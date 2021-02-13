Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (10)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (10)

13.02.2021 11:11 | Son Güncelleme: 13.02.2021 11:11
Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (10)

Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Sasa...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Sasa Polyester34,4227,8023,81
Türk Traktör204,40178,5014,51
Koza Madencilik18,3216,0813,93
Koza Altın144,20127,4013,19
İpek Doğal Enerji14,8913,2912,04
Yataş17,3615,6011,28
Alarko Holding11,2910,359,08
Koç Holding22,7021,266,77
Good-Year9,488,886,76
Aksa15,9814,996,60
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Sok Marketler Ticaret12,8214,48-11,46
Doğan Holding3,584,02-10,95
Halk GMYO3,633,86-5,96
Kartonsan80,8085,90-5,94
Migros Ticaret43,4646,12-5,77
Selçuk Ecza Deposu12,9013,64-5,43
T.S.K.B.1,751,85-5,41
Hektaş26,5828,02-5,14
Oyak Çimento8,278,67-4,61
Ege Endüstri1672,201745,70-4,21
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi

Koza Altın14.718.753.970

Emlak Konut GMYO8.943.238.585

Doğan Holding8.457.003.811

Garanti Bankası7.837.266.636

Petkim5.910.362.881

Şişe Cam5.528.893.719

Sasa Polyester3.862.051.057

Odaş Elektrik3.819.224.293

Kardemir (D)3.747.224.247

Koza Madencilik3.639.889.185

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mehmet Ali Çelebi Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Meryem Uzerli Seren Serengil
Spor Ali Koç Erol Bulut Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Türk Doğum İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (10) - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 11:14:48. #1.15#
title