Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,581813 1,08 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,865609 0,99 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,241477 0,95 Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,055471 0,79 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,271810 0,76 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017212 5,20 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,036743 2,12 Oyak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,119083 0,22 Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,103718 0,22 ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,043278 0,20 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,141463 0,77 Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu 1,000368 0,36 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 182,126257 0,24 İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 81,061768 0,15 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon 1,162107 2,54 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,026851 1,14 Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 1,953320 1,02 Oyak Portföy İkinci Değ. Fon 0,033713 1,02 Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon 1,279998 0,71 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Katılım Fonu 1,126787 1,04 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,021383 0,52 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,021697 0,36 İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,043461 0,36 Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,871787 0,34 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Deniz Port. Altın Fonu 0,058144 0,03 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,093654 0,36 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,092539 0,36 Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu 1,142329 0,36 Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 1,028143 0,36 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,192453 0,36 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,045464 -1,33 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,253729 -0,93 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,075166 -0,82 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 3,181727 -0,72 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 10,070770 -0,68 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,988393 -5,41 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,952787 -5,34 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,818803 -4,93 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,986986 -4,47 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,041663 -4,21 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 18,829457 -3,66 Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 17,597541 -3,30 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 98,420851 -2,89 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,032786 -2,89 Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF 18,723195 -2,88 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 0,968875 -1,89 İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon 1,081470 -1,82 İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon 1,247007 -1,52 Tacirler Portföy Değ. Fon 4,653481 -1,47 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,128880 -1,29 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,064303 -2,32 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,405309 -2,09 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,520314 -1,24 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,203619 -0,90 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,988763 -0,67 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 40,438977 -4,38 QNB Finans Portföy Altın BYF 42,331608 -1,18 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 48,556389 -1,01 QNB Finans Portföy Altın Fonu 0,993267 -0,81 Inveo Portföy Altın Fon 1,009485 -0,73 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri Ticaret Bakanlığı, sıfır kilometre araç satışında ÖTV matrah değişikliği sonrası ortaya çıkan indirimi fiyatlara yansıtmadığı iddia edilen bayiler... Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (6) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler