Son dakika haber | Yatırımcı rehberi (5)

Son dakika haber: Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 7,87 ile Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 7,87 ile Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon oldu.

BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF ise yüzde 4,50'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: