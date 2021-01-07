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Son dakika haber | Yatırım fonu istatistikleri

07.01.2021 15:35 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:38
Son dakika haber | Yatırım fonu istatistikleri

Son dakika haber: Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,06 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,20 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,06 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,20 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları-0,0630322578
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları-0,19715120
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları-0,1318612
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,2068626
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,11715516
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,04352411
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları-0,6913013
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0427270
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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