Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (10)
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Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (10)

Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (10)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Fenerbahçe...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Fenerbahçe Futbol33,6829,0016,14
Anadolu Efes22,7422,162,62
Jantsa Jant Sanayi720,00712,401,07
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Odaş Elektrik2,603,35-22,39
Kartonsan50,4061,35-17,85
Esenboğa Elektrik29,4035,34-16,81
Konya Çimento845,50972,10-13,02
Çemtaş14,9317,10-12,69
Bera Holding24,4027,86-12,42
Net Holding5,035,74-12,37
Ege Endüstri1249,901419,70-11,96
Alarko GMYO21,7424,60-11,63
Netaş Telekom.22,6225,40-10,94
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi

Ereğli Demir Çelik5.562.173.384

Garanti Bankası5.518.172.729

Petkim4.294.627.246

Kardemir (D)2.575.329.155

Koza Altın2.396.401.734

Türk Hava Yolları2.134.611.816

Şişe Cam1.989.398.122

Sasa Polyester1.753.061.259

Emlak Konut GMYO1.668.186.791

Akbank1.584.726.275

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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