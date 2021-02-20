Son dakika haber | Yatırımcı rehberi (5)
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Son dakika haber | Yatırımcı rehberi (5)

20.02.2021 11:03 | Son Güncelleme: 20.02.2021 11:03
Son dakika haber | Yatırımcı rehberi (5)

Son dakika haber: Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 7,87 ile Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 7,87 ile Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon oldu.

BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF ise yüzde 4,50'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,901376-7,87
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,100956-6,73
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,099722-4,82
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF13,791070-4,64
Fiba Portföy Altın Fonu0,032872-4,53
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,055867-4,51
Garanti Portföy Altın Fonu0,109867-4,50
TEB Portföy Altın Fonu0,093528-4,48
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,613726-4,44
İş Portföy Altın Fonu0,043245-4,44
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,041834-4,50
NN Hay. Em. Altın EYF0,025939-4,49
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,041849-4,47
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,046076-4,46
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,040962-4,45
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,043127-4,44
VEM Altın Katılım EYF0,044535-4,43
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,042886-4,41
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,044283-4,40
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,039218-4,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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