Son dakika haber | Yatırımcı rehberi (8) - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Yatırımcı rehberi (8)

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber | Yatırımcı rehberi (8)

Son dakika haberler: Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,105,15-34,11
Acıpayam Selüloz16,21-2,00-4,80
Adel Kalemcilik25,84-1,97-24,52
Adese Gayrimenkul1,23-1,60-56,07
Afyon Çimento3,61-3,73-29,35
AGESA Hayat Emeklilik18,00-4,562,36
Ak Enerji1,853,93-16,29
Akbank5,64-4,24-16,54
Akçansa14,62-4,32-9,21
Akdeniz Yatırım Hold.2,27-7,72-5,54
Akfen GMYO4,1928,9260,49
Akın Tekstil33,76-0,886,30
Akiş GMYO1,81-6,22-35,18
Akmerkez GMYO39,60-0,65-35,94
Aksa19,522,0441,30
Aksa Enerji14,943,03100,81
Aksigorta7,03-3,17-15,39
Aksu Enerji11,361,1650,52
Alarko Carrıer333,20-7,52-8,34
Alarko GMYO20,620,29-18,60
Alarko Holding8,60-4,760,92
Albaraka Türk1,511,34-22,16
Alcatel Lucent Teletaş25,86-0,08-12,81
Alkim Kağıt14,59-1,1512,72
Alkim Kimya15,300,798,61
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,86-3,63-15,07
Altınyunus Çeşme56,35-1,4912,79
Anadolu Efes21,70-3,641,59
Anadolu Grubu Holding23,30-3,32-10,81
Anadolu Hayat Emek.9,400,3216,98
Anadolu Isuzu15,93-1,06-11,50
Anadolu Sigorta6,31-0,16-12,61
Anel Elektrik2,80-3,11-11,67
Arçelik32,200,5613,15
ARD Bilişim Teknolojileri52,101,468,36
Arena Bilgisayar10,25-1,44-5,98
Armada Bilgisayar55,50-4,8813,08
Arsan Tekstil4,69-0,6416,23
Arzum Ev Aletleri19,8210,48-17,98
Aselsan15,12-3,69-17,15
Ata GMYO4,410,23-19,96
Atakule GMYO3,23-6,1037,97
Atlantis Yatırım Holding4,330,70-22,12
Atlas Yat. Ort.1,49-0,67-14,86
ATP Bilgisayar32,82-4,92

Avrasya GMYO3,16-5,6720,64
Avrasya Petrol ve Tur.3,004,17-6,25
Avrupa Yatırım Holding5,7211,50-4,67
Aydem Enerji6,93-5,07

Ayen Enerji4,79-2,44-11,46
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,172,0269,95
Aygaz15,17-1,176,93
Bagfaş18,70-2,30-6,50
Bak Ambalaj20,50-2,753,66
Balatacılar Balatacılık9,2012,2011,65
Bantaş Ambalaj3,874,8823,77
Banvit67,051,2128,94
Başkent Doğalgaz GMYO23,10-2,70

Baştaş Başkent Çimento9,99-10,32-42,49
Batı Çimento12,28-0,41160,72
Batısöke Çimento2,945,3820,49
Bayrak Taban Sanayi8,53-4,37-19,60
Bera Holding10,01-7,91-50,64
Berkosan Yalıtım10,305,7515,47
Beşiktaş Futbol Yat.5,87-2,1745,30
Beyaz Filo8,99-0,44-10,81
Bilici Yatırım18,602,71236,14
Bim Mağazalar68,80-3,23-3,50
Biotrend Çevre ve Enerji28,36-5,47

Birko Mensucat1,1616,004,50
Birleşim Mühendislik10,14-5,23

Birlik Mensucat2,309,52-33,53
Bizim Mağazaları12,270,25-20,12
BMS Çelik Hasır8,531,91

Boğaziçi Beton Sanayi4,701,95

Borusan Mannesmann24,76-4,40-10,94
Borusan Yat. Paz.440,90-2,11-2,94
Bosch Fren Sistemleri875,00-3,31-28,84
Bossa30,38-1,4370,20
Brisa21,88-3,5313,00
Burçelik24,1018,1414,65
Burçelik Vana23,906,41-51,87
Bursa Çimento3,48-3,87-30,09
Carrefoursa38,60-5,25-46,24
Casa Emtia Petrol145,2011,8636,98
Ceo Event Medya8,464,5731,57
Coca Cola İçecek89,302,7640,61
Cosmos Yat. Holding11,00-4,3536,48
Credıtwest Faktorıng4,37-2,89-25,55
Çan2 Termik12,91-6,45

Çelebi163,00-5,56-10,70
Çelik Halat6,41-0,16-29,54
Çemaş Döküm1,22-5,43-28,35
Çemtaş13,07-3,76-16,81
Çimbeton219,10-2,80-26,10
Çimentaş26,56-5,48-26,55
Çimsa26,90-0,8851,12
Çuhadaroğlu Metal7,874,103,45
Dagi Giyim3,50-12,282,75
Dagi Yatırım Holding13,27-4,332,87
Dardanel2,90-7,35-45,54
Datagate Bilgisayar12,791,11-20,61
Demısaş Döküm7,02-1,548,41
Denge Holding1,69-5,06-44,36
Deniz GMYO2,17-13,8917,80
Derimod9,88-0,701,44
Derlüks Yatırım Holding5,04-4,55-42,86
Desa Deri9,766,670,21
Despec Bilgisayar11,0813,87-15,16
Deva Holding23,44-1,43-2,57
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,66-1,698,21
Diriteks Diriliş Tekstil5,6831,7952,28
Ditaş Doğan16,869,3429,63
DO-CO655,80-2,104,10
Doğan Burda23,982,746,86
Doğan Holding2,57-4,10-14,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,13-1,39-8,54
Doğusan7,02-1,2760,27
Doğuş GMYO9,315,9213,95
Doğuş Otomotiv30,805,6218,81
Döktaş Dökümcülük31,120,651,63
Duran Doğan Basım14,381,7037,08
Dyo Boya10,36-2,26-7,89
Eczacıbaşı İlaç6,28-3,98-12,80
Eczacıbaşı Yatırım42,16-3,7456,62
E-Data Teknoloji11,75-12,90

Edip Gayrimenkul3,44-10,883,61
Ege Endüstri1.206,00-1,95-27,56
Ege Gübre166,70-1,9416,20
Ege Profil29,04-2,75-24,06
Ege Seramik13,72-1,1541,99
Egeplast24,984,87-24,98
Ekiz Kimya6,602,33-7,43
Emek Elektrik2,68-0,37-6,14
Eminiş Ambalaj20,32-0,88-44,84
Emlak Konut GMYO1,860,00-12,04
Enerjisa Enerji11,08-0,72-3,91
Enka İnşaat10,470,1048,68
Erbosan128,50-1,83216,85
Ereğli Demir Çelik17,93-0,9936,49
Ersu Gıda3,544,73-28,34
Escar Turizm Taşımacılık21,00-4,98

Escort Teknoloji5,97-0,33-9,13
Esenboğa Elektrik34,12-4,8579,33
Etiler Gıda5,591,6440,45
Euro Kapital Yat. Ort.6,3224,9065,47
Euro Trend Yat. Ort.3,53-2,75-0,23
Euro Yat. Ort.3,46-1,42-22,10
Euro Yatırım Holding2,97-7,764,58
Fade Gıda8,30-2,9259,56
Fenerbahçe Futbol34,42-3,5916,44
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,551,19-13,50
F-M İzmit Piston115,20-4,24-6,03
Fonet Bilgi Teknolojileri12,49-8,90-4,14
Ford Otosan171,200,6540,17
Formet Metal ve Cam1,21-2,42-50,68
Frigo Pak Gıda17,95-5,53-14,44
Galata Wind Enerji3,680,00

Galatasaray Sportif3,52-2,22-13,09
Garanti Bankası9,49-3,36-6,51
Garanti Faktoring8,999,23-19,23
Garanti Yat. Ort.2,19-2,67-31,90
Gedik Y. Men. Değ.7,35-1,6124,03
Gediz Ambalaj17,63-1,2931,57
Gen İlaç14,61-3,75

Gentaş3,19-2,45-29,32
Gersan Elektrik5,65-2,25-7,98
Girişim Elektrik Sanayi21,62-3,91

Global Men. Değ.6,03-2,430,33
Global Yat. Holding2,22-3,90-36,81
Good-Year7,65-1,54-3,99
Göltaş Çimento39,74-4,01-3,18
Gözde Girişim6,074,66-23,93
GSD Denizcilik3,136,1028,53
GSD Holding2,26-4,64-9,96
Gübre Fabrik.51,20-5,01-40,50
Güler Yat. Holding2,39-2,05-30,98
Halk GMYO2,281,79-25,20
Hatay Tekstil16,85-3,9923,57
Hedef Girişim2,86-2,7213,28
Hektaş8,65-0,6961,91
HUB Girişim10,29-0,77-43,46
Hürriyet Gzt.2,1811,223,81
ICBC Turkey Bank5,070,40-22,00
İdealist Danışmanlık49,46-1,77267,46
İdealist GMYO2,807,6917,99
İhlas Ev Aletleri1,010,00-45,79
İhlas Gayrimenkul0,95-1,04-24,00
İhlas Gazetecilik1,35-2,17-45,20
İhlas Holding0,607,14-46,56
İhlas Yayın Holding0,83-2,35-27,19
İndeks Bilgisayar6,30-2,7835,60
Info Yatırım3,89-2,75-16,71
İntema36,74-0,97-7,92
Inveo Yatırım Holding102,303,75131,34
İpek Doğal Enerji12,25-3,77-6,35
İskenderun Demir Çelik12,653,3539,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(SÜRECEK)

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
Bu hafta borsa ve altın kaybettirdi, döviz kazandırdı

Bu hafta borsa ve altın kaybettirdi, döviz kazandırdı

 Altının kilogramı 485 bin 380 liraya geriledi

Altının kilogramı 485 bin 380 liraya geriledi
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yevgeniy Ziniçev Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Beren Saat Yeşim Salkım Ferhan Şensoy
Spor Mergim Berisha Cristiano Max Meyer Fatih Terim Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber | Yatırımcı rehberi (8) - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 11:25:38. #1.11#