Son dakika haber | Yatırımcı rehberi (5)
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Son dakika haber | Yatırımcı rehberi (5)

Son dakika haber | Yatırımcı rehberi (5)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri... Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 7,30 ile İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 7,30 ile İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF ise yüzde 3,61'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,101152-7,30
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu1,042151-6,26
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,144122-6,04
Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,952204-5,12
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,102417-5,06
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,639654-3,62
İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)76,13987-3,33
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF20,367667-3,29
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,887811-3,13
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,722693-3,09
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,065469-3,61
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,052632-3,24
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,119028-2,39
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,068856-1,82
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,027724-1,82
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,028522-1,81
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,039892-1,80
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,105662-1,60
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,031758-1,33
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF0,066025-1,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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