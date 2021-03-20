Son dakika haber... Yatırımcı rehberi (10)
20.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 20.03.2021 11:15
Son dakika haberler: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ford...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ford Otosan
|228,40
|179,40
|27,31
|Logo Yazılım
|170,40
|147,40
|15,60
|Ege Endüstri
|1724,50
|1555,00
|10,90
|Mavi Giyim
|57,70
|52,70
|9,49
|Şok Marketler Ticaret
|13,69
|12,57
|8,91
|Net Holding
|5,79
|5,34
|8,43
|Türk Traktör
|241,40
|225,90
|6,86
|Verusa Holding
|64,40
|61,00
|5,57
|Vestel
|31,64
|30,68
|3,13
|Ülker Bisküvi
|24,64
|24,00
|2,67
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|22,76
|25,26
|-9,90
|Bagfaş
|24,72
|27,30
|-9,45
|Selçuk Ecza Deposu
|11,00
|12,14
|-9,39
|İş Y. Men. Değ.
|17,30
|19,00
|-8,95
|Anadolu Efes
|23,34
|25,54
|-8,61
|İhlas Gayrimenkul
|1,09
|1,19
|-8,40
|Emlak Konut GMYO
|2,10
|2,29
|-8,30
|Borusan Mannesmann
|30,92
|33,56
|-7,87
|Kerevitaş Gıda
|5,92
|6,42
|-7,79
|Aygaz
|15,85
|17,15
|-7,58
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|9.011.303.677
|Ford Otosan
|7.400.691.181
|Türk Hava Yolları
|6.103.669.748
|Şişe Cam
|5.658.775.088
|Kardemir (D)
|4.598.101.611
|Petkim
|4.179.376.872
|Koza Altın
|3.897.502.211
|Otokar
|3.894.348.479
|Sasa Polyester
|3.468.499.376
|Odaş Elektrik
|3.066.999.783
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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