Son dakika haber! Yatak odası yangında kullanılamaz hale geldi
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Son dakika haber! Yatak odası yangında kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Yatak odası yangında kullanılamaz hale geldi

Son dakika haber: Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında bir evin yatak odası kullanılmaz hale geldi.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında bir evin yatak odası kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Meliha Tanrıkulu'nun Cumhuriyet Mahallesi, Çetin Sokaktaki kızı ile birlikte yaşadığı evin yatak odasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Söndürülen yangında yatak odasındaki eşyalar kül oldu.

Meliha Tanrıkulu, evde kiracı olarak oturduğunu belirterek, "Kızım ile birlikte bu evde yaşıyorum. Başımıza böyle talihsiz bir olay geldi. Canımıza bir şey olmadığı için şükür ediyoruz. Şimdi bu eşyaları nasıl geri alacağımızı kara kara düşünüyoruz. Allah daha beter felaketlerden bizleri korusun" ifadelerini kullandı. - ADANA

Son dakika haber! Yatak odası yangında kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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