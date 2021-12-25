Son dakika haber | Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon 0,035695 0,56 İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,087398 0,48 Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu 1,174570 0,40 Nurol Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu 1,033567 0,39 Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,600618 0,35 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Inveo Portföy Bir. Değ. Fon 2,154460 4,76 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,129476 3,39 İş Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon 1,224768 0,29 Ak Portföy Değ. Fon 0,216669 0,23 Ak Portföy Birebir Bankacılık Değ. Özel Fon 0,024447 0,22 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,989673 0,88 KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 2,100378 0,44 Azimut Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,036575 0,42 Ziraat Port. İkinci Kısa Vad. Kira Sert. Kat. Fonu 1,230477 0,36 Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,908079 0,32 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 1,104647 0,41 Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 1,023863 0,36 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,403811 0,34 Hedef Portföy Para Piyasası Fonu 1,171120 0,33 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,247492 0,31 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 3,852595 -25,82 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 14,190166 -25,78 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,091722 -25,77 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 3,934126 -25,43 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,094422 -25,29 Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 1077,356916 -27,76 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 66,019751 -27,43 QNB Finans Portföy Altın BYF 57,507946 -27,36 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 53,417030 -26,48 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 26,679931 -25,33 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,138344 -26,62 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,065259 -24,80 QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 1,513003 -24,10 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,302389 -24,01 QNB Finans Portföy Temiz Enj. ve Su Fon Sepeti Fon 0,828401 -23,64 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,128621 -25,28 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,209767 -24,75 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,085870 -23,69 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,196468 -23,59 Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,094154 -23,37 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,590579 -30,10 İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon 1,450692 -29,01 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 3,801012 -26,50 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,131283 -25,87 Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon 1,134638 -25,74 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,044066 -25,83 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 4,788853 -24,77 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,088411 -23,72 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 4,322219 -23,06 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 2,673358 -22,84 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Inveo Portföy Altın Fon 1,363627 -24,84 Fiba Portföy Altın Fonu 0,054405 -24,79 HSBC Portföy Altın Fonu 5,461912 -24,40 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,092140 -24,21 Deniz Port. Altın Fonu 0,078415 -23,63 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim — Haberler (@Haberler) December 22, 2021 Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayını işaret etti Elektrik faturalarındaki TRT payını kaldıran kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi Altının gram fiyatı 695 lira seviyesinden işlem görüyor AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haber | Yatırımcı rehberi (6) - Haberler Ekonomi