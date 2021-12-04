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Son dakika haber | Yatırımcı rehberi (7)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber | Yatırımcı rehberi (7)

Son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıAllianz Hayat Em. İki.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1511410,90
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,09140610,42
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,156679,91
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,1605219,87
Türkiye Hay. ve Em. HEM Kamu Dış Borç. Araçları EYF0,0823589,85
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF0,0957669,59
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,028345,58
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0309934,20
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0133563,65
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0125741,95
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,0146988,35
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0888368,17
Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF0,0145494,71
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0880574,57
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0443394,28
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,1198158,23
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0567927,63
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,1953137,46
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,1232047,05
Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF0,0492397,01
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0488579,95
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0146268,00
Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0481833,50
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF0,0333373,40
Katılım Em. ve Hay. Gençlere Yön. Atak Kat.Değ. EYF0,0195933,33
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,08042010,99
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,08076410,98
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,08901810,97
NN Hay. Em. Altın EYF0,05007910,95
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,08343910,94
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0366400,32
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0298580,32
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0272180,30
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0827940,30
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0829440,30
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,015166-0,69
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,018291-0,01

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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