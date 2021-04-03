Son dakika haber | Yatırımcı rehberi (8)

Son dakika haber: Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,95 -16,23 2,71 Acıpayam Selüloz 20,88 0,87 21,96 Adel Kalemcilik 26,14 13,55 -23,64 Adese Alışveriş Ticaret 3,45 10,93 23,21 Afyon Çimento 4,23 0,95 -17,22 Ak Enerji 1,78 -1,66 -19,46 Akbank 4,89 3,60 -27,64 Akçansa 18,78 2,34 16,63 Akdeniz Yatırım Hold. 2,20 3,29 -8,45 Akfen GMYO 4,01 -1,23 -17,49 Akın Tekstil 48,74 -6,81 53,46 Akiş GMYO 2,01 3,08 -28,02 Akmerkez GMYO 52,60 -4,01 -18,31 Aksa 16,66 5,78 14,19 Aksa Enerji 11,93 8,45 60,35 Aksigorta 8,13 -1,45 -6,53 Aksu Enerji 6,22 -0,32 -17,59 Alarko Carrıer 403,90 11,42 10,69 Alarko GMYO 26,70 3,49 2,06 Alarko Holding 10,77 3,26 24,65 Albaraka Türk 1,81 0,00 -6,70 Alcatel Lucent Teletaş 30,70 -0,13 3,51 Alkim Kağıt 20,36 17,96 50,28 Alkim Kimya 18,59 10,20 27,88 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,28 -0,87 4,11 Altınyunus Çeşme 68,05 -9,75 36,21 Anadolu Efes 21,74 -3,38 -6,21 Anadolu Grubu Holding 23,06 -2,70 -12,36 Anadolu Hayat Emek. 9,26 -12,66 15,24 Anadolu Isuzu 20,14 4,35 11,89 Anadolu Sigorta 6,63 -3,98 -8,18 Anel Elektrik 6,53 10,68 105,99 Arçelik 34,00 4,49 19,47 ARD Bilişim Teknolojileri 54,00 8,43 12,31 Arena Bilgisayar 55,00 5,06 59,88 Armada Bilgisayar 60,20 9,75 22,66 Arsan Tekstil 10,42 -4,84 42,94 Arzum Ev Aletleri 23,26 6,70 -5,52 Aselsan 15,50 4,38 -15,07 Ata GMYO 5,18 -3,90 -5,99 Atakule GMYO 3,09 0,98 22,62 Atlantis Yatırım Holding 4,34 -11,43 -21,94 Atlas Yat. Ort. 1,60 15,11 -8,57 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,53 -2,04 -0,31 Avrasya GMYO 3,96 22,98 51,18 Avrasya Petrol ve Tur. 3,35 5,02 4,69 Avrupa Yatırım Holding 8,98 2,63 49,67 Ayen Enerji 7,87 -1,99 45,47 Ayes Çelik Hasır ve Çit 13,00 11,11 14,54 Aygaz 15,25 0,86 4,10 Bagfaş 22,74 -0,79 13,70 Bak Ambalaj 23,22 2,65 14,95 Balatacılar Balatacılık 7,40 -1,86 -10,19 Bantaş Ambalaj 4,67 6,38 -0,43 Banvit 60,90 15,45 17,12 Baştaş Başkent Çimento 14,24 1,14 -18,02 Batı Çimento 16,92 18,74 259,24 Batısöke Çimento 3,88 7,18 59,02 Bayrak Taban Sanayi 10,66 6,49 0,47 Bera Holding 26,12 20,81 28,80 Berkosan Yalıtım 11,04 -1,60 23,77 Beşiktaş Futbol Yat. 9,20 32,76 127,72 Beyaz Filo 12,53 6,19 23,08 Bilici Yatırım 18,32 28,47 175,90 Bim Mağazalar 71,00 -1,39 -3,45 Birko Mensucat 1,50 11,11 35,14 Birlik Mensucat 2,80 -8,50 -19,08 Bizim Mağazaları 15,70 14,60 2,21 Borusan Mannesmann 28,32 1,00 1,87 Borusan Yat. Paz. 429,00 3,15 -5,56 Bosch Fren Sistemleri 1.099,00 1,95 -11,29 Bossa 26,16 9,55 46,55 Brisa 28,72 8,10 48,32 Burçelik 25,42 9,95 20,93 Burçelik Vana 37,54 25,30 -24,41 Bursa Çimento 3,97 3,66 -20,24 Carrefoursa 57,60 8,68 -19,78 Casa Emtia Petrol 119,10 -10,65 12,36 Ceo Event Medya 5,99 6,77 -6,84 Coca Cola İçecek 71,10 1,50 9,19 Cosmos Yat. Holding 12,32 7,13 52,85 Credıtwest Faktorıng 4,25 -14,14 -27,60 Çelebi 309,30 3,20 69,46 Çelik Halat 7,56 0,93 -16,90 Çemaş Döküm 1,32 0,00 -22,47 Çemtaş 16,05 4,02 0,94 Çimbeton 316,90 13,67 6,88 Çimentaş 38,60 1,42 6,75 Çimsa 20,90 0,29 17,42 Çuhadaroğlu Metal 7,46 10,52 -3,49 Dagi Giyim 2,43 -0,82 -28,66 Dagi Yatırım Holding 13,91 1,24 7,83 Dardanel 31,34 -2,85 -6,45 Datagate Bilgisayar 16,31 8,73 1,24 Demısaş Döküm 7,88 8,54 19,21 Denge Holding 7,92 7,03 44,53 Deniz GMYO 5,05 3,27 47,66 Derimod 11,58 -2,53 18,89 Derlüks Yatırım Holding 8,69 9,17 -1,47 Desa Deri 13,42 13,25 37,78 Despec Bilgisayar 12,54 5,29 -3,98 Deva Holding 32,14 5,58 33,14 Dinamik Isı Makina Yalıtım 14,96 3,53 37,88 Diriteks Diriliş Tekstil 5,51 -5,33 47,72 Ditaş Doğan 15,26 -0,72 17,13 DO-CO 661,20 1,94 4,95 Doğan Burda 21,18 16,69 -5,61 Doğan Holding 3,28 1,23 6,84 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,92 14,06 25,38 Doğusan 5,09 -10,07 16,21 Doğuş GMYO 12,40 -6,70 51,77 Doğuş Otomotiv 29,94 4,10 4,18 Döktaş Dökümcülük 31,10 -5,76 1,57 Duran Doğan Basım 12,38 7,19 18,02 Dyo Boya 13,95 4,89 22,80 Eczacıbaşı İlaç 6,71 3,71 -10,05 Eczacıbaşı Yatırım 50,70 -3,80 82,77 Edip Gayrimenkul 3,88 8,08 16,87 Ege Endüstri 1.620,00 2,70 -2,70 Ege Gübre 208,20 3,22 43,39 Ege Profil 35,50 10,04 -7,17 Ege Seramik 14,99 10,95 45,68 Egeplast 36,02 1,64 8,17 Ekiz Kimya 6,89 -1,29 -3,37 Emek Elektrik 2,46 -3,53 -13,84 Eminiş Ambalaj 25,10 9,89 -31,87 Emlak Konut GMYO 1,92 3,78 -10,28 Enerjisa Enerji 12,25 12,80 -2,08 Enka İnşaat 8,12 4,37 10,18 Erbosan 69,00 12,84 68,29 Ereğli Demir Çelik 15,15 9,78 15,33 Ersu Gıda 4,80 -0,41 -2,83 Escort Teknoloji 6,63 -0,45 0,91 Esenboğa Elektrik 38,70 -2,96 103,36 Etiler Gıda 5,84 1,57 46,73 Euro Kapital Yat. Ort. 5,03 9,83 30,65 Euro Trend Yat. Ort. 4,79 13,24 33,06 Euro Yat. Ort. 4,81 7,37 6,65 Euro Yatırım Holding 3,72 -3,63 30,99 Fade Gıda 18,13 0,72 192,89 Fenerbahçe Futbol 34,34 25,51 16,17 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,15 -5,16 -19,15 F-M İzmit Piston 146,80 -1,08 19,74 Fonet Bilgi Teknolojileri 16,29 11,73 25,02 Ford Otosan 204,10 7,03 67,10 Formet Celik Kapi Sanayi 1,75 9,66 -28,67 Frigo Pak Gıda 38,98 23,75 85,80 Galatasaray Sportif 3,98 7,28 -1,73 Garanti Bankası 7,03 2,18 -32,21 Garanti Faktoring 14,70 0,89 32,08 Garanti Yat. Ort. 2,90 -0,34 -10,22 Gedik Y. Men. Değ. 20,98 -0,57 66,51 Gediz Ambalaj 37,82 8,68 41,12 Gentaş 5,52 3,76 -7,07 Gersan Elektrik 6,41 -3,17 4,40 Global Men. Değ. 7,40 -7,62 23,13 Global Yat. Holding 5,80 -7,79 23,93 Good-Year 7,99 4,04 -4,43 Göltaş Çimento 60,20 2,99 45,90 Gözde Girişim 7,75 5,73 -2,88 GSD Denizcilik 6,46 -1,52 28,17 GSD Holding 2,07 1,97 -17,53 Gübre Fabrik. 73,00 -0,75 -15,17 Güler Yat. Holding 12,15 21,62 11,78 Halk GMYO 3,23 1,57 0,62 Hatay Tekstil 21,78 11,69 56,13 Hedef Girişim 5,35 12,39 56,14 Hektaş 30,38 -2,19 59,31 HUB Girişim 17,40 4,63 -4,40 Hürriyet Gzt. 1,89 2,72 -10,00 ICBC Turkey Bank 6,10 -0,49 -6,15 İdealist Danışmanlık 87,20 2,65 547,85 İdealist GMYO 9,00 -5,46 32,35 İhlas Ev Aletleri 1,43 -2,72 -23,94 İhlas Gayrimenkul 1,12 7,69 -10,40 İhlas Gazetecilik 2,97 -5,71 -26,85 İhlas Holding 0,74 -2,63 -34,09 İhlas Yayın Holding 0,88 -1,12 -22,81 İndeks Bilgisayar 29,38 1,59 53,58 Info Yatırım 7,99 9,45 23,88 İntema 47,62 -4,42 19,35 Inveo Yatırım Holding 130,10 2,44 194,21 İpek Doğal Enerji 12,97 12,20 -0,84 İskenderun Demir Çelik 12,14 10,46 34,35 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt