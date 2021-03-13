Son dakika haber... Yatırımcı rehberi (3)
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Son dakika haber... Yatırımcı rehberi (3)

13.03.2021 11:01 | Son Güncelleme: 13.03.2021 11:05
Son dakika haber... Yatırımcı rehberi (3)

Son dakika haber... Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,72, BES fonları yüzde 0,17 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,72, BES fonları yüzde 0,17 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 2,03 ile hisse senedi fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 0,98 ile fon sepeti fonları iken, bu fonlar arasında en fazla yüzde 0,28 ile karma ve esnek fonlar geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları0,7232026947
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,25724921
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları1,1925231
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları2,03725813
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,64736310
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,5137352
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları1,2413130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3128280
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)0,1726519075
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,13541935
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,98550
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,9729281
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,281177839
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,6728280
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,9716160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,2916160
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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