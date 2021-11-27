Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 15,34 ile İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu oldu.

Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF ise yüzde 13,86'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: