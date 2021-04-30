Son dakika haberleri: Yaşlı kadını 6 lira için öldüren kurye hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi

Son dakika haberi... Bakırköy'de geçen yıl pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 77 yaşındaki Meral Ahmetoğlu'nu 6 lira için boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan kurye Recep Yaz hakkında savcı ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.