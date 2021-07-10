Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (6)
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Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (6)

Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (6)
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri % SıralıFon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonlarıİş Portföy Yab. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri % Sıralı

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0973030,62
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,8978820,50
Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu1,0708780,39
Global Md Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu0,1034870,37
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu0,0310500,37
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,8730800,89
Oyak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,0805630,71
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,3166130,64
Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,0077670,59
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu2,0972700,59
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1336603,09
Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu0,9251032,96
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,9722992,75
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu1,9446152,57
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)4,4058572,37
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

HSBC Portföy Değ. Fon148,7083571,51
İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon1,0682341,32
Ata Portföy Bir. Değ. Fon11,0867501,22
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,4308361,13
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,0273151,06
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,2768882,33
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0666512,21
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu2,0302962,20
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu1,0263062,16
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,9215392,04
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

Inveo Portföy Altın Fon1,0547322,39
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0705632,31
Fiba Portföy Altın Fonu0,0414212,29
TEB Portföy Altın Fonu0,1180842,27
Garanti Portföy Altın Fonu0,1388312,26
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0553530,36
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,9783640,36
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0544790,36
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1508770,36
Hedef Portföy Para Piyasası Fonu1,0781010,35

Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,258324-0,68
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,555436-0,28
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,052744-0,24
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,230513-0,12
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,828876-0,08
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,017284-2,12
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,035069-1,87
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,050618-0,99
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,103977-0,73
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,146197-0,41
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,109112-2,57
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF19,067450-1,31
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,105526-1,26
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,071789-1,24
Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,069205-1,22
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,022351-3,23
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,721387-2,88
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon1,018879-2,74
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon0,970478-2,52
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,954651-2,33
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

QNB Finans Portföy Gümüş BYF46,736112-0,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (6) - Haberler Ekonomi
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