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Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (3)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (3)

Son dakika ekonomi haberine göre Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,46, BES fonları ise yüzde 0,27 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,46, BES fonları ise yüzde 0,27 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,77 ile karma ve değişken fon ve kıymetli madenler fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen bulunmuyor.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 0,90 ile hisse senedi fonları iken, bu fonlar arasında en fazla yüzde 0,31 ile karma ve esnek fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları0,4635830646
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,6273638
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,4733229
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,13796415
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,77847310
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,4139372
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,7714122
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3336350
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)0,2725719066
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,89522824
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,10522
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,9030264
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,311117635
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,7229290
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,3815141
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,3315150

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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