Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (4)

Son dakika ekonomi haberi: Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,09 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,09 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu.

"Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ise yüzde 3,80'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: