Son dakika haber | Yatırımcı rehberi (6)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Son dakika ekonomi haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonlarıİş Portföy PY Özel Sek.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon
|0,035695
|0,56
|İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,087398
|0,48
|Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
|1,174570
|0,40
|Nurol Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
|1,033567
|0,39
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,600618
|0,35
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Inveo Portföy Bir. Değ. Fon
|2,154460
|4,76
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,129476
|3,39
|İş Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon
|1,224768
|0,29
|Ak Portföy Değ. Fon
|0,216669
|0,23
|Ak Portföy Birebir Bankacılık Değ. Özel Fon
|0,024447
|0,22
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,989673
|0,88
|KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|2,100378
|0,44
|Azimut Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,036575
|0,42
|Ziraat Port. İkinci Kısa Vad. Kira Sert. Kat. Fonu
|1,230477
|0,36
|Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,908079
|0,32
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|1,104647
|0,41
|Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|1,023863
|0,36
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,403811
|0,34
|Hedef Portföy Para Piyasası Fonu
|1,171120
|0,33
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,247492
|0,31
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|3,852595
|-25,82
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|14,190166
|-25,78
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,091722
|-25,77
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|3,934126
|-25,43
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,094422
|-25,29
|Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|1077,356916
|-27,76
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|66,019751
|-27,43
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|57,507946
|-27,36
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|53,417030
|-26,48
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|26,679931
|-25,33
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,138344
|-26,62
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,065259
|-24,80
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|1,513003
|-24,10
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,302389
|-24,01
|QNB Finans Portföy Temiz Enj. ve Su Fon Sepeti Fon
|0,828401
|-23,64
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,128621
|-25,28
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,209767
|-24,75
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,085870
|-23,69
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,196468
|-23,59
|Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,094154
|-23,37
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,590579
|-30,10
|İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon
|1,450692
|-29,01
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|3,801012
|-26,50
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,131283
|-25,87
|Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|1,134638
|-25,74
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,044066
|-25,83
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|4,788853
|-24,77
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,088411
|-23,72
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|4,322219
|-23,06
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|2,673358
|-22,84
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Inveo Portföy Altın Fon
|1,363627
|-24,84
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,054405
|-24,79
|HSBC Portföy Altın Fonu
|5,461912
|-24,40
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,092140
|-24,21
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,078415
|-23,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim— Haberler (@Haberler) December 22, 2021
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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