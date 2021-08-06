Son dakika haber... Yatağan ve Menteşe ilçesindeki yangınlar havadan görüntülendi
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Son dakika haber... Yatağan ve Menteşe ilçesindeki yangınlar havadan görüntülendi

Son dakika haber... Yatağan ve Menteşe ilçesindeki yangınlar havadan görüntülendi
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Muğla'nın Yatağan ve Menteşe ilçesindeki yangınları söndürme çalışmaları sürüyor.

Muğla'nın Yatağan ve Menteşe ilçesindeki yangınları söndürme çalışmaları sürüyor.

Bölgede devam eden yangınlar, Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden gelen ekiplerin de katkısıyla havadan ve karadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Menteşe Mahallesi ile Yatağan ilçesinde devam eden orman yangını, yangın söndürme uçaklarındaki personel tarafından havadan görüntülendi.

Görüntülerde, İspanya ve İran uçaklarından alevlere yapılan müdahale yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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