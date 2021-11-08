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Son dakika haber! Yatırım fonu istatistikleri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber! Yatırım fonu istatistikleri

Son dakika haberleri: Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,28 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,99 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,28 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,99 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,2891066195
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,2172720
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,3235323
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,26695613
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,30887711
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,2042411
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,9912120
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,1337370
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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