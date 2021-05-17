Erzurum'da yaşlı adam tarlada namaz kılarken hayatını kaybetti

Erzurum'da yaşlı adam tarlada namaz kılarken hayatını kaybetti Erzurum'da 72 yaşında ki Rauf Kasil isimli vatandaş bahçesinde namaz kıldığı sırada geçirdiği rahatsızlık sonrası su kanalına düşerek hayatını kaybetti.

Erzurum'da yaşlı adam tarlada namaz kılarken hayatını kaybetti

ERZURUM - Erzurum'da 72 yaşında ki Rauf Kasil isimli vatandaş bahçesinde namaz kıldığı sırada geçirdiği rahatsızlık sonrası su kanalına düşerek hayatını kaybetti. Yaşlı adamı boş olan su kanalında çiftçiler bulurken olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Edinilen bilgilere göre olay, Merkez Yakutiye İlçesine bağlı Şükrüpaşa Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Mahallede ki tarlasında erken saatlerde ekim işleriyle uğraşan 72 yaşında ki Rauf Kasil öğlen namazını kılmak için tarla kenarında bulunan barakasının yanına geldi. Burada ayakkabılarını çıkarttıktan sonra seccadenin üzerine çıkan Kasil henüz sebebi bilinmeyen bir nedende dolayı dengesini kaybederek barakanın yanında bulunan su kanalına düştü. Boş olan su kanalına yuvarlanan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevrede ki çiftçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine ulaştığında yaşlı adamın hayatını kaybettiği tespit edildi. İlk incelemelere göre güneş altında kalan adamın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. 72 yaşında ki Rauf Kasil yapılan incelemelerin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan Kasil'in ölüm haberini alan çocukları ise sinir krizi geçirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEFA TETİK