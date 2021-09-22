Son dakika haber! Yatırım fonu istatistikleri - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Yatırım fonu istatistikleri

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber! Yatırım fonu istatistikleri

Son dakika haberler: Yatırım fonları bugün değişim göstermezken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,24 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün değişim göstermezken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,24 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,00353186167
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,03715318
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,01311417
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,23791465
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,11832855
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,01392712
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,2414140
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0536360
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Uluslararası mahkeme FETÖ davasında Türkiye'yi haklı buldu

Uluslararası mahkeme FETÖ davasında Türkiye'yi haklı buldu

 Ünlü Yatırım Holding, yatırım bankası kurmak için BDDK'ya başvurdu

Ünlü Yatırım Holding, yatırım bankası kurmak için BDDK'ya başvurdu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Gazeteler Adil Karaismailoğlu
Magazin Kenan İmirzalıoğlu Gülşen Pınar Deniz Mehmet Ali Erbil
Spor Marcao
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Süleyman Soylu Şans Oyunları Kerem Aktürkoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber! Yatırım fonu istatistikleri - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 15:08:13. #1.11#