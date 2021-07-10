Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (4)
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Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (4)

Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (4)
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi: Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,09 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,09 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu.

"Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ise yüzde 3,80'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1336603,09
Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu0,9251032,96
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,9722992,75
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu1,9446152,57
Inveo Portföy Altın Fon1,0547322,39
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)4,4058572,37
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,4993182,36
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,2768882,33
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0705632,31
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu2,0610392,30
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0168553,80
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0547642,29
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0529812,29
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0176792,29
NN Hay. Em. Altın EYF0,0329222,28
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,0584082,28
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0528592,27
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0561202,25
VEM Altın Katılım EYF0,0563802,21
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0520212,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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