Son dakika haber | Yatırımcı rehberi (5)
20.02.2021 11:03 | Son Güncelleme: 20.02.2021 11:03
Son dakika haber: Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 7,87 ile Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon oldu.
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 7,87 ile Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon oldu.
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF ise yüzde 4,50'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,901376
|-7,87
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,100956
|-6,73
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,099722
|-4,82
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|13,791070
|-4,64
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,032872
|-4,53
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,055867
|-4,51
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,109867
|-4,50
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,093528
|-4,48
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,613726
|-4,44
|İş Portföy Altın Fonu
|0,043245
|-4,44
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,041834
|-4,50
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,025939
|-4,49
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,041849
|-4,47
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,046076
|-4,46
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,040962
|-4,45
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,043127
|-4,44
|VEM Altın Katılım EYF
|0,044535
|-4,43
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,042886
|-4,41
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,044283
|-4,40
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,039218
|-4,39
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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