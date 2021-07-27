Son dakika haber: Yatırım fonu istatistikleri
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Son dakika haber: Yatırım fonu istatistikleri

Son dakika haber: Yatırım fonu istatistikleri
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Son dakika habere göre Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,18 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en çok kazandıranlar yüzde 0,40 ile "Fon Sepeti Fonları ile "Karma ve Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,18 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en çok kazandıranlar yüzde 0,40 ile "Fon Sepeti Fonları ile "Karma ve Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,1834127070
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,2171665
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,4030282
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,07763145
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,40806713
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,1338371
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,2113103
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0533311
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(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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