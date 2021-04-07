Son dakika haber... Yatırım fonu istatistikleri
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Son dakika haber... Yatırım fonu istatistikleri

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber... Yatırım fonu istatistikleri

Son dakika haberlerine göre Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,04 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,08 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,04 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,08 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,04325220105
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,1572702
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,1726224
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,8273964
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,02744727
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0037298
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları1,0813130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0530300
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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