Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (10)
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Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (10)

Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (10)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Bera...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Bera Holding10,879,4814,66
Hedef Girişim2,942,6510,94
Zorlu Enerji1,721,579,55
Eczacıbaşı İlaç6,546,038,46
Çimsa27,1425,088,21
RTA Laboratuvarları23,4821,787,81
Doğuş Otomotiv29,1627,107,60
Çemaş Döküm1,291,207,50
Gübre Fabrik.53,9050,207,37
Brisa22,6821,206,98
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Borusan Yat. Paz.450,40470,00-4,17
Karsan Otomotiv3,793,92-3,32
Ereğli Demir Çelik18,1118,71-3,21
Enka İnşaat10,4610,80-3,15
Aksa19,1319,70-2,89
Erbosan130,90134,40-2,60
Koç Holding23,0423,60-2,37
Şişe Cam8,768,97-2,34
Kardemir (D)7,607,74-1,81
İhlas Holding0,560,57-1,75
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi

Garanti Bankası5.271.027.617

Türk Hava Yolları3.724.040.548

Tüpraş2.339.228.414

Yapı ve Kredi Bank.2.093.504.400

Sasa Polyester1.897.308.769

Koza Altın1.827.117.152

Kardemir (D)1.704.487.411

Ereğli Demir Çelik1.683.051.731

Şişe Cam1.676.272.872

Akbank1.498.674.368

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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