Son dakika haberleri: Yaşlı kadını 6 lira için öldüren kurye hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Yaşlı kadını 6 lira için öldüren kurye hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi

Son dakika haberleri: Yaşlı kadını 6 lira için öldüren kurye hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Bakırköy'de geçen yıl pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 77 yaşındaki Meral Ahmetoğlu'nu 6 lira için boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan kurye Recep Yaz hakkında savcı ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Bakırköy'de geçen yıl pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 77 yaşındaki Meral Ahmetoğlu'nu 6 lira için boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan kurye Recep Yaz hakkında savcı ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Recep Yaz katılmazken, tutuksuz sanıklardan Mertcan Macit ve taraf avukatları geldi.

Duruşmada mütaalasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Recep Yaz'ın, husumetli olduğu için isimlerini verdiği kardeşler Uğurcan Macit ve Mertcan Macit'e dair cinayetin işlendiği evde delil elde edilemediğini bildirerek, ikili hakkında beraat kararı verilmesini istedi.Savcı, Recep Yaz'ın ise, kurye olarak çalışması nedeniyle yaşlı kadının yalnız yaşadığını bildiğini, gece yarısı evine giderek cinayeti işlediğini ve 1 telefon, 2 yüzük, 1 saat, 2 banka kartını alıp, kaçtığını anlattı.  Sanığın, öldürme eylemini işlediği yağma suçunu gizlemek amacı ile gerçekleştirdiğini ifade edere, Yaz'ın 'nitelikli kasten öldürme' suçunda ağırlaştırılmış müebbet, 'nitelikli yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Duruşma, mütalaaya karşı savunmaların hazırlanmaları için ertelendi.İDDİANAMEDENBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede korkunç cinayet şöyle anlatıldı: 9 Nisan 2020 tarihinde, Meral Ahmetoğlu evinde ölü bulundu. Yapılan çalışmalar sonunda evden en son kurye Recep Yaz'ın çıktığı belirlendi. Yaşlı kadının daha önce verdiği 6 liralık döner sipariinin parasını almak için sık sık eve geldği saptanan şüpheli yakalandı. Kurye Recep Yaz,  cinayeti kardeşler Uğurcan Macit ve Mertcan Macit ile birlikte işlediğini itiraf etti. Kardeşler de yakalanarak, gözaltına alındı: Kardeşler ise ifadelerinde Recep Yaz'ın kendilerine borçlu olduğunu, borcunu cep telefonu, yüzük ve saat getirerek, ödediğini öldürme ve yağma olaylarıyla ilgili bilgilerinin olmadığını söyledi. Eve yapılan incelemede ise şüpheli Recep Yaz'a ait olduğu tespit edilen 17 parmak izi saptandı. Şüphelilerin alacak isteme bahanesiyle evine gittikleri kadını, soygun yapmak maksadıyla boğarak öldürdükleri ve ziynet eşyalarını alarak kaçtıkları kaydedilen iddianamede şüpheliler hakkında "Bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürmek" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Ayrıca "Gece vakti birden fazla kişiyle birlikte nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları

istendi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
Kırtasiyeci, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu
Kırtasiyeci, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Esra Erol Cem Yılmaz Meral Kaplan
Spor Rıza Kayaalp Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Yaşlı kadını 6 lira için öldüren kurye hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 13:57:54. #1.14#

title