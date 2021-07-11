Son dakika haber! Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Son dakika haberleri... Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı Hacıreissökü Köyü Emecem Mahallesi'nde ikamet eden 79 yaşındaki Hüseyin Sönmez, jandarma ekiplerince evinde ölü bulundu. Olay yerindeki incelemelerinin otopsi için morga kaldırılan Sönmez'in cenazesi, Hacıreissökü Köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı