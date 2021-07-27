Son dakika haber: Yatırım fonu istatistikleri

Son dakika habere göre Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,18 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en çok kazandıranlar yüzde 0,40 ile "Fon Sepeti Fonları ile "Karma ve Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,18 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en çok kazandıranlar yüzde 0,40 ile "Fon Sepeti Fonları ile "Karma ve Değişken Fon" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: