Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (5)
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Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (5)

Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (5)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi... Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 12,03 ile Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 12,03 ile Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu oldu.

AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ise yüzde 3,17'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,094691-12,03
İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon1,642601-5,53
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,866574-5,10
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,068979-4,83
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,244205-2,82
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,042651-2,70
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu156,763588-2,58
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,542139-1,92
İş Portföy Teknoloji Karma Fon1,064292-1,89
İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon0,980948-1,38
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,049989-3,17
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,020019-0,96
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,051934-0,49

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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