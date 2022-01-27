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Son dakika haber | Yatağında ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze'nin anne ve babası tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Yatağında ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze'nin anne ve babası tutuklandı Muğla'nın Bodrum ilçesinden yatağında ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun anne ve babası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Yatağında ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze'nin anne ve babası tutuklandı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinden yatağında ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun anne ve babası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mazı Mahallesi Çocuk Mezarlığı mevkiinde ailesiyle yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Gamze Sakallıoğlu yatağında annesi tarafından ölü bulunmuştu. Otopsi sonucunda Gamze'nin boyun kemiğinde kırık tespit edilmesi üzerine anne ve babası gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında yakınlarının da ifadesi alındı. Anne T.S ve baba M.H.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haber | Yatağında ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze'nin anne ve babası tutuklandı

Son dakika haber | Yatağında ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze'nin anne ve babası tutuklandı

Son dakika haber | Yatağında ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze'nin anne ve babası tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - 3. Sayfa

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Haber

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