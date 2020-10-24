Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (8)

Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)

A.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 10,42 1,17 460,22 Acıpayam Selüloz 17,86 1,82 182,83 Adel Kalemcilik 22,26 -4,95 41,78 Adese Alışveriş Ticaret 3,03 17,90 112,14 Afyon Çimento 4,56 -0,87 100,15 Ak Enerji 2,35 -9,96 115,60 Akbank 5,06 -2,69 -37,61 Akçansa 13,76 -2,20 41,94 Akdeniz Yatırım Hold. 6,94 -3,74 228,91 Akfen GMYO 4,30 0,94 6,17 Akın Tekstil 20,40 0,69 47,93 Akiş GMYO 4,55 31,50 45,25 Akmerkez GMYO 70,40 -9,74 214,22 Aksa 8,47 5,22 20,94 Aksa Enerji 6,60 -3,65 73,68 Aksigorta 7,92 -5,38 46,18 Aksu Enerji 12,63 -2,85 -15,06 Alarko Carrıer 141,70 4,11 137,25 Alarko GMYO 18,31 0,11 24,57 Alarko Holding 6,24 4,98 6,22 Albaraka Portföy Start-Up GSYF 1.100,00 0,46 Albaraka Türk 1,68 3,07 9,80 Alcatel Lucent Teletaş 34,72 5,92 188,37 Alkim Kağıt 13,88 3,20 156,10 Alkim Kimya 15,95 9,85 157,18 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,85 -13,11 595,12 Altınyunus Çeşme 51,00 -7,27 410,51 Anadolu Efes 22,94 -0,52 7,81 Anadolu Grubu Holding 20,40 -0,39 15,97 Anadolu Hayat Emek. 8,76 3,67 43,96 Anadolu Isuzu 16,88 1,69 38,70 Anadolu Sigorta 7,13 0,71 71,66 Anel Elektrik 3,68 -6,42 108,75 Arçelik 28,22 2,84 35,41 ARD Bilişim Teknolojileri 37,70 -8,94 Arena Bilgisayar 37,00 -0,05 407,89 Armada Bilgisayar 57,65 -1,96 251,74 Arsan Tekstil 6,10 -2,87 70,39 Artı Yatırım Holding 8,70 -34,29 974,07 Aselsan 18,06 0,06 73,47 Ata GMYO 4,11 -1,67 -9,27 Atakule GMYO 2,66 0,38 38,54 Atlantis Yatırım Holding 9,25 59,76 825,00 Atlas Yat. Ort. 1,85 6,32 91,40 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,50 0,42 8,16 Avrasya GMYO 3,65 14,78 141,72 Avrasya Petrol ve Tur. 3,27 -2,97 79,67 Avrasya Stratejik GMYF 1.450,30 0,08 12,78 Avrupa Yatırım Holding 6,40 52,38 315,58 Ayen Enerji 5,98 -8,00 72,33 Ayes Çelik Hasır ve Çit 10,10 26,41 361,19 Aygaz 12,42 -1,04 2,26 Bagfaş 19,20 4,52 14,15 Bak Ambalaj 18,10 3,72 148,47 Balatacılar Balatacılık 7,57 -27,70 510,48 Bantaş Ambalaj 5,76 18,52 128,57 Banvit 25,70 1,90 38,40 Baştaş Başkent Çimento 9,00 -3,95 247,49 Batı Çimento 4,37 3,55 32,02 Batısöke Çimento 2,61 5,67 99,24 Bayrak Taban Sanayi 8,95 0,34 Bera Holding 9,99 -1,38 159,48 Berkosan Yalıtım 6,95 21,29 153,65 Beşiktaş Futbol Yat. 3,29 -3,24 34,29 Beyaz Filo 11,33 0,27 262,00 Bilici Yatırım 5,87 -0,68 104,78 Bim Mağazalar 70,20 0,72 51,92 Birko Mensucat 1,39 -16,27 348,39 Birlik Mensucat 2,65 0,38 132,46 Bizim Mağazaları 16,56 -2,19 49,55 Bomonti Elektrik 12,05 -13,31 841,41 Borusan Mannesmann 15,55 -1,21 35,81 Borusan Yat. Paz. 167,00 0,00 178,73 Bosch Fren Sistemleri 909,90 10,14 216,18 Bossa 13,41 5,59 66,38 Brisa 15,65 9,44 66,86 Burçelik 22,12 0,91 280,72 Burçelik Vana 59,90 3,19 516,89 Bursa Çimento 6,91 0,58 72,60 Carrefoursa 22,26 -13,45 372,61 Casa Emtia Petrol 36,24 19,92 285,94 Ceo Event Medya 8,00 -10,61 118,45 Coca Cola İçecek 51,45 -5,86 35,90 Cosmos Yat. Holding 7,19 -26,26 252,45 Credıtwest Faktorıng 5,62 9,98 95,14 Çelebi 75,30 -3,09 -24,21 Çelik Halat 16,60 10,67 155,38 Çemaş Döküm 2,20 3,29 75,51 Çemtaş 14,72 3,15 81,08 Çimbeton 143,70 7,64 248,28 Çimentaş 33,76 2,24 125,07 Çimsa 13,68 -0,87 50,66 Çuhadaroğlu Metal 6,57 -4,64 105,96 Dagi Giyim 12,69 -11,81 407,60 Dagi Yatırım Holding 19,80 11,80 776,11 Dardanel 26,90 -3,24 609,76 Datagate Bilgisayar 16,62 7,92 112,80 Demısaş Döküm 6,55 0,61 88,22 Denge Holding 5,15 8,88 275,91 Deniz GMYO 3,69 5,13 75,37 Derimod 10,55 6,57 47,76 Derlüks Deri 8,48 -5,67 109,60 Desa Deri 7,30 0,41 60,79 Despec Bilgisayar 13,45 6,92 217,22 Deva Holding 22,90 13,25 156,50 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,90 -10,05 Diriteks Diriliş Tekstil 2,45 -8,58 214,10 Ditaş Doğan 31,76 -1,98 233,78 DO-CO 322,00 -2,75 -42,91 Doğan Burda 21,00 -12,50 245,96 Doğan Holding 2,49 1,22 38,68 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,87 6,30 73,94 Doğusan 3,95 0,77 89,90 Doğuş GMYO 9,50 -3,36 109,71 Doğuş Otomotiv 19,53 10,28 105,15 Döktaş Dökümcülük 34,56 4,79 9,21 Duran Doğan Basım 22,12 1,94 57,55 Dyo Boya 12,02 -10,90 145,31 Eczacıbaşı İlaç 7,15 2,58 95,86 Eczacıbaşı Yatırım 19,10 -2,15 98,29 Edip Gayrimenkul 3,40 -1,16 144,60 Ege Endüstri 1.002,30 26,89 78,17 Ege Gübre 126,00 2,27 155,60 Ege Profil 21,10 -3,21 76,27 Ege Seramik 7,05 1,59 91,65 Egeli & Co Tarım Girişim 1,60 -10,61 400,00 Egeli&Co Enerji Yatırım 2,06 3,52 428,21 Egeli&Co Yatırım Holding 1,39 13,93 595,00 Egeplast 19,47 -2,94 55,76 Ekiz Kimya 9,51 -2,86 1459,02 Emek Elektrik 4,63 19,33 191,19 Eminiş Ambalaj 27,00 -28,15 1676,32 Emlak Konut GMYO 1,82 -5,70 25,72 Enerjisa Enerji 9,50 0,74 41,03 Enka İnşaat 7,15 -0,56 28,09 Erbosan 27,80 -1,21 11,29 Ereğli Demir Çelik 10,08 3,81 14,44 Ersu Gıda 5,79 2,84 179,71 Escort Teknoloji 6,36 2,25 357,55 Esenboğa Elektrik 18,32 21,89 Etiler Gıda 3,70 2,78 216,89 Euro Kapital Yat. Ort. 3,70 6,94 130,71 Euro Trend Yat. Ort. 4,91 -11,69 311,28 Euro Yat. Ort. 6,01 60,27 433,87 Euro Yatırım Holding 2,84 -2,74 89,33 Fade Gıda 6,41 -3,90 Fenerbahçe Futbol 37,96 3,15 162,34 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.157,80 0,07 Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,20 15,94 57,55 F-M İzmit Piston 124,50 -0,16 162,86 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,67 -5,16 64,76 Ford Otosan 98,20 7,79 48,53 Formet Çelik Kapı 6,70 0,15 123,33 Frigo Pak Gıda 22,38 1,82 219,47 Galatasaray Sportif 3,85 -5,87 89,66 Garanti Bankası 7,07 -1,53 -36,54 Garanti Faktoring 11,00 -0,99 184,24 Garanti Yat. Ort. 3,61 15,71 262,16 Gedik Y. Men. Değ. 10,03 8,67 218,92 Gediz Ambalaj 18,69 3,26 176,48 Gentaş 3,97 5,87 92,53 Gersan Elektrik 6,82 -3,54 113,79 Global Men. Değ. 4,89 -2,78 160,11 Global Yat. Holding 6,09 -0,33 25,05 Good-Year 6,33 6,93 56,30 Göltaş Çimento 26,28 4,62 47,72 Gözde Girişim 6,45 -2,12 25,49 GSD Denizcilik 4,84 -3,97 89,06 GSD Holding 2,34 -1,68 57,05 Gübre Fabrik. 35,60 0,11 293,81 Güler Yat. Holding 14,46 -0,96 612,32 Halk GMYO 2,72 5,84 133,55 Hatay Tekstil 13,15 -6,00 95,28 Hedef Girişim 5,88 2,26 146,41 Hektaş 13,40 -1,83 67,08 HUB Girişim 18,32 2,46 95,13 Hürriyet Gzt. 2,51 5,02 120,18 ICBC Turkey Bank 7,09 1,29 34,54 İdealist Danışmanlık 11,64 10,12 250,60 İdealist GMYO 6,86 -5,12 124,18 İhlas Ev Aletleri 2,06 -5,50 -34,19 İhlas Gayrimenkul 1,36 -8,88 32,13 İhlas Gazetecilik 4,86 -21,23 7,05 İhlas Holding 1,28 7,56 40,66 İhlas Yayın Holding 1,38 -2,13 65,54 İndeks Bilgisayar 18,29 5,36 94,99 Info Yatırım 11,50 -13,47 136,49 İntema 20,36 2,00 119,87 Inveo Yatırım Holding 28,20 -5,69 266,71 İpek Doğal Enerji 12,03 -5,94 55,83 İskenderun Demir Çelik 7,83 3,16 0,19 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt