Son dakika haber... Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
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Son dakika haber... Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Son dakika haber... Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Aydın'ın Efeler ilçesinde yalnız yaşayan 73 yaşındaki Kübra Karademir evinde oğlu tarafından ölü bulundu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yalnız yaşayan 73 yaşındaki Kübra Karademir evinde oğlu tarafından ölü bulundu.

Olay, Girne Mahallesi Ormancı Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kübra Karademir'in oğlu annesinden bir süre haber alamadı. Annesinin sağlık durumundan şüphe duyan Karademir'in oğlu eve geldi. Kapıyı açarak içeriye girdiğinde annesini yerde hareketsiz halde yatarken bulan şahıs durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Karademir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Karademir'in ölüm haberi yakınlarını yasa boğarken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Son dakika haber... Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Son dakika haber... Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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