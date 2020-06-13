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Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (4)

Son dakika haberlerine göre Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 2,95'lik getiriyle Ziraat Portföy Altın Katılım BYF oldu.

Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (4)
13.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:07

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 2,95'lik getiriyle Ziraat Portföy Altın Katılım BYF oldu.

Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF ise yüzde 2,13'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 38,227521 2,95
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,098854 2,83
QNB Finans Portföy Altın BYF 33,991839 2,78
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,041622 2,38
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038175 2,33
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 25,719084 2,18
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034534 2,18
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,138741 2,14
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,833758 2,12
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,053927 2,07
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,019041 2,13
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,040371 2,05
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024854 2,04
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,040674 2,04
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,040895 2,03
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,038724 2,03
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,039532 2,03
NN Hay. Em. Altın EYF 0,024594 2,02
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,042129 2,02
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,039642 2,02

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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