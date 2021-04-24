Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (10)

Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Fenerbahçe...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 33,68 29,00 16,14 Anadolu Efes 22,74 22,16 2,62 Jantsa Jant Sanayi 720,00 712,40 1,07 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 2,60 3,35 -22,39 Kartonsan 50,40 61,35 -17,85 Esenboğa Elektrik 29,40 35,34 -16,81 Konya Çimento 845,50 972,10 -13,02 Çemtaş 14,93 17,10 -12,69 Bera Holding 24,40 27,86 -12,42 Net Holding 5,03 5,74 -12,37 Ege Endüstri 1249,90 1419,70 -11,96 Alarko GMYO 21,74 24,60 -11,63 Netaş Telekom. 22,62 25,40 -10,94 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Ereğli Demir Çelik 5.562.173.384 Garanti Bankası 5.518.172.729 Petkim 4.294.627.246 Kardemir (D) 2.575.329.155 Koza Altın 2.396.401.734 Türk Hava Yolları 2.134.611.816 Şişe Cam 1.989.398.122 Sasa Polyester 1.753.061.259 Emlak Konut GMYO 1.668.186.791 Akbank 1.584.726.275 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu Torino'nun gözlemcileri, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmayı izlemeye gelecek Altının kilogramı 473 bin 950 liraya yükseldi