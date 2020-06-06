Son dakika haber... Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,080645 3,38 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,102304 3,02 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,044709 3,01 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,078584 3,00 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,082677 3,00 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015104 2,00 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017322 1,74 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032371 5,32 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037342 5,10 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,025027 4,21 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,035932 4,04 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,040534 3,99 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,087147 3,55 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,022584 2,94 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,098219 2,71 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018641 2,71 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,062204 2,69 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,039742 3,95 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,027955 3,92 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,026685 2,56 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,018523 2,54 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,023908 2,53 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,063219 0,14 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,067231 0,14 Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029631 0,14 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,070954 0,14 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024175 0,14 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013384 -0,60 NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,016067 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,024543 -0,02 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,012597 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,012264 -1,42 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,038858 -1,40 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,039861 -1,40 NN Hay. Em. Altın EYF 0,024106 -1,40 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,039560 -1,40

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(Sürecek)

Kaynak: AA