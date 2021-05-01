Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (1)
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Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (1)

Son dakika haber! Yatırımcı rehberi (1)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,92 kazançla 1.397,82 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.343,58 puanı, en yüksek 1.406,51 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 4,66 artışla 1.311,44 puana, Sanayi Endeksi yüzde 5,23 kazançla 2.605,35 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,79 primle 1.101,50 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 5,16 değerle 1.887,95 puana yükseldi.

Bera Holding en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 34,18 ile Bera Holding oldu. Onu yüzde 19,42 ile TAV Havalimanları, yüzde 16,56 ile Pegasus izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 15,08 ile Fenerbahçe Futbol, yüzde 5,79 ile Teknosa İç ve Dış Ticaret, yüzde 5,00 ile Odaş Elektrik şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 6 milyar 114 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 4 milyar 700 milyon lirayla Garanti Bankası, 4 milyar 251 milyon lirayla Türk Hava Yolları yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 66 milyar 640 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 61 milyar 690 milyon lirayla Ford Otosan ve 46 milyar 432 milyon lirayla Koç Holding şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar düştü

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,15 azalışla 471,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,11 kayıpla 3 bin 129 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,86 değer kaybederek 8,3010 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,68 azalışla 10,0240 lira oldu.

Geçen hafta 11,5300 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,07'lik sınırlı artışla 11,5380 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,68 kazançla 9,1360 liradan alıcı buldu.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,23 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,04 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,93 ile hisse senedi fonları oldu.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 470 lira seviyesinden işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 470 lira seviyesinden işlem görüyor
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