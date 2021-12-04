Son dakika haber | Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,15114 10,90 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,091406 10,42 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,15667 9,91 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,160521 9,87 Türkiye Hay. ve Em. HEM Kamu Dış Borç. Araçları EYF 0,082358 9,85 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF 0,095766 9,59 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,02834 5,58 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,030993 4,20 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,013356 3,65 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,012574 1,95 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,014698 8,35 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,088836 8,17 Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF 0,014549 4,71 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,088057 4,57 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,044339 4,28 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,119815 8,23 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,056792 7,63 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,195313 7,46 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,123204 7,05 Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,049239 7,01 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,048857 9,95 Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,014626 8,00 Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,048183 3,50 Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF 0,033337 3,40 Katılım Em. ve Hay. Gençlere Yön. Atak Kat.Değ. EYF 0,019593 3,33 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,080420 10,99 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,080764 10,98 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,089018 10,97 NN Hay. Em. Altın EYF 0,050079 10,95 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,083439 10,94 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,036640 0,32 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,029858 0,32 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027218 0,30 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,082794 0,30 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,082944 0,30 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015166 -0,69 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018291 -0,01 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) #Dolar yükselişine sizce devam edecek mi? — Haberler (@Haberler) December 3, 2021 AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haber | Yatırımcı rehberi (7) - Haberler Ekonomi