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Son dakika haber... Yatırım fonu istatistikleri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber... Yatırım fonu istatistikleri

Son dakika haberleri: Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,48 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,51 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,48 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,51 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,4890965446
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,2172720
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,9635341
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,5169681
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,7187870
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,1342402
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,0212120
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0537370
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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