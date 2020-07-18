Son dakika haber | Yatırımcı rehberi (10)
Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Torunlar GMYO 4,73 3,63 30,30
Sasa...
18.07.2020 11:09 | Son Güncelleme: 18.07.2020 11:09
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Torunlar GMYO
|4,73
|3,63
|30,30
|Sasa Polyester
|13,93
|10,93
|27,45
|Kartonsan
|604,50
|490,00
|23,37
|Güneş Sigorta
|4,97
|4,15
|19,76
|Kerevitaş Gıda
|5,81
|4,87
|19,30
|Netaş Telekom.
|17,73
|14,87
|19,23
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,03
|6,85
|17,23
|Özak GMYO
|4,88
|4,23
|15,37
|Gözde Girişim
|5,39
|4,70
|14,68
|Halk GMYO
|2,53
|2,23
|13,45
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|3,32
|3,43
|-3,21
|Trakya Cam
|4,46
|4,51
|-1,11
|Migros Ticaret
|41,60
|41,88
|-0,67
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|5.944.605.532
|Garanti Bankası
|4.022.070.927
|Sasa Polyester
|3.727.385.258
|Trakya Cam
|3.509.623.198
|Türk Hava Yolları
|3.389.241.964
|Şişe Cam
|3.028.701.694
|Odaş Elektrik
|2.953.468.223
|Aselsan
|2.728.384.536
|Ereğli Demir Çelik
|2.366.468.513
|Güneş Sigorta
|1.920.058.715
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Kaynak: AA