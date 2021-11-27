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Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (4)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (4)

Son dakika haberlerine göre Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 15,34 ile İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 15,34 ile İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu oldu.

Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF ise yüzde 13,86'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,17397715,34
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,05311713,77
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,02633812,82
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım ( Döviz ) Fonu0,04736912,11
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,16022611,89
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,21714211,81
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu5,10247911,78
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,14753611,29
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,17343811,13
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,20789811,11
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,01356513,86
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,21175611,08
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,15229210,99
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,02159110,93
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,14258710,78
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,14609910,74
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,21311910,72
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,06332010,67
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,08216710,59
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,18583510,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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