Son dakika haberi: Yaşlı çift ve torunları yangından böyle kurtarıldı
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Son dakika haberi: Yaşlı çift ve torunları yangından böyle kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Yaşlı çift ve torunları yangından böyle kurtarıldı Bir vatandaş alevlerin arasına daldı Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden yangında alevler evlerine yaklaşan yaşlı çift ve torunları vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Yaşlı çift ve torunları yangından böyle kurtarıldı

Bir vatandaş alevlerin arasına daldı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden yangında alevler evlerine yaklaşan yaşlı çift ve torunları vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Bir vatandaş ise alevlerin arasına su hortumu ile girdi.

Manavgat ilçesinde öğleden sonra başlayan yangın Yeniköy Mahallesi'nde etkisini devam ettiriyor. Çok sayıda ekip karadan ve havadan söndürme çalışmalarına devam ediyor. Jandarma ekipleri yol boyunca ekiplerin rahat çalışabilmesi için gerekli önlemleri alıyor. Vatandaşlar ise endişeli gözlerle çalışmaları yakından takip ediyor. Bazı vatandaşlar ise evlerin önünü hortumlarla soğutmaya çalıştı. Yeniköy Mahallesi'nin dışında devam eden yangın kısa sürede mahalleye yaklaştı. Rüzgarın da etkisiyle mahallenin içindeki bazı zeytin bahçeleri alev aldı. Bahçenin içine bir vatandaş elinde su hortumu ile girse de başarılı olamadı. Ev sahibi kadının ise feryatları duyuldu. Evde bulunan yaşlı çift ve torunları vatandaşlar tarafından tahliye edildi. Yaşlı çift, belediye ekiplerinde araca alınarak bölgeden uzaklaştırıldı. Yangının yakınındaki çiftliklerden büyükbaş hayvanlar da tahliye edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Son dakika haberi: Yaşlı çift ve torunları yangından böyle kurtarıldı
Son dakika haberi: Yaşlı çift ve torunları yangından böyle kurtarıldı
Son dakika haberi: Yaşlı çift ve torunları yangından böyle kurtarıldı
Son dakika haberi: Yaşlı çift ve torunları yangından böyle kurtarıldı
Son dakika haberi: Yaşlı çift ve torunları yangından böyle kurtarıldı
Son dakika haberi: Yaşlı çift ve torunları yangından böyle kurtarıldı
Son dakika haberi: Yaşlı çift ve torunları yangından böyle kurtarıldı
Son dakika haberi: Yaşlı çift ve torunları yangından böyle kurtarıldı
Son dakika haberi: Yaşlı çift ve torunları yangından böyle kurtarıldı
Son dakika haberi: Yaşlı çift ve torunları yangından böyle kurtarıldı
Son dakika haberi: Yaşlı çift ve torunları yangından böyle kurtarıldı
Son dakika haberi: Yaşlı çift ve torunları yangından böyle kurtarıldı
Son dakika haberi: Yaşlı çift ve torunları yangından böyle kurtarıldı
Son dakika haberi: Yaşlı çift ve torunları yangından böyle kurtarıldı
Son dakika haberi: Yaşlı çift ve torunları yangından böyle kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsa Akar

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