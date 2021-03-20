Son dakika haber | Yatırımcı rehberi (8)
20.03.2021 11:05 | Son Güncelleme: 20.03.2021 11:09
Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|9,35
|4,47
|20,80
|Acıpayam Selüloz
|21,52
|4,16
|25,70
|Adel Kalemcilik
|24,42
|-6,37
|-28,67
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,00
|-1,32
|7,14
|Afyon Çimento
|4,52
|-7,19
|-11,55
|Ak Enerji
|1,89
|-5,03
|-14,48
|Akbank
|5,92
|-3,43
|-14,57
|Akçansa
|17,85
|-6,30
|7,92
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,33
|-4,90
|-3,04
|Akfen GMYO
|4,33
|0,93
|-10,91
|Akın Tekstil
|59,70
|2,93
|87,97
|Akiş GMYO
|2,22
|-6,72
|-20,49
|Akmerkez GMYO
|56,40
|-2,93
|-12,41
|Aksa
|17,29
|-2,76
|18,51
|Aksa Enerji
|11,42
|-1,21
|53,49
|Aksigorta
|9,08
|-1,64
|4,39
|Aksu Enerji
|6,50
|-4,83
|-13,88
|Alarko Carrıer
|409,60
|-1,30
|12,25
|Alarko GMYO
|27,54
|-5,30
|5,28
|Alarko Holding
|12,04
|-0,33
|39,35
|Albaraka Türk
|1,87
|-5,08
|-3,61
|Alcatel Lucent Teletaş
|33,76
|-6,89
|13,82
|Alkim Kağıt
|18,30
|-4,19
|35,08
|Alkim Kimya
|17,73
|-3,54
|21,96
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,49
|-3,11
|13,70
|Altınyunus Çeşme
|77,40
|-5,55
|54,92
|Anadolu Efes
|23,34
|-8,61
|0,69
|Anadolu Grubu Holding
|27,08
|-1,88
|2,92
|Anadolu Hayat Emek.
|11,09
|-2,38
|27,91
|Anadolu Isuzu
|20,78
|-1,80
|15,44
|Anadolu Sigorta
|7,82
|-2,98
|3,58
|Anel Elektrik
|5,20
|20,09
|64,04
|Arçelik
|34,98
|-3,42
|15,07
|ARD Bilişim Teknolojileri
|55,00
|-5,66
|14,39
|Arena Bilgisayar
|53,90
|-7,39
|56,69
|Armada Bilgisayar
|58,80
|-2,65
|19,80
|Arsan Tekstil
|10,13
|10,35
|38,96
|Arzum Ev Aletleri
|23,54
|-5,39
|-4,39
|Aselsan
|16,37
|-4,32
|-10,30
|Ata GMYO
|5,93
|0,85
|7,62
|Atakule GMYO
|3,53
|-9,02
|40,08
|Atlantis Yatırım Holding
|5,27
|-13,61
|-5,22
|Atlas Yat. Ort.
|1,52
|-5,59
|-13,14
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,91
|-0,99
|4,93
|Avrasya GMYO
|3,13
|-9,80
|19,50
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,39
|-7,38
|5,94
|Avrupa Yatırım Holding
|8,44
|22,32
|40,67
|Ayen Enerji
|7,62
|-7,64
|40,85
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|12,60
|-8,50
|11,01
|Aygaz
|15,85
|-7,58
|8,19
|Bagfaş
|24,72
|-9,45
|23,60
|Bak Ambalaj
|24,94
|-5,82
|23,47
|Balatacılar Balatacılık
|8,37
|-1,41
|1,58
|Bantaş Ambalaj
|4,70
|-3,49
|0,21
|Banvit
|54,70
|-2,32
|5,19
|Baştaş Başkent Çimento
|13,98
|-11,24
|-19,52
|Batı Çimento
|16,80
|-0,77
|256,69
|Batısöke Çimento
|3,99
|10,83
|63,52
|Bayrak Taban Sanayi
|11,27
|-0,35
|6,22
|Bera Holding
|22,76
|-9,90
|12,23
|Berkosan Yalıtım
|11,70
|-6,10
|31,17
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,89
|28,32
|45,79
|Beyaz Filo
|13,06
|-9,74
|28,29
|Bilici Yatırım
|12,60
|28,97
|89,76
|Bim Mağazalar
|72,00
|1,05
|-2,09
|Birko Mensucat
|1,10
|0,00
|-0,90
|Birlik Mensucat
|3,00
|26,05
|-13,29
|Bizim Mağazaları
|14,91
|-1,26
|-2,93
|Borusan Mannesmann
|30,92
|-7,87
|11,22
|Borusan Yat. Paz.
|443,30
|-9,71
|-2,98
|Bosch Fren Sistemleri
|1.133,40
|-5,29
|-8,52
|Bossa
|25,80
|-1,98
|44,54
|Brisa
|28,52
|-4,93
|43,03
|Burçelik
|24,62
|-7,72
|17,13
|Burçelik Vana
|33,92
|-9,01
|-31,70
|Bursa Çimento
|4,03
|-6,06
|-19,04
|Carrefoursa
|59,90
|-6,04
|-16,57
|Casa Emtia Petrol
|140,70
|-25,16
|32,74
|Ceo Event Medya
|6,25
|-2,34
|-2,80
|Coca Cola İçecek
|74,05
|1,44
|13,72
|Cosmos Yat. Holding
|11,30
|-5,60
|40,20
|Credıtwest Faktorıng
|5,15
|-8,04
|-12,27
|Çelebi
|302,00
|-4,04
|65,46
|Çelik Halat
|8,18
|-9,81
|-10,09
|Çemaş Döküm
|1,51
|-3,21
|-11,31
|Çemtaş
|15,77
|-5,00
|-0,82
|Çimbeton
|302,00
|-10,57
|1,85
|Çimentaş
|40,00
|-5,88
|10,62
|Çimsa
|21,90
|-0,90
|23,03
|Çuhadaroğlu Metal
|7,38
|-3,78
|-4,53
|Dagi Giyim
|2,75
|-18,05
|-19,27
|Dagi Yatırım Holding
|14,80
|-1,14
|14,73
|Dardanel
|33,20
|-0,72
|-0,90
|Datagate Bilgisayar
|15,65
|-3,51
|-2,86
|Demısaş Döküm
|7,94
|-2,10
|20,12
|Denge Holding
|6,95
|-15,76
|26,82
|Deniz GMYO
|5,53
|-7,83
|61,70
|Derimod
|12,41
|8,01
|27,41
|Derlüks Yatırım Holding
|8,72
|-0,68
|-1,13
|Desa Deri
|12,90
|0,86
|32,44
|Despec Bilgisayar
|12,58
|-4,04
|-3,68
|Deva Holding
|29,80
|-2,61
|23,45
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|15,57
|-2,69
|43,50
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,70
|-14,10
|79,62
|Ditaş Doğan
|16,19
|-10,55
|24,27
|DO-CO
|612,00
|-6,13
|-2,86
|Doğan Burda
|18,20
|-4,21
|-18,89
|Doğan Holding
|3,32
|-6,74
|8,14
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,98
|3,83
|27,95
|Doğusan
|5,22
|-3,33
|19,18
|Doğuş GMYO
|12,08
|-4,13
|47,86
|Doğuş Otomotiv
|32,00
|1,72
|11,34
|Döktaş Dökümcülük
|36,66
|7,95
|19,73
|Duran Doğan Basım
|12,82
|4,65
|22,21
|Dyo Boya
|15,15
|-5,25
|33,36
|Eczacıbaşı İlaç
|6,97
|-5,04
|-6,57
|Eczacıbaşı Yatırım
|54,45
|-3,29
|96,29
|Edip Gayrimenkul
|3,72
|0,27
|12,05
|Ege Endüstri
|1.724,50
|10,90
|-0,16
|Ege Gübre
|217,70
|-3,97
|49,93
|Ege Profil
|36,00
|1,52
|-5,86
|Ege Seramik
|13,36
|-4,16
|29,83
|Egeplast
|33,92
|-0,82
|1,86
|Ekiz Kimya
|7,00
|-3,98
|-1,82
|Emek Elektrik
|2,85
|9,62
|-0,19
|Eminiş Ambalaj
|25,94
|-3,93
|-29,59
|Emlak Konut GMYO
|2,10
|-8,30
|-1,87
|Enerjisa Enerji
|11,92
|-2,30
|-4,72
|Enka İnşaat
|7,84
|-4,51
|6,38
|Erbosan
|64,15
|-3,32
|56,46
|Ereğli Demir Çelik
|16,34
|-2,74
|9,44
|Ersu Gıda
|5,03
|-0,40
|1,82
|Escort Teknoloji
|7,23
|-5,37
|10,05
|Esenboğa Elektrik
|41,00
|5,18
|115,45
|Etiler Gıda
|5,90
|5,36
|48,24
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,14
|0,49
|7,53
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,18
|11,76
|16,11
|Euro Yat. Ort.
|4,85
|1,89
|7,54
|Euro Yatırım Holding
|3,99
|21,28
|40,49
|Fade Gıda
|15,25
|3,88
|146,37
|Fenerbahçe Futbol
|28,84
|-17,69
|-2,44
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,19
|-2,98
|-2,83
|F-M İzmit Piston
|155,00
|-6,96
|24,70
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,48
|-1,65
|18,80
|Ford Otosan
|228,40
|27,31
|81,27
|Formet Celik Kapi Sanayi
|3,33
|-11,90
|-29,89
|Frigo Pak Gıda
|31,00
|-12,43
|47,76
|Galatasaray Sportif
|4,65
|21,73
|14,81
|Garanti Bankası
|8,86
|-0,67
|-14,56
|Garanti Faktoring
|15,12
|22,83
|35,85
|Garanti Yat. Ort.
|3,15
|-17,75
|-2,48
|Gedik Y. Men. Değ.
|23,76
|-1,16
|88,57
|Gediz Ambalaj
|39,04
|-0,81
|45,67
|Gentaş
|5,70
|-3,39
|-4,04
|Gersan Elektrik
|6,80
|-5,82
|10,75
|Global Men. Değ.
|8,13
|9,57
|35,27
|Global Yat. Holding
|6,22
|5,60
|32,91
|Good-Year
|8,36
|-6,49
|0,00
|Göltaş Çimento
|63,25
|-6,23
|53,30
|Gözde Girişim
|8,11
|-2,41
|1,63
|GSD Denizcilik
|6,15
|-4,06
|22,02
|GSD Holding
|2,25
|-7,02
|-10,36
|Gübre Fabrik.
|77,40
|-2,82
|-10,05
|Güler Yat. Holding
|9,98
|-5,31
|-8,19
|Halk GMYO
|3,36
|-2,61
|4,67
|Hatay Tekstil
|21,62
|-6,08
|54,98
|Hedef Girişim
|4,47
|9,29
|30,45
|Hektaş
|29,90
|-5,02
|56,79
|HUB Girişim
|18,17
|0,17
|-0,16
|Hürriyet Gzt.
|2,04
|-7,27
|-2,86
|ICBC Turkey Bank
|6,09
|-3,94
|-6,31
|İdealist Danışmanlık
|76,05
|33,89
|465,01
|İdealist GMYO
|10,98
|8,50
|61,47
|İhlas Ev Aletleri
|1,59
|-6,47
|-15,43
|İhlas Gayrimenkul
|1,09
|-8,40
|-12,80
|İhlas Gazetecilik
|2,95
|-4,84
|-27,34
|İhlas Holding
|0,84
|-8,70
|-25,18
|İhlas Yayın Holding
|0,91
|-8,08
|-20,18
|İndeks Bilgisayar
|29,52
|-7,52
|54,31
|Info Yatırım
|6,73
|-5,48
|4,34
|İntema
|46,00
|-6,12
|15,29
|Inveo Yatırım Holding
|139,40
|-9,48
|215,24
|İpek Doğal Enerji
|12,47
|-5,46
|-4,66
|İskenderun Demir Çelik
|12,34
|-4,27
|22,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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