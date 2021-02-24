Son dakika haber... Yatırım fonu istatistikleri
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Son dakika haber... Yatırım fonu istatistikleri

24.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:29
Son dakika haber... Yatırım fonu istatistikleri

Son dakika haber: Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,13 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,49 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,13 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,49 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,13316160155
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,1170682
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,1523419
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-1,3671467
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,54741558
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,0837289
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları1,4913130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0428280
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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