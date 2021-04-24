Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (10)
Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Fenerbahçe...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Fenerbahçe Futbol
|33,68
|29,00
|16,14
|Anadolu Efes
|22,74
|22,16
|2,62
|Jantsa Jant Sanayi
|720,00
|712,40
|1,07
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|2,60
|3,35
|-22,39
|Kartonsan
|50,40
|61,35
|-17,85
|Esenboğa Elektrik
|29,40
|35,34
|-16,81
|Konya Çimento
|845,50
|972,10
|-13,02
|Çemtaş
|14,93
|17,10
|-12,69
|Bera Holding
|24,40
|27,86
|-12,42
|Net Holding
|5,03
|5,74
|-12,37
|Ege Endüstri
|1249,90
|1419,70
|-11,96
|Alarko GMYO
|21,74
|24,60
|-11,63
|Netaş Telekom.
|22,62
|25,40
|-10,94
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Ereğli Demir Çelik
|5.562.173.384
|Garanti Bankası
|5.518.172.729
|Petkim
|4.294.627.246
|Kardemir (D)
|2.575.329.155
|Koza Altın
|2.396.401.734
|Türk Hava Yolları
|2.134.611.816
|Şişe Cam
|1.989.398.122
|Sasa Polyester
|1.753.061.259
|Emlak Konut GMYO
|1.668.186.791
|Akbank
|1.584.726.275
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
Haber Yorumları
500