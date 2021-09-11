Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,10 5,15 -34,11 Acıpayam Selüloz 16,21 -2,00 -4,80 Adel Kalemcilik 25,84 -1,97 -24,52 Adese Gayrimenkul 1,23 -1,60 -56,07 Afyon Çimento 3,61 -3,73 -29,35 AGESA Hayat Emeklilik 18,00 -4,56 2,36 Ak Enerji 1,85 3,93 -16,29 Akbank 5,64 -4,24 -16,54 Akçansa 14,62 -4,32 -9,21 Akdeniz Yatırım Hold. 2,27 -7,72 -5,54 Akfen GMYO 4,19 28,92 60,49 Akın Tekstil 33,76 -0,88 6,30 Akiş GMYO 1,81 -6,22 -35,18 Akmerkez GMYO 39,60 -0,65 -35,94 Aksa 19,52 2,04 41,30 Aksa Enerji 14,94 3,03 100,81 Aksigorta 7,03 -3,17 -15,39 Aksu Enerji 11,36 1,16 50,52 Alarko Carrıer 333,20 -7,52 -8,34 Alarko GMYO 20,62 0,29 -18,60 Alarko Holding 8,60 -4,76 0,92 Albaraka Türk 1,51 1,34 -22,16 Alcatel Lucent Teletaş 25,86 -0,08 -12,81 Alkim Kağıt 14,59 -1,15 12,72 Alkim Kimya 15,30 0,79 8,61 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,86 -3,63 -15,07 Altınyunus Çeşme 56,35 -1,49 12,79 Anadolu Efes 21,70 -3,64 1,59 Anadolu Grubu Holding 23,30 -3,32 -10,81 Anadolu Hayat Emek. 9,40 0,32 16,98 Anadolu Isuzu 15,93 -1,06 -11,50 Anadolu Sigorta 6,31 -0,16 -12,61 Anel Elektrik 2,80 -3,11 -11,67 Arçelik 32,20 0,56 13,15 ARD Bilişim Teknolojileri 52,10 1,46 8,36 Arena Bilgisayar 10,25 -1,44 -5,98 Armada Bilgisayar 55,50 -4,88 13,08 Arsan Tekstil 4,69 -0,64 16,23 Arzum Ev Aletleri 19,82 10,48 -17,98 Aselsan 15,12 -3,69 -17,15 Ata GMYO 4,41 0,23 -19,96 Atakule GMYO 3,23 -6,10 37,97 Atlantis Yatırım Holding 4,33 0,70 -22,12 Atlas Yat. Ort. 1,49 -0,67 -14,86 ATP Bilgisayar 32,82 -4,92 Avrasya GMYO 3,16 -5,67 20,64 Avrasya Petrol ve Tur. 3,00 4,17 -6,25 Avrupa Yatırım Holding 5,72 11,50 -4,67 Aydem Enerji 6,93 -5,07 Ayen Enerji 4,79 -2,44 -11,46 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,17 2,02 69,95 Aygaz 15,17 -1,17 6,93 Bagfaş 18,70 -2,30 -6,50 Bak Ambalaj 20,50 -2,75 3,66 Balatacılar Balatacılık 9,20 12,20 11,65 Bantaş Ambalaj 3,87 4,88 23,77 Banvit 67,05 1,21 28,94 Başkent Doğalgaz GMYO 23,10 -2,70 Baştaş Başkent Çimento 9,99 -10,32 -42,49 Batı Çimento 12,28 -0,41 160,72 Batısöke Çimento 2,94 5,38 20,49 Bayrak Taban Sanayi 8,53 -4,37 -19,60 Bera Holding 10,01 -7,91 -50,64 Berkosan Yalıtım 10,30 5,75 15,47 Beşiktaş Futbol Yat. 5,87 -2,17 45,30 Beyaz Filo 8,99 -0,44 -10,81 Bilici Yatırım 18,60 2,71 236,14 Bim Mağazalar 68,80 -3,23 -3,50 Biotrend Çevre ve Enerji 28,36 -5,47 Birko Mensucat 1,16 16,00 4,50 Birleşim Mühendislik 10,14 -5,23 Birlik Mensucat 2,30 9,52 -33,53 Bizim Mağazaları 12,27 0,25 -20,12 BMS Çelik Hasır 8,53 1,91 Boğaziçi Beton Sanayi 4,70 1,95 Borusan Mannesmann 24,76 -4,40 -10,94 Borusan Yat. Paz. 440,90 -2,11 -2,94 Bosch Fren Sistemleri 875,00 -3,31 -28,84 Bossa 30,38 -1,43 70,20 Brisa 21,88 -3,53 13,00 Burçelik 24,10 18,14 14,65 Burçelik Vana 23,90 6,41 -51,87 Bursa Çimento 3,48 -3,87 -30,09 Carrefoursa 38,60 -5,25 -46,24 Casa Emtia Petrol 145,20 11,86 36,98 Ceo Event Medya 8,46 4,57 31,57 Coca Cola İçecek 89,30 2,76 40,61 Cosmos Yat. Holding 11,00 -4,35 36,48 Credıtwest Faktorıng 4,37 -2,89 -25,55 Çan2 Termik 12,91 -6,45 Çelebi 163,00 -5,56 -10,70 Çelik Halat 6,41 -0,16 -29,54 Çemaş Döküm 1,22 -5,43 -28,35 Çemtaş 13,07 -3,76 -16,81 Çimbeton 219,10 -2,80 -26,10 Çimentaş 26,56 -5,48 -26,55 Çimsa 26,90 -0,88 51,12 Çuhadaroğlu Metal 7,87 4,10 3,45 Dagi Giyim 3,50 -12,28 2,75 Dagi Yatırım Holding 13,27 -4,33 2,87 Dardanel 2,90 -7,35 -45,54 Datagate Bilgisayar 12,79 1,11 -20,61 Demısaş Döküm 7,02 -1,54 8,41 Denge Holding 1,69 -5,06 -44,36 Deniz GMYO 2,17 -13,89 17,80 Derimod 9,88 -0,70 1,44 Derlüks Yatırım Holding 5,04 -4,55 -42,86 Desa Deri 9,76 6,67 0,21 Despec Bilgisayar 11,08 13,87 -15,16 Deva Holding 23,44 -1,43 -2,57 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,66 -1,69 8,21 Diriteks Diriliş Tekstil 5,68 31,79 52,28 Ditaş Doğan 16,86 9,34 29,63 DO-CO 655,80 -2,10 4,10 Doğan Burda 23,98 2,74 6,86 Doğan Holding 2,57 -4,10 -14,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,13 -1,39 -8,54 Doğusan 7,02 -1,27 60,27 Doğuş GMYO 9,31 5,92 13,95 Doğuş Otomotiv 30,80 5,62 18,81 Döktaş Dökümcülük 31,12 0,65 1,63 Duran Doğan Basım 14,38 1,70 37,08 Dyo Boya 10,36 -2,26 -7,89 Eczacıbaşı İlaç 6,28 -3,98 -12,80 Eczacıbaşı Yatırım 42,16 -3,74 56,62 E-Data Teknoloji 11,75 -12,90 Edip Gayrimenkul 3,44 -10,88 3,61 Ege Endüstri 1.206,00 -1,95 -27,56 Ege Gübre 166,70 -1,94 16,20 Ege Profil 29,04 -2,75 -24,06 Ege Seramik 13,72 -1,15 41,99 Egeplast 24,98 4,87 -24,98 Ekiz Kimya 6,60 2,33 -7,43 Emek Elektrik 2,68 -0,37 -6,14 Eminiş Ambalaj 20,32 -0,88 -44,84 Emlak Konut GMYO 1,86 0,00 -12,04 Enerjisa Enerji 11,08 -0,72 -3,91 Enka İnşaat 10,47 0,10 48,68 Erbosan 128,50 -1,83 216,85 Ereğli Demir Çelik 17,93 -0,99 36,49 Ersu Gıda 3,54 4,73 -28,34 Escar Turizm Taşımacılık 21,00 -4,98 Escort Teknoloji 5,97 -0,33 -9,13 Esenboğa Elektrik 34,12 -4,85 79,33 Etiler Gıda 5,59 1,64 40,45 Euro Kapital Yat. Ort. 6,32 24,90 65,47 Euro Trend Yat. Ort. 3,53 -2,75 -0,23 Euro Yat. Ort. 3,46 -1,42 -22,10 Euro Yatırım Holding 2,97 -7,76 4,58 Fade Gıda 8,30 -2,92 59,56 Fenerbahçe Futbol 34,42 -3,59 16,44 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,55 1,19 -13,50 F-M İzmit Piston 115,20 -4,24 -6,03 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,49 -8,90 -4,14 Ford Otosan 171,20 0,65 40,17 Formet Metal ve Cam 1,21 -2,42 -50,68 Frigo Pak Gıda 17,95 -5,53 -14,44 Galata Wind Enerji 3,68 0,00 Galatasaray Sportif 3,52 -2,22 -13,09 Garanti Bankası 9,49 -3,36 -6,51 Garanti Faktoring 8,99 9,23 -19,23 Garanti Yat. Ort. 2,19 -2,67 -31,90 Gedik Y. Men. Değ. 7,35 -1,61 24,03 Gediz Ambalaj 17,63 -1,29 31,57 Gen İlaç 14,61 -3,75 Gentaş 3,19 -2,45 -29,32 Gersan Elektrik 5,65 -2,25 -7,98 Girişim Elektrik Sanayi 21,62 -3,91 Global Men. Değ. 6,03 -2,43 0,33 Global Yat. Holding 2,22 -3,90 -36,81 Good-Year 7,65 -1,54 -3,99 Göltaş Çimento 39,74 -4,01 -3,18 Gözde Girişim 6,07 4,66 -23,93 GSD Denizcilik 3,13 6,10 28,53 GSD Holding 2,26 -4,64 -9,96 Gübre Fabrik. 51,20 -5,01 -40,50 Güler Yat. Holding 2,39 -2,05 -30,98 Halk GMYO 2,28 1,79 -25,20 Hatay Tekstil 16,85 -3,99 23,57 Hedef Girişim 2,86 -2,72 13,28 Hektaş 8,65 -0,69 61,91 HUB Girişim 10,29 -0,77 -43,46 Hürriyet Gzt. 2,18 11,22 3,81 ICBC Turkey Bank 5,07 0,40 -22,00 İdealist Danışmanlık 49,46 -1,77 267,46 İdealist GMYO 2,80 7,69 17,99 İhlas Ev Aletleri 1,01 0,00 -45,79 İhlas Gayrimenkul 0,95 -1,04 -24,00 İhlas Gazetecilik 1,35 -2,17 -45,20 İhlas Holding 0,60 7,14 -46,56 İhlas Yayın Holding 0,83 -2,35 -27,19 İndeks Bilgisayar 6,30 -2,78 35,60 Info Yatırım 3,89 -2,75 -16,71 İntema 36,74 -0,97 -7,92 Inveo Yatırım Holding 102,30 3,75 131,34 İpek Doğal Enerji 12,25 -3,77 -6,35 İskenderun Demir Çelik 12,65 3,35 39,99 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (SÜRECEK) AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri Bu hafta borsa ve altın kaybettirdi, döviz kazandırdı Altının kilogramı 485 bin 380 liraya geriledi Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haber | Yatırımcı rehberi (8) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler