506,90
|-12,60
|52,82
|Kafein Yazılım
|28,46
|-12,48
|33,12
|Kaplamin
|24,88
|-16,34
|-26,39
|Kardemir (A)
|5,22
|-6,95
|-12,27
|Kardemir (B)
|5,19
|-7,65
|-1,52
|Kardemir (D)
|6,50
|-4,69
|12,46
|Karel Elektronik
|26,60
|-11,04
|15,35
|Karsan Otomotiv
|4,05
|-22,26
|24,62
|Karsu Tekstil
|12,88
|-15,21
|50,64
|Kartonsan
|70,70
|-7,40
|-26,01
|Katmerciler Ekipman
|4,28
|-9,51
|38,96
|Kent Gıda
|296,70
|-6,70
|-16,56
|Kerevitaş Gıda
|5,59
|-9,84
|-15,05
|Kervan Gıda
|14,61
|-8,97
|10,51
|Kervansaray Yat. Holding
|0,98
|-7,55
|-22,22
|Kiler GMYO
|2,47
|-6,08
|-1,59
|Klimasan Klima
|24,84
|-3,42
|46,38
|Koç Holding
|21,58
|-4,00
|2,18
|Konfrut Gıda
|17,87
|-12,40
|5,74
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|74,35
|-21,28
|213,98
|Konya Çimento
|1.164,00
|-15,96
|3,01
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,40
|-8,20
|56,91
|Koza Altın
|129,20
|-10,84
|33,61
|Koza Madencilik
|17,13
|-12,51
|10,59
|Körfez GMYO
|7,41
|16,14
|27,76
|Kristal Kola
|3,36
|-18,05
|-14,29
|Kron Telekomünikasyon
|56,20
|-18,84
|52,55
|Kuştur Kuşadası Turizm
|355,90
|50,23
|126,26
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,12
|-11,67
|-7,83
|Kütahya Porselen
|52,10
|0,00
|3,27
|Lider Faktoring
|4,07
|-8,74
|19,35
|Link Bilgisayar
|48,80
|25,71
|53,10
|Logo Yazılım
|131,20
|-10,69
|4,54
|Lokman Hekim Sağlık
|16,96
|-7,17
|57,73
|Lüks Kadife
|45,82
|-6,45
|58,55
|Makina Takım
|4,19
|-10,09
|22,87
|Marka Yatırım Holding
|5,90
|-8,39
|-8,24
|Marmaris Altınyunus
|232,00
|-10,77
|108,82
|Marshall
|311,90
|-2,07
|1,70
|Martı GMYO
|2,80
|1,82
|1,82
|Martı Otel
|2,53
|13,45
|18,78
|Mavi Giyim
|50,50
|-6,13
|-3,26
|Mazhar Zorlu Holding
|43,00
|2,19
|36,59
|Mega Polietilen
|7,93
|-20,38
|3,52
|Menderes Tekstil
|3,47
|-1,42
|12,30
|Merit Turizm
|373,30
|31,72
|346,00
|Merko Gıda
|7,13
|-6,31
|-17,48
|Metemtur Otelcilik
|30,76
|2,19
|39,19
|Metro Holding
|2,25
|-11,42
|8,17
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,94
|-13,02
|1,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,21
|-6,75
|-5,15
|Migros Ticaret
|39,06
|-11,39
|-8,74
|Milpa
|5,06
|-10,92
|10,00
|Mistral GMYO
|4,69
|-5,63
|-0,42
|MLP Sağlık
|23,74
|-1,98
|19,48
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,21
|-13,27
|35,00
|Mondi Tire Kutsan
|7,35
|-7,43
|-3,29
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|40,30
|-8,28
|13,08
|Net Holding
|4,40
|-6,18
|28,28
|Netaş Telekom.
|29,36
|-14,05
|4,56
|Niğbaş Niğde Beton
|25,00
|-9,22
|-51,92
|Nuh Çimento
|63,25
|-1,40
|28,45
|Nurol GMYO
|12,96
|-8,54
|77,78
|Odaş Elektrik
|3,72
|-7,00
|-4,62
|Olmuksan-IP
|8,04
|-5,85
|-32,15
|Orge Enerji Elektrik
|9,87
|-13,27
|33,74
|Orma Orman Mahsulleri
|19,29
|-3,55
|31,05
|Osmanlı Menkul
|41,94
|11,84
|35,55
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,14
|1,97
|1,47
|Otokar
|357,00
|-6,20
|12,12
|Oyak Çimento
|7,56
|-8,59
|-13,90
|Oyak Yat. Ort.
|8,77
|-9,40
|26,19
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,44
|-16,70
|-5,73
|Özak GMYO
|5,04
|-13,40
|-1,18
|Özbal Çelik Boru
|7,68
|-6,00
|17,25
|Özderici GMYO
|2,09
|-10,30
|-5,86
|Özerden Plastik
|10,88
|-30,03
|20,89
|Pamukova Elektrik
|26,12
|13,86
|22,51
|Panora GMYO
|6,16
|-7,09
|-0,48
|Papilon Savunma
|20,96
|-16,43
|-7,91
|Park Elek.Madencilik
|5,47
|-13,04
|1,86
|Parsan
|32,88
|-13,93
|35,31
|Pegasus
|89,15
|21,38
|19,50
|Peker GMYO
|2,12
|-8,62
|-18,77
|Penguen Gıda
|4,65
|-3,73
|-7,92
|Pera GMYO
|2,13
|-9,75
|21,60
|Pergamon Dış Ticaret
|30,02
|-3,10
|57,29
|Petkim
|5,26
|1,35
|5,62
|Petrokent Turizm
|1.715,00
|-2,56
|89,21
|Pınar Et ve Un
|22,32
|-10,00
|-4,12
|Pınar Su
|7,67
|-9,02
|3,23
|Pınar Süt
|22,80
|-11,35
|-1,21
|Plastikkart
|15,70
|-10,29
|8,65
|Polisan Holding
|3,58
|-9,14
|-7,25
|Politeknik Metal
|351,90
|-1,37
|-13,75
|Prizma Press Matbaacılık
|4,88
|-13,48
|-10,95
|QNB Finans Fin. Kir.
|129,00
|-0,77
|2,95
|QNB Finansbank
|62,45
|-5,09
|-11,23
|Ral Yatırım Holding
|4,10
|-8,28
|-7,66
|Ray Sigorta
|13,85
|-12,23
|-10,36
|Reysaş GMYO
|5,11
|-8,59
|-6,24
|Reysaş Lojistik
|7,44
|-10,68
|-19,48
|Rhea Girişim
|3,02
|-14,20
|-18,82
|Rodrigo Tekstil
|21,00
|-21,35
|53,17
|Royal Halı
|3,48
|-3,87
|1,16
|RTA Laboratuvarları
|21,20
|-12,32
|-29,99
|Sabancı Holding
|10,48
|-5,33
|-8,55
|Safkar Ege Soğutmacılık
|11,00
|-14,60
|1,10
|Sanel Mühendislik
|4,56
|1,33
|33,33
|Sanifoam Sünger
|18,84
|0,75
|38,53
|Sanko Pazarlama
|8,46
|-12,06
|-9,90
|Saray Matbaacılık
|5,73
|-9,76
|-34,66
|Sarkuysan
|10,52
|-2,14
|19,00
|Sasa Polyester
|40,36
|-9,95
|99,60
|Say Yenilenebilir Enerji
|19,83
|24,48
|133,02
|Sekuro Plastik
|39,90
|6,06
|185,82
|Selçuk Ecza Deposu
|11,45
|-10,48
|-16,12
|Selçuk Gıda
|4,57
|-1,72
|-8,23
|Senkron Güvenlik
|26,20
|-4,73
|-0,23
|Serve Film Prodüksiyon
|19,70
|-5,74
|23,12
|Servet GMYO
|114,00
|-9,31
|45,41
|Seyitler Kimya
|42,00
|7,47
|67,39
|Silverline Endüstri
|6,65
|-3,48
|-22,67
|Sinpaş GMYO
|4,62
|-12,00
|10,53
|Smartiks Yazılım
|7,83
|-11,02
|-11,63
|Sodaş Sodyum Sanayii
|37,50
|-18,83
|40,58
|Sok Marketler Ticaret
|11,30
|-12,88
|-10,46
|Söktaş
|5,19
|-9,42
|1,96
|Sönmez Filament
|83,90
|-9,78
|19,52
|Sönmez Pamuklu
|22,94
|-9,69
|-4,42
|Sumaş Suni Tahta
|71,50
|15,32
|39,51
|Şeker Fin. Kir.
|10,73
|3,27
|67,66
|Şekerbank
|1,32
|-10,81
|-12,58
|Şişe Cam
|7,13
|-4,17
|-2,46
|T. Halk Bankası
|5,35
|-8,23
|-3,78
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|30,00
|0,33
|-3,41
|T.S.K.B.
|1,65
|-5,17
|-7,30
|T.Tuborg
|20,76
|-10,29
|14,89
|Taç Tarım Ürünleri
|26,00
|7,88
|146,91
|Tat Gıda
|10,16
|-10,56
|-14,33
|TAV Havalimanları
|24,94
|8,15
|17,09
|Taze Kuru Gıda
|295,70
|-12,33
|36,71
|Tek-Art Turizm
|2,05
|-1,44
|1,49
|Tekfen Holding
|16,05
|-11,42
|-2,13
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|15,16
|-26,69
|18,62
|Temapol Polimer Plastik
|19,91
|-5,46
|73,13
|TGS Dış Ticaret
|21,54
|-7,16
|69,47
|Tofaş Oto. Fab.
|34,66
|-8,01
|2,18
|Torunlar GMYO
|3,47
|-8,92
|-11,03
|Trabzon Liman
|32,32
|-10,67
|0,62
|Trabzonspor Sportif
|2,48
|1,22
|1,64
|Trend GMYO
|8,05
|-11,54
|-35,96
|TSKB GMYO
|5,64
|-7,69
|-1,91
|Tuğçelik
|7,40
|-12,32
|-8,42
|Tukaş
|8,73
|-7,13
|-9,91
|Turcas Petrol
|4,94
|-12,57
|1,86
|Turkcell
|15,85
|-7,20
|-1,55
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,29
|-13,98
|22,89
|Tüpraş
|101,10
|-1,75
|-6,39
|Türk Hava Yolları
|13,49
|9,67
|4,49
|Türk Prysmian Kablo
|12,23
|-15,83
|1,07
|Türk Telekom
|7,68
|-8,57
|-10,07
|Türk Traktör
|215,30
|-2,05
|17,84
|Türker Proje Gayrimenkul
|150,00
|-17,17
|32,86
|Türkiye Sigorta
|7,04
|-4,09
|6,67
|Ufuk Yatırım
|24,00
|-21,31
|79,10
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,05
|-7,53
|-4,48
|Ulusoy Elektrik
|59,00
|-2,80
|14,90
|Ulusoy Un Sanayi
|16,87
|-5,06
|46,70
|Umpaş Holding
|1,55
|-10,40
|-40,61
|Uşak Seramik
|2,39
|-2,45
|2,14
|Utopya Turizm
|36,90
|-4,90
|-4,90
|Uzertaş Boya
|65,00
|-7,14
|14,84
|Ülker Bisküvi
|20,62
|-5,76
|-10,89
|Vakıf Fin. Kir.
|16,10
|0,44
|277,93
|Vakıf GMYO
|3,32
|-12,40
|-8,29
|Vakıf Yat. Ort.
|7,42
|-6,55
|0,82
|Vakıflar Bankası
|4,15
|-13,54
|-11,89
|Vakko Tekstil
|7,79
|16,10
|19,48
|Vanet Gıda
|7,04
|-12,55
|-8,93
|Verusa Holding
|61,00
|-16,04
|35,25
|Verusaturk Girisim
|30,10
|-11,21
|130,12
|Vestel
|26,58
|-11,34
|26,21
|Vestel Beyaz Eşya
|52,00
|-6,98
|27,20
|Viking Kağıt
|7,40
|-11,80
|-17,78
|Yapı Kredi Koray GMYO
|5,78
|-5,25
|29,89
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,65
|-6,36
|-13,96
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|123,60
|-4,56
|70,72
|Yataş
|15,57
|-7,65
|7,75
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,84
|6,14
|10,00
|Yeni Gimat GMYO
|14,65
|-6,33
|17,86
|Yeşil GMYO
|1,69
|-6,63
|22,46
|Yeşil Yapı
|2,39
|5,29
|29,89
|Yeşil Yatırım Holding
|151,20
|-23,75
|58,57
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.999,90
|-5,36
|-3,85
|Yonga Mobilya
|29,10
|-8,20
|-2,82
|Yükselen Çelik
|4,72
|-10,61
|-9,78
|Yünsa
|17,23
|-14,96
|17,53
|Zorlu Enerji
|2,55
|-10,84
|-7,94
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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