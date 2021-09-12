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Yaşlı adam apartman merdivenlerinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'te yalnız yaşayan yaşlı adam, apartman merdivenlerinde ölü bulundu.

Karabük'te yalnız yaşayan yaşlı adam, apartman merdivenlerinde ölü bulundu.

Olay, Şirinevler Mahallesi Peyami Safa Caddesi'nde meydana geldi. Mesut İnce'nin (69) 6 katlı apartmanın merdiveninde hareketsiz halde yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan ön incelemeye göre İnce'nin kalp krizinden öldüğü düşünülüyor. - KARABÜK

Yaşlı adam apartman merdivenlerinde ölü bulundu

Yaşlı adam apartman merdivenlerinde ölü bulundu

Yaşlı adam apartman merdivenlerinde ölü bulundu

Yaşlı adam apartman merdivenlerinde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yaşlı adam apartman merdivenlerinde ölü bulundu - Haberler
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