Son dakika haber... Yaşlı adam, uykudaki karısını vurarak öldürdü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Yaşlı adam, uykudaki karısını vurarak öldürdü

Son dakika haber... Yaşlı adam, uykudaki karısını vurarak öldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Bursa'da yatağında uyurken eşi Ali Kemal U. (81) tarafından başından tüfekle vurulan Gülser U. (77) hayatını kaybetti.

BURSA (İHA) - Bursa'da yatağında uyurken eşi Ali Kemal U. (81) tarafından başından tüfekle vurulan Gülser U. (77) hayatını kaybetti. Olayın ardından yakınlarını arayarak durumu anlatan Ali Kemal U., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Gemlik ilçesi Yeni Sahil Kafoğlu Bloklarında meydana geldi. İddiaya göre, Ali Kemal U., henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı karısı Gülser U.'yu uyuduğu esnada tüfekle başından vurdu. Gülser U. burada hayatını kaybederken, Ali Kemal U. kızını arayarak, 'Anneni öldürdüm' dedi. Gülser U.'nun kızı babasının telefonu üzerine durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ali Kemal U.'nun evine giden polis ekipleri, Gülser U.'nun yataktaki cansız bedeniyle karşılaştı. Ekipler tarafından gözaltına alınan Ali Kemal U., ilk olarak cinayeti neden işlediğini bilmediğini söyledi. Yaşlı kadının cansız bedeni, Bursa Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ali Kemal U.'nun emniyetteki sorgusu sürüyor.

(Hurşit Topal/ İHA)

Son dakika haber... Yaşlı adam, uykudaki karısını vurarak öldürdü

Son dakika haber... Yaşlı adam, uykudaki karısını vurarak öldürdü

Son dakika haber... Yaşlı adam, uykudaki karısını vurarak öldürdü

Son dakika haber... Yaşlı adam, uykudaki karısını vurarak öldürdü

Son dakika haber... Yaşlı adam, uykudaki karısını vurarak öldürdü

Valilikten tepki çeken gözaltı ile ilgili açıklama: 'Görevliler hakkında soruşturma başlatılmıştır'

Valilikten tepki çeken gözaltı ile ilgili açıklama: "Görevliler hakkında soruşturma başlatılmıştır"

 FETÖ'nün yelpazecisi: Hayranlığım olduğu için gitmiştim

FETÖ'nün yelpazecisi: Hayranlığım olduğu için gitmiştim

 Alkollü geldiği hastanede doktora kafa atıp kaşını yardı (2)

Alkollü geldiği hastanede doktora kafa atıp kaşını yardı (2)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title