Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (8)

Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,20 -10,03 -32,82 Acıpayam Selüloz 16,33 1,81 -4,61 Adel Kalemcilik 23,94 -3,16 -30,07 Adese Gayrimenkul 1,24 8,77 -55,71 Afyon Çimento 3,76 1,35 -26,42 AGESA Hayat Emeklilik 18,20 2,88 3,50 Ak Enerji 1,56 1,30 -29,41 Akbank 5,26 1,94 -22,17 Akçansa 14,58 2,24 -9,45 Akdeniz Yatırım Hold. 1,86 4,49 -22,60 Akfen GMYO 3,99 -0,25 -17,90 Akın Tekstil 34,04 -1,56 7,18 Akiş GMYO 1,81 2,26 -35,18 Akmerkez GMYO 39,90 -3,34 -36,11 Aksa 16,29 3,82 17,92 Aksa Enerji 12,83 8,09 72,45 Aksigorta 7,99 1,91 -8,14 Aksu Enerji 8,27 -2,01 9,58 Alarko Carrıer 289,00 -8,37 -20,50 Alarko GMYO 20,42 2,66 -19,39 Alarko Holding 9,43 1,84 10,66 Albaraka Türk 1,50 0,67 -22,68 Alcatel Lucent Teletaş 21,28 -2,74 -28,25 Alkim Kağıt 15,70 1,29 21,29 Alkim Kimya 14,97 -0,40 6,27 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,90 11,76 -13,24 Altınyunus Çeşme 57,50 -7,70 15,09 Anadolu Efes 22,22 1,93 4,02 Anadolu Grubu Holding 23,42 -2,01 -10,35 Anadolu Hayat Emek. 9,17 1,21 14,12 Anadolu Isuzu 15,46 1,18 -14,11 Anadolu Sigorta 6,54 5,31 -9,42 Anel Elektrik 2,85 1,79 -10,09 Arçelik 33,02 0,92 16,03 ARD Bilişim Teknolojileri 51,90 -2,81 7,95 Arena Bilgisayar 10,60 -2,03 -2,77 Armada Bilgisayar 50,30 -9,12 2,49 Arsan Tekstil 4,41 2,80 9,29 Arzum Ev Aletleri 16,30 0,99 -32,55 Aselsan 15,51 7,26 -15,01 Ata GMYO 4,36 19,45 -20,87 Atakule GMYO 2,78 20,35 18,75 Atlantis Yatırım Holding 3,80 0,00 -31,65 Atlas Yat. Ort. 1,60 -4,19 -8,57 ATP Ticari Bilgisayar 33,04 5,56 Avrasya GMYO 3,30 9,63 25,99 Avrasya Petrol ve Tur. 2,91 -3,00 -9,06 Avrupa Yatırım Holding 5,40 12,97 -10,00 Aydem Enerji 6,73 10,51 Ayen Enerji 4,43 0,68 -18,11 Ayes Çelik Hasır ve Çit 17,79 -3,84 57,72 Aygaz 14,53 2,83 2,42 Bagfaş 16,45 -6,00 -17,75 Bak Ambalaj 20,70 8,78 4,67 Balatacılar Balatacılık 4,95 -1,00 -39,93 Bantaş Ambalaj 5,91 9,44 26,01 Banvit 65,60 7,54 26,15 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 15,36 3,43 Baştaş Başkent Çimento 11,69 -4,49 -32,70 Batı Çimento 12,71 -3,93 169,85 Batısöke Çimento 2,29 9,57 -6,15 Bayrak Taban Sanayi 10,05 -3,74 -5,28 Bera Holding 11,08 -3,65 -45,36 Berkosan Yalıtım 9,39 1,51 5,27 Beşiktaş Futbol Yat. 6,43 4,89 59,16 Beyaz Filo 8,87 1,49 -12,00 Bilici Yatırım 20,50 6,88 270,48 Bim Mağazalar 63,40 3,76 -11,07 Biotrend Çevre ve Enerji 27,30 -3,53 Birko Mensucat 0,98 4,26 -11,71 Birlik Mensucat 1,98 -1,98 -42,77 Bizim Mağazaları 11,47 0,97 -25,33 BMS Çelik Hasır Sanayi 8,34 30,72 Boğaziçi Beton 5,17 -5,66 Borusan Mannesmann 25,68 2,72 -7,63 Borusan Yat. Paz. 297,00 -4,44 -34,62 Bosch Fren Sistemleri 850,00 -1,45 -30,88 Bossa 27,98 4,95 56,75 Brisa 23,36 11,45 20,64 Burçelik 18,78 1,79 -10,66 Burçelik Vana 22,92 2,32 -53,85 Bursa Çimento 3,31 0,61 -33,50 Carrefoursa 38,78 -2,37 -45,99 Casa Emtia Petrol 118,10 -7,30 11,42 Ceo Event Medya 8,70 6,49 35,30 Coca Cola İçecek 84,85 4,56 33,60 Cosmos Yat. Holding 8,93 -3,77 10,79 Credıtwest Faktorıng 4,57 -1,08 -22,15 Çan2 Termik 10,73 0,28 Çelebi 177,80 -1,82 -2,59 Çelik Halat 6,50 4,67 -28,55 Çemaş Döküm 1,32 15,79 -22,47 Çemtaş 13,60 6,75 -13,44 Çimbeton 211,60 -0,42 -28,63 Çimentaş 27,10 -2,31 -25,06 Çimsa 24,02 4,53 34,94 Çuhadaroğlu Metal 7,24 3,43 -4,83 Dagi Giyim 2,22 4,23 -34,83 Dagi Yatırım Holding 14,90 -0,86 15,50 Dardanel 14,34 0,42 -57,19 Datagate Bilgisayar 11,42 0,09 -29,11 Demısaş Döküm 7,44 -2,62 14,90 Denge Holding 1,16 0,87 -61,81 Deniz GMYO 1,96 7,10 6,40 Derimod 11,45 0,44 17,56 Derlüks Yatırım Holding 4,44 4,72 -49,66 Desa Deri 10,01 -9,00 2,77 Despec Bilgisayar 9,90 7,14 -24,20 Deva Holding 25,50 2,99 5,99 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,88 3,03 0,97 Diriteks Diriliş Tekstil 3,48 -0,57 -6,70 Ditaş Doğan 15,63 4,90 20,18 DO-CO 682,80 2,23 8,38 Doğan Burda 14,08 1,66 -37,25 Doğan Holding 2,62 -1,50 -12,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,36 9,77 1,33 Doğusan 6,29 1,13 43,61 Doğuş GMYO 7,82 -2,25 -4,28 Doğuş Otomotiv 25,56 1,19 -1,40 Döktaş Dökümcülük 29,18 -1,08 -4,70 Duran Doğan Basım 10,62 2,81 1,24 Dyo Boya 12,10 4,76 7,58 Eczacıbaşı İlaç 5,86 1,38 -18,63 Eczacıbaşı Yatırım 39,08 4,16 45,18 E-Data Teknoloji Pazarlama 14,35 46,13 Edip Gayrimenkul 5,03 9,35 51,51 Ege Endüstri 1.275,90 -1,40 -23,36 Ege Gübre 174,10 0,29 21,36 Ege Profil 28,40 7,09 -25,73 Ege Seramik 13,67 12,14 41,47 Egeplast 23,02 -4,08 -30,87 Ekiz Kimya 6,75 -3,57 -5,33 Emek Elektrik 2,71 22,62 -5,09 Eminiş Ambalaj 20,18 -3,35 -45,22 Emlak Konut GMYO 1,82 1,68 -13,93 Enerjisa Enerji 10,20 2,93 -11,54 Enka İnşaat 9,26 2,89 31,50 Erbosan 140,70 -0,99 246,94 Ereğli Demir Çelik 20,00 11,61 52,25 Ersu Gıda 3,57 0,56 -27,73 Escar Turizm Taşımacılık 17,29 3,47 Escort Teknoloji 5,29 -2,22 -19,48 Esenboğa Elektrik 29,04 -1,96 52,63 Etiler Gıda 5,65 -1,57 41,96 Euro Kapital Yat. Ort. 7,19 -7,82 88,24 Euro Trend Yat. Ort. 4,08 20,35 15,31 Euro Yat. Ort. 3,89 -0,26 -12,42 Euro Yatırım Holding 3,30 4,10 16,20 Fade Gıda 14,30 1,72 174,91 Fenerbahçe Futbol 36,36 0,55 23,00 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,72 9,24 -7,73 F-M İzmit Piston 96,30 -2,23 -21,45 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,73 1,84 -2,30 Ford Otosan 172,80 1,71 41,48 Formet Celik Kapi Sanayi 1,17 0,00 -52,31 Frigo Pak Gıda 16,99 0,77 -19,02 Galata Wind Enerji 3,55 1,72 Galatasaray Sportif 3,79 2,16 -6,42 Garanti Bankası 8,52 3,02 -16,07 Garanti Faktoring 9,20 -0,65 -17,34 Garanti Yat. Ort. 2,29 -0,87 -29,10 Gedik Y. Men. Değ. 7,36 -2,26 24,20 Gediz Ambalaj 38,86 -3,57 45,00 Gentaş 4,00 3,90 -31,76 Gersan Elektrik 5,89 -5,00 -4,07 Global Men. Değ. 6,28 -3,24 4,49 Global Yat. Holding 3,07 -0,97 -34,40 Good-Year 7,29 6,11 -8,51 Göltaş Çimento 39,00 1,99 -4,98 Gözde Girişim 5,52 7,39 -30,83 GSD Denizcilik 5,40 -2,88 7,14 GSD Holding 1,83 2,81 -27,09 Gübre Fabrik. 49,94 2,46 -41,96 Güler Yat. Holding 2,47 2,07 -28,67 Halk GMYO 2,23 -8,98 -26,84 Hatay Tekstil 16,92 3,17 24,09 Hedef Girişim 2,76 0,73 9,32 Hektaş 8,05 5,23 50,68 HUB Girişim 11,02 -0,63 -39,45 Hürriyet Gzt. 1,67 16,78 -20,48 ICBC Turkey Bank 5,18 -0,96 -20,31 İdealist Danışmanlık 51,65 -7,10 283,73 İdealist GMYO 3,00 56,25 26,42 İhlas Ev Aletleri 1,01 1,00 -45,79 İhlas Gayrimenkul 0,99 0,00 -20,80 İhlas Gazetecilik 1,17 4,46 -52,51 İhlas Holding 0,57 1,79 -49,23 İhlas Yayın Holding 0,75 2,74 -34,21 İndeks Bilgisayar 6,17 2,32 32,80 Info Yatırım 3,78 -4,79 -19,07 İntema 35,98 -0,11 -9,82 Inveo Yatırım Holding 111,50 -1,76 152,15 İpek Doğal Enerji 11,66 4,48 -10,86 İskenderun Demir Çelik 12,36 10,06 36,79 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu