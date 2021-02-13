Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (10)
13.02.2021 11:11 | Son Güncelleme: 13.02.2021 11:11
Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Sasa...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|34,42
|27,80
|23,81
|Türk Traktör
|204,40
|178,50
|14,51
|Koza Madencilik
|18,32
|16,08
|13,93
|Koza Altın
|144,20
|127,40
|13,19
|İpek Doğal Enerji
|14,89
|13,29
|12,04
|Yataş
|17,36
|15,60
|11,28
|Alarko Holding
|11,29
|10,35
|9,08
|Koç Holding
|22,70
|21,26
|6,77
|Good-Year
|9,48
|8,88
|6,76
|Aksa
|15,98
|14,99
|6,60
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sok Marketler Ticaret
|12,82
|14,48
|-11,46
|Doğan Holding
|3,58
|4,02
|-10,95
|Halk GMYO
|3,63
|3,86
|-5,96
|Kartonsan
|80,80
|85,90
|-5,94
|Migros Ticaret
|43,46
|46,12
|-5,77
|Selçuk Ecza Deposu
|12,90
|13,64
|-5,43
|T.S.K.B.
|1,75
|1,85
|-5,41
|Hektaş
|26,58
|28,02
|-5,14
|Oyak Çimento
|8,27
|8,67
|-4,61
|Ege Endüstri
|1672,20
|1745,70
|-4,21
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Koza Altın
|14.718.753.970
|Emlak Konut GMYO
|8.943.238.585
|Doğan Holding
|8.457.003.811
|Garanti Bankası
|7.837.266.636
|Petkim
|5.910.362.881
|Şişe Cam
|5.528.893.719
|Sasa Polyester
|3.862.051.057
|Odaş Elektrik
|3.819.224.293
|Kardemir (D)
|3.747.224.247
|Koza Madencilik
|3.639.889.185
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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