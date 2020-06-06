Son dakika haber... Yatırımcı rehberi (7)

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Bir son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
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06.06.2020 11:05 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:05
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,080645
|3,38
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,102304
|3,02
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,044709
|3,01
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,078584
|3,00
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,082677
|3,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015104
|2,00
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017322
|1,74
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,032371
|5,32
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,037342
|5,10
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,025027
|4,21
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,035932
|4,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,040534
|3,99
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,087147
|3,55
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,022584
|2,94
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,098219
|2,71
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018641
|2,71
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,062204
|2,69
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,039742
|3,95
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,027955
|3,92
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,026685
|2,56
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,018523
|2,54
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,023908
|2,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,063219
|0,14
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,067231
|0,14
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029631
|0,14
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,070954
|0,14
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024175
|0,14
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,013384
|-0,60
|NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF
|0,016067
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,024543
|-0,02
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,012597
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,012264
|-1,42
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,038858
|-1,40
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,039861
|-1,40
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,024106
|-1,40
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,039560
|-1,40
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
Kaynak: AA