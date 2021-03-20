Son dakika haber... Yatırımcı rehberi (10)
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Son dakika haber... Yatırımcı rehberi (10)

20.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 20.03.2021 11:15
Son dakika haber... Yatırımcı rehberi (10)

Son dakika haberler: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ford...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ford Otosan228,40179,4027,31
Logo Yazılım170,40147,4015,60
Ege Endüstri1724,501555,0010,90
Mavi Giyim57,7052,709,49
Şok Marketler Ticaret13,6912,578,91
Net Holding5,795,348,43
Türk Traktör241,40225,906,86
Verusa Holding64,4061,005,57
Vestel31,6430,683,13
Ülker Bisküvi24,6424,002,67
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Bera Holding22,7625,26-9,90
Bagfaş24,7227,30-9,45
Selçuk Ecza Deposu11,0012,14-9,39
İş Y. Men. Değ.17,3019,00-8,95
Anadolu Efes23,3425,54-8,61
İhlas Gayrimenkul1,091,19-8,40
Emlak Konut GMYO2,102,29-8,30
Borusan Mannesmann30,9233,56-7,87
Kerevitaş Gıda5,926,42-7,79
Aygaz15,8517,15-7,58
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi

Garanti Bankası9.011.303.677

Ford Otosan7.400.691.181

Türk Hava Yolları6.103.669.748

Şişe Cam5.658.775.088

Kardemir (D)4.598.101.611

Petkim4.179.376.872

Koza Altın3.897.502.211

Otokar3.894.348.479

Sasa Polyester3.468.499.376

Odaş Elektrik3.066.999.783

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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